Google Takvim'de İlgi Çeken Takvimler Nasıl Eklenir?

Google Takvim ya da diğer adıyla Google Calendar servisi, Tüm Google destekli servisler ve cihazlar tarafından desteklenmesi nedeniyle her an her yerden tüm ajandanıza ulaşmanıza yardımcı oluyor. İş arkadaşlarınızla da en etkili yoldan takvim paylaşımları gerçekleştirebilmeniz için tüm olanakları da sunuyor. Peki, Google Takvim'de ilgi çeken takvimler nasıl eklenir?

Google Takvim İlgi Çeken Takvim Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Takvim'e açın.

Gmail ile hesabınıza giriş yapın.

Sol alt bölümde bulunan; "Diğer takvimler" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan "İlgi Çeken Takvimlere Göz At" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan istediğiniz gibi şekillendirin.

Takvime ekleme yapın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Google Takvimler Tatiller Sekmesi

İlgi çeken takvimler arasındaki ilk kategori "Tatiller" kategorisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kategoride hem müslüman bayramları hem de diğer dinlerin bayramlarını takviminize ekleyebiliyorsunuz.

Ayrıca ülkelerin milli bayramlarını görmek de mümkün. Dolayısıyla yaşadığınız yerdeki tüm muhtemel tatilleri bu bölümü kullanarak takviminize ekleyebilir ve hiç birini kaçırmadan haberdar olabilirsiniz.

Tatiller listesindeki öğelerin yanlarında yer alan "Önizleme" butonunu kullanırsanız, o takvimi eklediğinizde nasıl bir görünümle karşılaşabileceğinizi de görebilirsiniz.

Önizleme ekranının sağ üst bölümünde bulunan "Ajanda" butonuna basarak takvim görüntüsünden ajanda görünümüne geçebilir ve ilerleyen bayramları daha da rahat bir şekilde görebilirsiniz.

Elbette tatiller listesinin en sağında bulunan "Abone ol" butonu sayesinde hemen takvim aboneliğinizi gerçekleştirebilir ve böylece takviminizde tatilleri görmeye başlayabilirsiniz.

Google Takvimler Spor Sekmesi

Spor sekmesi sayesinde favori sporlarınız ve takımlarınız hakkında tüm bilmeniz gerekenleri hemen takviminiz üzerinde görebilirsiniz. İlk olarak spor türleri olarak çıkan liste, türlere tıkladığınızda daha alt detaylara da inmenize olanak tanıyor ve böylece isterseniz bütün bir ligi takip edebiliyor. İsterseniz de sadece kendi takımınızın etkinliklerinin takvime eklenmesini sağlayabiliyorsunuz.

Google Takvimler Diğer Sekmesi

Diğer sekmesi, muhtemelen en ilgi çekici Google Takvim seçenekleri arasında yer alıyor. Zira burada yer alan takvimler biraz alternatif takvimler kategorisine giriyorlar ve pek çok kullanıcının dikkatini çekeceklerdir.

Ayın Evreleri takvimi sayesinde ayın dört halini takvim üzerinde görebilir, diğer takvimlerde ise yılın hangi günü olduğundan tutun da hafta numaralarına, doğum günlerine, yahudi takvimine, yıldız tarihlerine ve yaşadığınız şehirdeki güneş doğuş ve batış saatlerine de ulaşabilirsiniz. Burada yer alan seçeneklerin adlarının hakkını verdiklerini de belirtmek gerek.

Tüm takvim aboneliklerinizi gerçekleştirdikten sonra, Google Takvim'in ana sayfasına dönebilir ve değişikliklerin aktifleştirildiğini farkedebilirsiniz. Sol alt kısımda bulunan "Diğer takvimler" bölümünde eklediğiniz takvimleri ve hangi renklerle gösterildiklerini kolayca görebilirsiniz. Eğer anlık olarak bazı takvimleri kapatmak isterseniz tek yapmanız gereken bu bölümde bulunan seçeneklerin üzerine tıklayarak deaktive edilmelerini sağlamak.

Google Takvim her kullanıcının denemesi gereken Google ürünleri arasında yer alıyor ve böylece tüm ajanda ve planlama işlemlerinizi sorunsuzca gerçekleştirmeniz mümkün hale gelecektir. Google arama geçmişi nasıl silinir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.