Android Ekran Kilidini Şifre Olmadan Kaldırma Nasıl Yapılır?

Android kullanıcıları şifre, parola, desen ya da biyometrik doğrulama yöntemleri ile akıllı telefonlarındaki bilgileri daha güvenli kılabiliyor. Öte taraftan çeşitli senaryolarda; ikinci el telefon aldığınızda, eski telefonunuzu açmaya çalıştığınızda ya da şifrenizi unuttuğunuzda, neler yapmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Android ekran kilidini şifre olmadan açmak için kullanabileceğiniz iMobie's DroidKit, sadece birkaç adımda akıllı telefonunuzu kullanılabilir hale getirmeye yardımcı oluyor.

Android Ekran Kilidini Şifre ve Parola Olmadan Kaldırma

Adım 1- iMobie's DroidKit programını indirin ve kurulum adımlarını tamamlayın.

iMobie's DroidKit programını indirin ve kurulum adımlarını tamamlayın. Adım 2- Programı açın ve Unlock Screen butonuna basın.

Programı açın ve butonuna basın. Adım 3- Android telefonunuzu ya da tabletinizi USB ile bilgisayarınıza bağlayın.

Android telefonunuzu ya da tabletinizi USB ile bilgisayarınıza bağlayın. Adım 4- Yeşil kutucuğun içerisindeki Start butonuna basın.

Yeşil kutucuğun içerisindeki butonuna basın. Adım 5- İndirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

İndirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Adım 6- İndirme tamamlandıktan sonra Remove Now butonuna basın.

İndirme tamamlandıktan sonra butonuna basın. Adım 7- İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Akıllı telefonunuzu tekrar kullanılabilir hale getirmek için, öncelikli olarak iMobie's DroidKit programını indirmeniz ve kurulum adımlarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. DroidKit, Windows ve macOS cihazlarda kullanılabiliyor ve akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde herhangi bir kök erişim izni (root olarak da bilinir) gerektirmiyor.

1- iMobie's DroidKit Programını Çalıştırın

Kurulum işlemlerinden sonra programı çalıştırın ve Unlock Screen butonuna basın. iMobie's Droidkit kullandığınız güvenlik doğrulamasının tipi (şifre, parola, desen, parmak izi, yüz tanıma) fark etmeksizin tüm kilitleri kaldırabiliyor. Üstelik yirmi binden fazla Android telefonu ve tableti destekliyor.

2- İşlemi Onaylayın

Açılan ekranda bazı bilgilendirmeler ve detaylar göreceksiniz. Bu ekranda iken Android cihazınızı USB kablo yolu ile bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Ufak bir hatırlatma olması adına yapacağınız işlem sonrasında cihazınızda yer alan ve yedeklenmemiş tüm veriler silinecektir. Her şey hazırsa, yeşil kutucukta yer alan Start butonuna basarak devam edin.

3- İndirme İşlemlerinin Sona Ermesini Bekleyin

Start butonuna bastıktan sonra Android cihazınız otomatik olarak tanımlanacak ve gerekli dosyalar birkaç saniye içerisinde indirilecek. Bu süreçte cihazınızın USB bağlantısının korunduğundan emin olun ve bağlantıyı herhangi bir şekilde sonlandırmayın.

4- Kurulum Adımlarını Tamamlayın

İndirme işlemleri tamamlandıktan sonra, açılan ekrandaki Remove Now butonuna basmalısınız. Bu butona bastıktan sonra hangi cihazı kullandığınızı seçebileceğiniz bir menü ile karşılaşacaksınız. En doğru talimatları alabilmek ve işlemi sorunsuzca tamamlayabilmek adına bu ekrandan kullandığınız cihazın markasını seçin.

Sonraki ekranda ise cihazınızın markasına göre özelleştirilmiş bir talimat ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda yer alan bilgiler markadan markaya değişiklik gösterebileceği için programda yazan tüm talimatları dikkatli ve birebir şekilde takip etmelisiniz.

Kurulum adımlarını tamamladıktan sonra cihazınız birkaç dakika içerisinde kullanıma hazır hale gelecek. Süreç boyunca cihazınızın kablo bağlantısının stabil olduğundan emin olmalısınız aksi halde süreç yarıda kalabilir ya da istenmeyecek sorunlar ortaya çıkabilir.

iMobie's DroidKit yalnızca ekran kilidini şifre olmadan kaldırmak için değil, benzer şekilde diğer tüm sorunları çözmek için de kullanabileceğiniz bir program olarak öne çıkıyor. Programın diğer bazı faydalarını ve işlevlerini de sizler için bir araya getirdik: Samsung telefonun kilidini kaldırma nasıl yapılır sorusuna daha yakından göz atmak için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

iMobie's DroidKit Özellikleri

Ekran Kilidini Kaldırma (Şifre Olmadan)

FRP Kilidini Etkisiz Hale Getirme

Önemsiz Dosyaları Temizleme

İşletim Sistemini Yeniden Kurma ve Güncelleme

Sistem Hatalarını Düzeltme

Kayıp Verileri Kurtarma

Gerekli Dosyaları Çıkarma

Bu rehberimizde Android cihazınızın ekran kilidini, şifre ya da parola bilgisi olmadan nasıl kaldırabileceğinize daha yakından göz attık. iMobie's DroidKit hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.