Windows 11'de Copilot AI Nasıl Kullanılır?

Microsoft’un yapay zekâ alanında attığı önemli adımlar şirketin yenilikçi vizyonunu gözler önüne seriyor. Firmanın Windows 11 için geliştirdiği yapay zekâ aracı Copilot uygulaması da bu adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

GPT-3 teknolojisinden destek alan uygulama aslında birçoğumuzun yakından tanıdığı Siri ve Google Assistant ile benzer işlevleri yerine getiriyor.

Peki, Windows 11 Copilot’un özellikleri neler? Bu uygulama nasıl kullanılır? İşte, Microsoft’un kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirdiği fonksiyonel yapay zekâ aracı hakkındaki detaylar!

Windows 11 Copilot Özellikleri Neler?

İlk olarak Insider kullanıcılarına test sürümü açılan bu uygulama işletim sistemine özel bir yapay zekâ desteği sunuyor. Windows’ta aradığınızı bulmak için menü ve sekmeler arasında gezinmenize gerek kalmıyor. Sorduğunuz sorulara hızlı bir şekilde yanıt verebilen Copilot, tek komutunuzla bilgisayarınızı istediğiniz moda alabiliyor.

Windows 11’in son güncellemesi ile birlikte günlük yapay zeka asistanı olarak kullanabileceğiniz uygulama karmaşık görevleri basitleştirmenize, daha hızlı bir şekilde görev tanımlayıp sonuç almanıza imkân tanıyor. Win + C tuşlarına bastığınızda açılan Copilot sayesinde Microsoft kullanıcılarının Windows deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor.

Windows 11 Copilot Nasıl Kullanılır?

İlk olarak cihazınızda Windows 11’in en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmalısınız.

Bunun için ‘Ayarlar’ı açıp Windows Update’e girin.Copilot’un dahil olduğu Eylül 2023 güncellemelerine sahip olun.

Ardından görev çubuğunda bulunan Copilot butonuna basarak uygulamayı açın.

Dilerseniz Win + C klavye kısayoluyla da uygulamayı başlatabilirsiniz.

Karşınıza çıkan prompt çubuğuna istediğiniz görevleri yazarak Copilot AI’yi deneyimleyebilirsiniz.

Bunun için ‘denetim masasını aç’, ‘uyku moduna al’, ‘karanlık modunu aç’ gibi komutlar verebilirsiniz.

Her bir komutu onaylamak için ‘evet’ butonuna basmanız gerekiyor.

Yeni bir araç olduğu için henüz Copilot tüm komutlarınızı eksiksiz bir biçimde yerine getiremeyebiliyor.

Temel komutların haricinde detaylı görevler de tanımlanabiliyor. Örneğin, ‘ekran görüntüsü’ al dediğinizde manuel olarak ‘ekran alıntısı aracı’na girmenize gerek kalmıyor.

Klavyeden PrtSc tuşuna bastığınızda olduğu gibi, yapay zeka aracı da tek komutla istediğiniz ekran görüntüsünü alabiliyor. Benzer şekilde duvar kağıdı değiştirme, menüler arası gezinme, istenilen bir dosyayı açma gibi işlemlerde de Copilot’u kullanarak zaman kazanabilirsiniz.

Yapay zekâ aracına herhangi bir uygulamada işlem yapması için komut verdiğinizde bu araç size istediğiniz işlemin nasıl yapılacağını anlatan bir metin sunuyor.

Çeşitli entegrasyonlarla geliştirilmesi beklenen uygulamanın gelecekteki güncellemelerle birlikte çok daha iyi bir performans sergilemeye başlayacağı düşünülüyor.