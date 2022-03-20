Tamindir uygulaması Google Play'de! Teknoloji haberleri, videoları, blog yazıları, mobil uygulamalar ve oyunlar fazlası Tamindir'de

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tamindir, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen program indirme ve teknoloji sitesi olup uygulaması da bulunmaktadır. En yeni ve popüler Windows ve Mac programları, Android ve iOS (iPhone/iPad) uygulamaları ve oyunları indirmeye sunmanın yanı sıra teknoloji haberleri, videoları, inceleme (blog) yazıları ile ziyaretçilerin gündemi takip etmesini sağlayan Tamindir’in resmi uygulaması artık indirilebilir. Yukarıdaki Tamindir İndir butonuna dokunarak Tamindir uygulamasını Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Türkiye'de teknoloji gündeminin nabzını tutan Tamindir, uygulaması sayesinde okuyucularına daha hızlı ulaşıyor. En güncel teknoloji ve gündem haberlerini okuyucularına sunan Tamindir ekibi, mobil uygulama sayesinde alanındaki rakiplerini de geride bırakıyor. Android ve iOS platformunda yayınlanan Tamindir APK uygulaması, düşük dosya yapısı sayesinde telefon ve tabletlerde fazla yer de kaplamıyor.

Tamindir Teknoloji Haberleri Uygulaması

Teknoloji haberleri, teknoloji videoları, inceleme yazıları, mobil ve masaüstü uygulamalar ve programlarla gündemi takip edebileceğiniz Tamindir uygulaması sonunda hazır! Teknoloji haberlerini okumak ve en yeni programlar ve oyunları ücretsiz ve güvenle indirmek için yıllardır ziyaret ettiğiniz Tamindir'in uygulamasını Google Play üzerinden Android telefonunuza indirerek içerikleri çok daha rahat takip edebilirsiniz. Tamindir uygulamasında neler mi var?

Teknoloji haberleri, en güncel teknolojik gelişmeler, gündeme ilişkin son dakika haberleri ve daha fazlasını takip edin.

İnceleme videoları ile son çıkan teknolojik ürünler (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, bileklikler ve diğer) hakkında bilgi edinin. Teknoloji dünyasında neler oluyor? gündemi takip edin. Harika mobil oyun ve uygulama, program önerileri alın. Herkesin katılamadığı fuarlar, etkinliklerden canlı videolar da Tamindir'de!

Blog yazıları ile sahip olduğunuz veya olmayı düşündüğünüz teknolojik ürünlerden nasıl tam verim alacağınızı öğrenin. Android ve iOS cihaz karşılaştırmaları, her bütçeye uygun Android telefon önerileri, uygulama karşılaştırmaları, Popüler Windows ve Mac programlarının nasıl kullanıldığına ilişkin inceleme yazılar, Android telefon ve iPhone'larda yaşanan sorunların nasıl çözüldüğüne dair rehber yazılar ve fazlası Tamindir uygulamasında.

Tamindir Android Uygulaması Özellikleri

Tamindir uygulamasında teknoloji haberleri, inceleme videoları, blog yazılar ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Sadece teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeleri değil, son dakika haberleri ile gündemi takip edin.

Blog yazıları ile programları ve cihazınızı nasıl etkin nasıl kullanacağınızı öğrenin, hayar kurtaran ipuçlarını öğrenin.

Tamindir'e özel hiçbir teknoloji sitesinde bulamayacağınız içeriklerden oluşan videolar

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