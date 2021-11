App Store ve Play Store kendi bünyelerinde milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor ve bu kadar büyük bir kütüphanenin içerisinde kullanışlı uygulamaları keşfetmek, düşündüğümüzden daha zor bir hale gelebiliyor. Sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde akıllı telefonunuzda mutlaka olması gereken uygulamalar ile karşınızdayız.

Akıllı Telefonunuzda Mutlaka Olması Gereken Uygulamalar Neler?

1- UpCall

Turkcell tarafından geliştirilen ancak tüm kullanıcıların faydalanabildiği UpCall, spam aramaları tanımlamak için kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu sayede reklam amaçlı aramaları telefonu açmadan önce öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca UpCall, rahatsız etme gibi çeşitli işlevsel özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

2- Google Drive

Google Drive dosya yedeklemek başta olmak üzere belge görüntülemek, düzenlemek ve paylaşmak için kullanabileceğiniz bulut tabanlı bir uygulama. Yüklediğiniz içerikler bulut üzerinde yedeklendiği için, internete bağlı başka bir cihazdan da rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.

3- Shazam

Daha önce herhangi bir yerde denk geldiğiniz bir şarkının ismini merak ettiniz mi? Shazam bu süreçte devreye girerek çalan şarkının ismini ve sanatçısını öğrenmenize olanak sunuyor. Ayrıca arka planda da çalışabilen uygulama, bu ayar etkinleştirildiğinde, çalan şarkıları sürekli tarayarak bir listede topluyor.

4- Google Keep

Yine Google tarafından geliştirilen bir uygulama olan Keep, çevrim içi çalışan bir not tutma uygulamasıdır. Bu uygulamanın en güzel özelliği akıllı telefonunuzda aldığınız notları daha sonra tabletinizden düzenleyebilmeniz ve bilgisayarınızdan çıktı alabilmeniz gibi senkronize bir çalışmaya imkan sunması.

5- Ekşi Sözlük

Gündemi takip etmek için haber siteleri en iyi seçenek gibi gözüküyor olabilir ancak bu mecralar bazen geriden gelebilir ya da sayısız miktardaki gelişmeye yer veremeyebilir. Ekşi Sözlük uygulaması, Ekşi Sözlük'te yer alan gündem maddelerini yakından takip edebilmeniz için geliştirilen basit ama işlevsel bir uygulama. Böylece gündemden kopmadığınızdan emin olabilirsiniz.

6- Snapseed

Kısa bir süre önce yayınladığımız listede mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını sizler için bir araya getirmiştik. Bu listemizin birinci sırasında yer alan Snapseed, fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcıların akıllı telefonunda yer alması gereken bir uygulama.

Google tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS cihazlarda kullanabileceğiniz Snapseed, profesyonel düzeyde olarak tanımlanabilecek bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulama genelinde 29 araç ve filtre sunan yazılım, günümüzün en popüler mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi.

7- Sleep Cycle

Uykunuzu takip etmek için bir akıllı saat ya da akıllı bileklik kullanmak istemiyorsanız, Sleep Cycle aradığınız uygulamanın ta kendisi olabilir. Sleep Cycle uygulaması, akıllı telefonunuzdaki sensörleri kullanarak uyku esnasında vücut hareketlerinizi tespit ediyor ve uyku grafiğinizi oluşturuyor.

8- Google Çeviri

Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Google Çeviri, çevrim içi yazılımın mobil uygulamaya uyarlanmış halidir. Oldukça işlevsel özellikleri bünyesinde barındıran Google Translate, onlarca farklı dilde çeviri hizmeti sağlamayı başarıyor. Üstelik anlık çeviri ile konuşmaları da anlık olarak çevirebiliyorsunuz.

9- Microsoft To Do

Bir plan uygulamasında olması gereken her şeye sahip olan Microsoft To Do, geleceğe dönük planlar yapabilmenize, bunları detaylandırabilmenize ve vakit geldiğinde bilgilendirilmenize yardımcı oluyor. Yarın markete mi gitmeniz gerekiyor? Yapmak istediğiniz işi, zamanı ve mekanı seçmeniz yeterli. Böylece planlanan etkinliğin günü ve saati geldiğinde bildirimler alacaksınız. İsterseniz etkinlik öncesinde hatırlatma bildirimleri de kurabilirsiniz.

10- CamScanner

Bir belgeyi dijital ortama aktarmak için kullanabileceğiniz CamScanner, akıllı telefonunuzun kamerası ile taradığı belgeyi JPG, PNG ya da PDF gibi dijital ortamlara dönüştürebiliyor. Üstelik gelişmiş seçme ve düzenleme seçenekleri ile dosyayı profesyonel bir görünüme sahip şekilde aktarabiliyorsunuz.

Sonuç

Sizler için hazırladığımız bu listemizde akıllı telefonlarınızın kullanım alanlarını genişletecek ve gündelik hayatınızı kurtaracak bazı uygulamalar ile karşınızdaydık. Peki sizin olmazsa olmaz uygulamalarınız neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.