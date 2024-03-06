Mac’e Microsoft Copilot Nasıl Kurulur?

Yapay zeka teknolojisi Microsoft Copilot sayesinde kusa süre önce Windows işletim sisteminde kendine yer buldu. Üretkenliği artırmak için tasarlanan bu yapay zeka günlük hayatımızı kolaylaştıracak pek çok işleve sahip.

Ne yazık ki Apple cephesinde ise yapay zeka alanında bir gelişme henüz yok. Bu nedenle macOS kullanıcıları AI teknolojisinin nimetlerinden faydalanmıyor. Ancak endişe etmeyin, bu yazımızda Mac'te nasıl Microsoft Copilot kullanabileceğinizi anlatacağız.

Mac’e Microsoft Copilot Kurulum Yöntemleri

Microsoft Copilot, Mac cihazlara Chrome ya da Safari tarayıcılarından yüklenebilir. İki tarayıcı üzerinden Mac’e Microsoft Copilot kurulumu şu şekilde gerçekleşir:

1. Chrome ile Mac’e Microsoft Copilot Yükleme

Chrome ile Mac’e Copilot yüklemek için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak Mac’ten Chrome tarayıcısı açılır.

Microsoft Copilot web sitesine giriş yapılarak üç dikey nokta şeklindeki simgeye tıklanır.

“Kaydet ve Paylaş > Kısayol Oluştur” seçeneğine gidilerek Copilot uygulamasına özel bir ad yazılır veya varsayılan ad kullanılır.

“Pencere olarak aç” seçeneği işaretlenerek “Oluştur” butonuna basılır.

Yukarıdaki adımların ardından Chrome tarayıcısı, Copilot’i oluşturup Dock’a ekler.

En son adımda Dock üzerinden Copilot açılarak kullanılmaya başlanabilir.

2. Safari ile Mac’e Microsoft Copilot Yükleme

Safari’den Mac’e Microsoft Copilot yüklemek için takip edilmesi gereken adımlarsa şunlardır;

Mac’ten Safari tarayıcısı açılarak Microsoft Copilot’un resmi web sitesi açılır.

Web sitesini açtıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanarak “Kişisel hesapla giriş yapın” seçeneğine tıklanır.

Microsoft hesabı üzerinden oturum açılarak ekranda tüm sohbet geçmişinin görüntülenmesi sağlanır.

Safari üzerinden “Dosya” menüsüne gidilerek “Dock’a Ekle” seçilir.

Görünür açılır pencere üzerinden Copilot uygulamasına özel bir isim girilir.

Yukarıdaki adımdan sonra “Ekle” butonuna tıklanarak varsayılan adı ya da kullanıcı kendine göre bir ad seçip onu kullanabilir.

Copilot, Dock’a eklendikten sonra üzerine tıklanıp Copilot’un açılması sağlanır.

Sıraladığımız adımları eksiksiz yerine getirerek Mac’e kolayca Microsoft Copilot’u yükleyebilirsiniz. Bahsedilen uygulama, yalnızca çeşitli görevleri yerine getirmiyor. Aynı zamanda farklı sorularınızın da cevaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Mac’te Microsoft Copilot Nasıl Etkili Kullanılır?

Mac’te Microsoft Copilot kurulumunu gerçekleştirdikten sonra Copilot’u etkili kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;