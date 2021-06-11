Kullanıcılara sunduğu özgürlükler ile ön plana çıkan Android işletim sistemi, arka planda kamerayı çalıştırabilmenize olanak sunuyor. Peki ama Android'de gizli video çekimi nasıl yapılır? Bu rehberimizde Android gizli video çekme hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bir araya getirdik.

Android Gizli Video Çekimi Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak bahsetmemiz gereken şey, gizli video çekimi dediğimiz şeyin arka planda video çekimi olduğudur. Bu sayede kamera uygulaması açık olmasa ve hatta ekranınız kapalı olsa dahi video çekmeniz mümkün hale gelir. Bu da gizli video çekmenize olanak sağlar.

Android'de Gizli Video Çekimi Nasıl Yapılır?

Secret Video Recorder uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Gerekli kurulum adımlarını tamamlayın.

Record butonuna tıklayın.

Hemen yukarıdaki bağlantıyı kullanarak Secret Video Recorder uygulamasını hızlı ve güvenilir bir şekilde akıllı telefonunuza indirebilir ve kurulum adımlarını tamamlayabilirsiniz. iOS tarafında var olan bazı kısıtlamalardan ötürü arka planda video kaydına izin verilmediğini hatırlatalım. Yani bu uygulama yalnızca Android işletim sistemi ile çalışan uygulamalarda kullanılabiliyor.

Uygulama içerisindeki ayarları düzenleyerek arka planda tek tıkla kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede kimseye fark ettirmeden herhangi bir görüntüyü kaydedebilir ve daha sonrasında yine uygulama içerisinden bu videoyu düzenleyerek izlemeye hazır hale getirebilirsiniz.

Ufak bir hatırlatma olarak kişisel verilerin gizliliği kapsamında bir kişinin görüntülerini gizlice kaydetmek ve bunları gizliliği ihlal edecek şekilde yayımlamak bir suç teşkil edebilir. Bu nedenle uygulamayı doğru amaçlarla kullanmanızı ve çekim yapacağınız kişinin buna izin vermesi gerektiğini unutmayın.

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