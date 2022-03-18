Android Eski Bildirimleri Görme Nasıl Yapılır? hiç merak ettiniz mi? Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletler neredeyse her şeyimiz haline geldiler ve gündemden kopmamak adına onları her zaman yanımızda taşıyoruz. Eğer gelen bir bildirimi dalgınlıkla yan tarafa doğru kaydırdıysanız ve onu nasıl görebileceğinizden emin değilseniz, o zaman doğru yere geldiniz. Android işletim sisteminde dahili olarak bulunan ancak pek çok kişi tarafınca bilinmeyen işlevsel bir özellikten yardım alarak size gelen bildirimlerin tamamını bir liste halinde görmeniz mümkün desek? Muhtemelen çok mutlu olursunuz. Şimdi, bu özellikten nasıl faydalanabileceğinize göz atalım.

Android Eski Bildirimleri Görme Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun ekranını açın

Boş bir alana tıklayarak widget ekleme sekmesine geçin.

Ayarlar uygulamasını tıklayın.

Ekranın herhangi bir yerine yerleştirin.

Açılan ekrandan Bildirim Günlüğü seçeneğine tıklayın.

Tamam seçeneğini seçin.

Eklediğiniz widgetın üzerine bir kez tıklayın.

Gelelim bu adımları detaylandırmaya. Öncelikle akıllı telefonunuzun ekranını açın ve herhangi bir boş alana tıklayarak widget ekleme bölümüne girin. Buradan ayarlar kısayolunu ana ekranınızda, istediğiniz herhangi bir yerde konumlandırın. Bu widgetı konumlandırmak istediğinizde hangi ayarları görmek istediğinize yönelik bir ekran gelecektir. Burada Bildirim Günlüğü işlevini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısayolun ismi Bildirim Günlüğü olarak kaydedildi.

Şimdi, geçmiş bildirimlerinize ulaşmak için yapmanız gereken tek şey bu widgetın üstüne tıklamak olacaktır. Bu sayede bildirimlerin listesini görebilir, hangi saatte hangi uygulamanın gönderdiğine ulaşabilirsiniz. Öte taraftan bunun için bir zaman kısıtlamasının bulunduğunu hatırlatalım. Yani geçmişe dönük olarak erişebileceğiniz bildirimler ne yazık ki belirli bir süre kısıtlamasına tabii tutuluyor.

Bundan birkaç hafta ya da birkaç ay önce gelen bildirimlere buradaki günlüklerden ulaşmak ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Android 11 işletim sistemi ve üstü bir cihaza sahipseniz işiniz daha da kolaylaşıyor. Bunun için cihazınız size daha gelişmiş bir kişiselleştirme imkanı sunuyor ama durum günlükten öteye gitmiyor. Bunun için;

Ayarlar kısmına girin.

Ayarlar üzerinden Uygulamalar ve Bildirimler seçeneğine tıklayın.

Uygulamalar ve Bildirimler sekmesi altında Bildirimler seçeneğine tıklayın.

Bildirim Geçmişini Kullan seçeneğini aktif hale getirin.

Yukarıda yer alan adımları uyguladıktan sonra artık size gönderilen tüm bildirimlerin bir listesi tutulacak ve kaydedilen bildirimleri 24 saat boyunca sistem deposunda saklayacak. Yanlışlıkla sildiğiniz veya kaçırdığınız bildirimleri Android bildirim geçmişi görme özelliği sayesinde bu sayfada görüntüleyebilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri. Söz konusu özelliği tekrar devre dışı bırakmak isterseniz, Ayalar > Uygulamalar ve Bildirimler > Bildirimler sayfasına girebilir ve bu sayfada yer alan bildirim geçmişini kapatmak için, ilgili seçeneği tekrar tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.