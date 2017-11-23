Akıllı telefonunuzu kullanmaya ilk başladığınızda her şey sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok, fakat zamanla yavaşlamaya başlaması gerçekten sinir bozucu bir durum. Google Chrome tarayıcısının da zamanla yavaşlamaya başladığı gördüğünüzde sinirleriniz bir hayli bozulabilir. Bizler de bu rehberimizde, Android’de Google Chrome nasıl hızlandırılır? Sizlere anlatacağız.

Veri Tasarrufu’nu Aktifleştirin

Google Chrome’da bulunan faydalı bir özellik olan Veri Tasarrufu, veri tüketimini azaltarak tarayıcınızı hızlandırmanızı sağlıyor. Bu özelliği etkinleştirmek için;

Chrome tarayıcısında ekranın sağ üst köşesindeki üç noktalı butona tıklıyoruz ve Ayarlar’a gidiyoruz.

Ekranı aşağı kaydırdıktan sonra Veri Tasarrufu seçeneğini Açık konuma getiriyoruz.

Önbelleği Temizleyin

Önbellek kullanımının faydalı olduğunu itiraf edebiliriz. Tarama verilerini yükleyip, yerel saklama alanınıza kaydedilerek bir sayfayı daha hızlı yüklemenizi sağlayan bu özellik zamanla problem yaratabiliyor. Önbellek dosyalarının birikmesiyle tarayıcınız yavaşladığından, belirli aralıklarla tarayıcı önbelleğini temizlemenizi tavsiye ediyoruz.

Chrome’da önbelleği temizlemek için;

Telefonumuzun Ayarlar bölümüne gidiyoruz ve Uygulamalar ’ı seçiyoruz.

bölümüne gidiyoruz ve ’ı seçiyoruz. Listeden Google Chrome’u bulduktan sonra seçiyoruz ve Depolama bölümüne gidiyoruz.

bölümüne gidiyoruz. Burada yer alan Önbelleği temizle seçeneğine tıklıyoruz.

JavaScript’i Devre Dışı Bırakın

Web sitelerini dinamik ve eğlenceli hale getiren JavaScript, internet deneyiminizi olumlu yönde etkileyen araçlardan biri. Bu özelliği devre dışı bırakarak tarayıcınızı hızlandırabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu özelliği devre dışı bırakmak için;

Chrome Ayarları’na gidiyoruz.

Site Ayarlar ı’nı ve ardından JavaScript ’i seçiyoruz.

ı’nı ve ardından ’i seçiyoruz. Seçeneği Kapalı konuma getiriyoruz.

Sayfa Ön Getirme Özelliğini Aktifleştirin

Chrome’un sayfaları daha hızlı açmasını istiyorsanız, ağ işlemi tahminleri veya “sayfa ön getirme” olarak bilinen özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, açabileceğiniz bağlantıların önceden yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Chrome Ayarları’na gidiyoruz.

Gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

seçeneğine tıklıyoruz. “Sayfaları daha hızlı yüklemek için bir tahmin hizmeti kullan” seçeneğini işaretliyoruz.

Ana Ekrana Kısayollar Ekleyin

En çok ziyaret ettiğiniz web sitelerine daha hızlı bir şekilde erişebilmek için ana ekran kısayollarını kullanabilirsiniz. Böylece, ana ekranınızda bulunan simgeye tıkladığınızda direkt olarak web sitesine erişim sağlayabilirsiniz.

Chrome’da web sitesi kısayolu oluşturmak için:

Kısayolunu oluşturmak istediğimiz siteye gidiyoruz.

Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye tıklıyoruz.

“ Ana ekrana ekle ” seçeneğine tıklıyoruz ve başlığı düzenliyoruz.

” seçeneğine tıklıyoruz ve başlığı düzenliyoruz. Ana ekranınızda kısayolunuz hazır.

Chrome’u Güncel Tutun

Chrome tarayıcısının güncellemelerini düzenli bir şekilde yaparak da tarayıcınızı hızlandırabilirsiniz. Yayınlanan en yeni sürümler, hata iyileştirmeleri ve performans geliştirmelerini içerdiğinden tarayıcınızın düzgün çalışması ihtimalini artıracaktır. Bu sebeple güncellemeleri mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz.