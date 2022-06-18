Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram’dan mesajlarınızı yanlışlıkla kayıp etmiş ya da silmiş olabilirsiniz. Eğer siz de bu durumu yaşadıysanız Instagram silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.

Telefon Üzerinden Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Instagram’a giriş yapın.

Profil kısmına gelin.

Sağ yukarıda bulunan " 3 çizgi " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Açılan pencereden;“Hareketlerin” kısmına tıklayın.

En aşağıda bulunan; “Bilgilerini İndir’e” tıklayalın.

Açılan sayfadan e - posta adresinizi girin.

İndirme talep et butonuna basın.

Daha sonra şifrenizi girin.

Eğer hata alıyorsanız birkaç dakika bekleyelin.

Şifrenizi girdikten sonra verileriniz e - posta adresinize gelecektir.

Daha sonra e - postanızı gidin.

Gelen e - postadan “Bilgileri İndir’e” tıklıyoruz.

Instagram’a yönlendirilecek.

Instagram’a giriş yapın.

Son olarak verilerinizi ZIP dosyası olarak karşınıza çıkacak.

ZIP dosyasını indirin.

ZIP dosyasını klasör olarak ayıklayın.

Karşınıza verileriniz çıkacaktır.

En aşağıda index.html dosyası bulunuyor.

Buradan mesajlar kısmının altında sohbet kısmına giriyoruz.

Sohbet kısmından mesajlarınızı inceleyebilirsiniz.

Sildiğiniz mesajları verilerinizin içinde bulabilirsiniz.

Bilgisayar Üzerinden Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Instagram’a giriş yapın.

Profil fotoğrafı üzerine tıklayın.

Açılan pencereden Ayarlar kısmına tıklayın.

Sayfa da bulunan “Gizlilik ve Güvenlik” butonuna tıklayın.

Aşağı indikten sonra “Veri İndirme” kısmında İndirme talep kısmı bulunmaktadır.

İndirme talep edin.

Bilgi formatı olarak HTML seçin.

İndir butonuna basın.

Açılan sayfada şifrenizi giriniz.

Şifrenizi girdikten sonra e - postanıza verileriniz gelecektir.

E - posta adresinize gidiniz

Gelen e - postadan “Bilgileri İndir” butonuna basınız.

Daha sonra Instagram’a giriş yapmanız gerekecektir

Tekrar şifrenizi giriniz.

Bilgilerimi indire tıklayınız.

Verileriniz ZIP dosyası olarak indirilecektir.

ZIP dosyasınını klasöre ayıklayın.

Klasörde en aşağıda bulunan “index.html” dosyasına tıklayınız.

HTML dosyasının içinde mesajlar bölmesine geliniz.

Sohbetler kısmında tıklayın.

Geçmiş mesajlarınızı veriler kısmından inceleyebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Verileriniz İçinde Silinmiş Mesajları Bulamamışsanız Yardım İsteyebilirsiniz

Instagram verileriniz güncellenmiş ise büyük olasılıkla Instagram silinmiş mesajları geri getiremeyeceksiniz bunun için Instagram’dan yardım alınabilir. Peki ya bu işlemi nasıl yapabilirsiniz gelin birlikte bakalım.

Instagram profilinize giriş yapın.

Profil kısmına gelin.

Sağ üst köşede bulunan butona tıklayın.

Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden yardım seçeneğine tıklayın.

“Report a Problem” butonuna basınız.

Açılan pencereden “Sorun Bildir” seçeneğine tıklayın.

Buraya sorununuzu detaylı bir şekilde anlatabilirsiniz.

Eğer sohbetlerinize ulaşabilirlerse sizlere döneceklerdir.

Bu yazımızda sizlere Instagram silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır ondan bahsettik ayrıca indirdiğiniz veriler içerisinde Instagram gönderilen takip istekleri, engellenen hesaplar gibi birçok verinize ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.