DroidKit, Android telefon veri kurtarma, kilit ekranı şifresi kaldırma, onarma, hızlandırma programıdır.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fotoğraf ve mesajların silinmesi, kilit ekran şifresinin unutulması veya yazılım güncellemesi sonrasında telefonun düzgün çalışmaması veya kullanılamaz duruma gelmesi… Hepimizin başına gelebilecek sorunlar. Sıklıkla yaşanan yazılımsal sorunların çözümü sandığınız kadar zor değil. DroidKit gibi yardımcı programlar, telefonunuzda yaşadığınız bu vb. sorunları çözmeyi kolaylaştırıyor.

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DroidKit, Android telefonlarda sıklıkla yaşanan sorunlara çözüm getiren bir paket program.

WhatsApp sohbetleri, mesajlar, fotoğraf ve videolar gibi önemli veriler kaybolduğunda artık endişelenmenize gerek yok. iMobie’nin bu programıyla kaybolan/silinen tüm verilerinizi kolayca geri getirmeniz mümkün hem de cihazınıza root atmanız gerekmiyor. Verilerin silinmesi dışında başa gelebilecek en kötü durum kilit ekran şifresinin unutulması. Bazı durumlarda kolay PIN şifresini bile unutabiliyoruz. Bu programla ayarlanan güvenlik yöntemi ne olursa olsun ekran kilidini kaldırabilirsiniz. PIN, parola, desen, parmak izi veya yüz tanıma, telefonunuzu ne şekilde koruyor olursanız olun program başarılı bir şekilde ekran kilidini kaldırmanıza yardımcı olur. Ekran kilit şifresi kadar mühim başka bir sorun da FRP kilididir. İkinci el bir akıllı telefon aldıysanız, FRP kilidi ile karşılaşmanız olasıdır. Cihazın sahibi fabrika ayarlarına sıfırlamadan sonra verileri koruyan bu özelliği kapatmamış olabiir. Hesap bilgilerini de hatırlamıyorsa cihaz kullanılamaz duruma gelir. DroidKit ile FRP kilidini anında ve kolayca atlatabilirsiniz.

DroidKit ile Android işletim sistemine ilişkin sorunları da düzeltebilirsiniz hem de rootlamadan. Siyah ekran, donma, dokunmatik ekranın çalışmaması, uygulamaların çökmesi/kapanması, kameranın hata vermesi… yaşadığınız Android sorunu fark etmeksizin DroidKit, cihazınızı rootlamadan sorunu çözer.

Android telefonunuzun yazılımını güncellemek/yeniden yüklemek için de bu programı kullanabilirsiniz. Normalde telefonunuz için doğru ROM’u aramanız, bir flash aracı bulmanız ve teknik aşamalardan geçmeniz gerekir. DroidKit, cihazınız için güncel ROM’u otomatik olarak bulur ve güvenli bir şekilde tek tıkla cihazınızı istediğiniz Android sürümüne güncellersiniz.

Bunlarla sınırlı değil; Android telefonunuzda boş alan açmak ve hızlandırmak için de programdan faydalanabilirsiniz. Telefonunuzdaki önbellek dosyalarını, arka planda çalışan uygulamaları, APK dosyalarını ve büyük boyutlu dosyaları bulup sınıflandırır. Dosyaları net bir şekilde görüntüleyebilir ve hepsini veya sadece ihtiyacınız olmayanları tek tıkla silebilirsiniz. Uygulama çökmelerine ve hatta Android çökmelerine neden olacak şekilde sistem dosyalarını yanlışlıkla silme riski yoktur. Yeni fotoğraflar veya uygulamalar için yeterli depolama alanına sahip daha hızlı bir telefonun keyfini çıkarırsınız.