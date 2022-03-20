Tamindir
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 317
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici CNT Interactive
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Tamindir uygulaması Google Play'de! Teknoloji haberleri, videoları, blog yazıları, mobil uygulamalar ve oyunlar fazlası Tamindir'de
Tamindir, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen program indirme ve teknoloji sitesi olup uygulaması da bulunmaktadır. En yeni ve popüler Windows ve Mac programları, Android ve iOS (iPhone/iPad) uygulamaları ve oyunları indirmeye sunmanın yanı sıra teknoloji haberleri, videoları, inceleme (blog) yazıları ile ziyaretçilerin gündemi takip etmesini sağlayan Tamindir’in resmi uygulaması artık indirilebilir. Yukarıdaki Tamindir İndir butonuna dokunarak Tamindir uygulamasını Android telefonunuza indirebilirsiniz.
Türkiye'de teknoloji gündeminin nabzını tutan Tamindir, uygulaması sayesinde okuyucularına daha hızlı ulaşıyor. En güncel teknoloji ve gündem haberlerini okuyucularına sunan Tamindir ekibi, mobil uygulama sayesinde alanındaki rakiplerini de geride bırakıyor. Android ve iOS platformunda yayınlanan Tamindir APK uygulaması, düşük dosya yapısı sayesinde telefon ve tabletlerde fazla yer de kaplamıyor.
Tamindir Teknoloji Haberleri Uygulaması
Teknoloji haberleri, teknoloji videoları, inceleme yazıları, mobil ve masaüstü uygulamalar ve programlarla gündemi takip edebileceğiniz Tamindir uygulaması sonunda hazır! Teknoloji haberlerini okumak ve en yeni programlar ve oyunları ücretsiz ve güvenle indirmek için yıllardır ziyaret ettiğiniz Tamindir'in uygulamasını Google Play üzerinden Android telefonunuza indirerek içerikleri çok daha rahat takip edebilirsiniz. Tamindir uygulamasında neler mi var?
- Teknoloji haberleri, en güncel teknolojik gelişmeler, gündeme ilişkin son dakika haberleri ve daha fazlasını takip edin.
- İnceleme videoları ile son çıkan teknolojik ürünler (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, bileklikler ve diğer) hakkında bilgi edinin. Teknoloji dünyasında neler oluyor? gündemi takip edin. Harika mobil oyun ve uygulama, program önerileri alın. Herkesin katılamadığı fuarlar, etkinliklerden canlı videolar da Tamindir'de!
- Blog yazıları ile sahip olduğunuz veya olmayı düşündüğünüz teknolojik ürünlerden nasıl tam verim alacağınızı öğrenin. Android ve iOS cihaz karşılaştırmaları, her bütçeye uygun Android telefon önerileri, uygulama karşılaştırmaları, Popüler Windows ve Mac programlarının nasıl kullanıldığına ilişkin inceleme yazılar, Android telefon ve iPhone'larda yaşanan sorunların nasıl çözüldüğüne dair rehber yazılar ve fazlası Tamindir uygulamasında.
Tamindir Android Uygulaması Özellikleri
Tamindir uygulamasında teknoloji haberleri, inceleme videoları, blog yazılar ve daha fazlasını bulabilirsiniz.
- Sadece teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeleri değil, son dakika haberleri ile gündemi takip edin.
- Blog yazıları ile programları ve cihazınızı nasıl etkin nasıl kullanacağınızı öğrenin, hayar kurtaran ipuçlarını öğrenin.
- Tamindir'e özel hiçbir teknoloji sitesinde bulamayacağınız içeriklerden oluşan videolar
- Beğendiğiniz haberleri kaydedin, takipçilerinizle veya arkadaşlarınızla paylaşın.
- Sade kullanıcı arayüzü içeriklere hızlıca ulaşmanızı sağlar.
- Anlık bildirimlerle teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan anında haberdar olun.
Tamindir sitesinden ücretsiz program, oyun ve mobil uygulama indirebilir, Teknoloji haberleri, ürün incelemeleri, videoları ve çok daha fazlasını takip edebilirsiniz. Tamindir içeriklerini daha sade, modern arayüzden takip etmek için Tamindir uygulamasını yüklemenizi tavsiye ederiz.
Tamindir
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 29
- DOSYA BOYUTU 64.70 MB
- Üretici CNT Interactive
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Tamindir uygulaması App Store'da! Güncel teknoloji haberleri, inceleme videoları, mobil uygulamalar ve oyunlar fazlası Tamindir.com'da!
Tamindir, teknoloji haberleri, program, oyun indirme ve fazlasını sunan Türkiye’nin en büyük program indirme sitesi ve mobil uygulaması da bulunuyor. Ücretsiz Windows ve Mac programları, araçları, Android (APK ve Google Play) ve iOS uygulamaları ve oyunlar güvenli bir şekilde indirmeye açan Tamindir.com, haber, blog, ürün inceleme videolarını da ziyaretçilerine sunuyor. Tamindir içeriklerini daha kolay takip etmek için hemen yukarıdaki Tamindir İndir iOS butonuna dokunarak Tamindir uygulamasını telefonunuza yükleyin. Tamindir uygulaması App Store’dan ücretsiz indirilebilir!
Tamindir Uygulaması Detayları
2004 yılında yayın hayatına başlayan Tamindir.com, Türkiye'nin en büyük program, oyun, mobil uygulama indirme sitesi; aynı zamanda en çok takip edilen teknoloji sitesi. Tamindir'de her kullanıcı için, her cihazdan ve işletim sisteminden indirilebilecek programlar, uygulamalar ve oyunlar mevcut. Windows ve Mac programları, araçlar, oyunlar, Android ve iPhone uygulamaları ve oyunlar editörler tarafından kontrol edilerek ekleniyor. En popüler programların nasıl kullanıldığı, oyunların nasıl kurulduğu ve oynandığına ilişkin ayrıca rehber yazılara yer veriliyor. Tüm platformlar için içerik takibi ve üretimi sağlayan Tamindir'in uygulaması içeriklere daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Kullanıcılara sade, gözü yormayan arayüz sunan Tamindir uygulamasında öne çıkanlar;
- Gündem bölümünden günün öne çıkan haberlerini (mobil, oyun, teknoloji, bilim ve diğer) okuyun. Manşetten günün öne çıkan haberlerine hızlıca göz atın.
- Haber bölümünden teknoloji dünyasından en son gelişmeleri anlık takip edin. İlginizi çeken, beğendiğiniz bir haber var ancak o anda okuyamıyor musunuz? Kaydedin, vakit bulduğunuzda İşaretli bölümünden tüm okuyamadığınız haberlere ulaşın.
- Blog bölümünden en son çıkan ve çıkacak, sabırsızlık beklenen teknolojik ürünlere dair son haberlere ulaşın. Yeni bir akıllı telefon mu almayı düşünüyorsunuz? Her bütçeye uygun akıllı telefon önerilerimize bakın. İhtiyaç duyduğunuz bir program var ve en iyisin/iyilerini mi arıyorsunuz? Listelerimize bakın. Nasıl Yapılır? ile yeni bir ürün satın alırken dikkat etmeniz gerekenlerden elinizdeki ürünü nasıl kullanacağınıza birçok faydalı bilgiye ulaşın. Karşılaştırma yazıları teknolojik ürünler arasında seçim yapmakta zorlandığınız durumlarda yardımınıza koşacak. Blog bölümümüzde daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.
- Videolar bölümünde en iyi, en son çıkan ve en çok merak edilen Android telefonlardan bilgisayarlara kulaklıklardan akıllı bilekliklere birçok ürünün detaylı inceleme videolarını izleyin. Teknoloji gündemini takip edemediniz mi? Her hafta özenle seçilen teknoloji haberlerinden oluşan gündem videomuzu izleyin. Ara ara verdiğimiz akıllı telefon ve başka güzel hediyelerimiz de videolar bölümünde.
- Arama işlevi ile merak ettiğiniz herhangi bir konu hakkında (örneğin; yıl başında sokağa çıkma yasağı olacak mı?) haberlere hızlıca ulaşın.