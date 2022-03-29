Android İçin En İyi 4 Ekran Kaydedici Uygulaması

Akıllı telefonunuz üzerinden bir oyun videosu veya nasıl yapılır videosu çekmek için ikinci bir kameraya ihtiyacınız yoktur. Android uygulama mağazasında oldukça iyi çalışan pek çok ekran kaydedici uygulama yer alıyor. Ekran kaydedici uygulamalar ile akıllı telefonunuzun ekranını kaydedebilirsiniz. Bu yazımızda ''Android için en iyi ekran kaydedici uygulamalar neler?'' sorusunu listemizle yanıtlıyoruz. İşte en iyi uygulamalar!

Android için En İyi Ekran Kaydedici Uygulamalar Neler?

Mobizen

AZ Screen Recorder

Mobi Recorder

Apowersoft

Mobizen

Mobizen, Android platformundaki en popüler ekran kaydedici uygulamalarından bir tanesidir. Ayrıca uygulama tablet veya telefondaki görüntüyü PC'ye aktarma işini de gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. Mobizen telefonunuzu bilgisayar üzerinden kontrol etmenize kolaklıkla imkan verir. Bu sayede Android cihazınıza özel uygulamaları bilgisayarınız üzerinden kullanabiliyor ve oyunlarınızı bilgisayarınızın büyük ekranında oynama keyfini çıkarabiliyorsunuz. Mobizen bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve Android 4.0 ve üst versiyonlarını kullanan Android cihazlara ekran kaydı yapabilme imkanı veriyor. Mobizen’de ekran kaydı esnasında yüzünüzü de ekleyebilirsiniz. Videoda sesin olup olmayacağına da karar verebilirsiniz.

AZ Screen Recorder

Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz AZ Screen Recorder ile depolama alanınız el verdiğince sınırsız sürede videolar kaydedebilirsiniz. Bu videolara watermark veya dijital imzalar da eklenmemekte. Uygulamanın aynı türdeki benzer uygulamalardan farklı ise video kaydını durdurup devam edebilmenize izin vermesi. AZ Screen Recorder bütün kayıt işlemlerini Android cihazınız üzerinden gerçekleştiriyor ve telefonunuzu veya tabletinizi bilgisayarınıza bağlamanızı gerektirmiyor. AZ Screen Recorder APK, kararlı ve akıcı ekran kaydı sağlar. Bu Android ekran kaydedici ile popüler mobil oyun videolarını kolayca kaydedebilir, aileniz ve arkadaşlarınızla yaptığınız görüntülü görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bu ücretsiz ekran kaydedici, Android 10 ile birlikte dahili ses kaydını destekler. Oyun ekranını yüksek kalitede (1080p 60fps’ye kadar) kaydetmeyi de destekler. Video kaydı alırken ekranın ufak bir bölümünde kendi yüzünüzü de göstermek istiyorsanız, bu ekran kaydediciyi kullanabilirsiniz. Dahili ses kaydı, harici sesle oyun kaydı, ekran kaydını durdurma/devam ettirme, ön kamera kaydı, GIF oluşturucu, kayan pencere ve bildirim çubuğundan ekran kaydı kontrolü, kayıt esnasında ekran çizim yapma, kaydedilen video ve ekran görüntülerini WiFi üzerinden bilgisayara aktarma gibi harika ücretsiz özellikler sunar.

Mobi Recorder

Mobi Recorder ile ekran kaydı yapabilir ve kaydettiğiniz videoyu düzenleyebilirsiniz. Mobi Recorder ile 1080p 60 FPS kayıt yapabilirsiniz. Uygulamanın ayarlar kısmında videonun konumunu ayarlayabilir, mikrofonu aktif edebilirsiniz. Ek olarak, ekranı sallayarak ekran kaydını durdurabilirsiniz. Ekran kaydedici uygulaması olan Mobi Recorder, aynı zamanda bir video düzenleme uygulamasına dönüşebiliyor. Uygulamanın video düzenleme kısmında, video düzenleme, kırpma, kompres yani sıkıştırma ve videodan MP3’e çevirme olmak üzere 4 kategori yer alıyor.

Video düzenleme kısmından videonuza yazı, müzik, efekt, GIF, etiket ve filtre ekleyebilirsiniz. Uygulamanın video düzenleme kısmı da oldukça iyi iş çıkarıyor.

Apowersoft

Mobil telefonlar üzerinde ekran görüntüsü ve videosu kayıt etme üzerine başarılı uygulamaların yayıncısı olan Apowersoft'tan mükemmel bir uygulama ile daha karşınızdayız. Android Recorder uygulası ile telefonlarınız ve bilgisayarlarınız arasında bağlantı kurarak telefonunuzun ekranını eş zamanlı olarak bilgisayarınıza da yansıtabiliyor ve kolayca video alabiliyorsunuz. Bir Chromecast alıcısı olan Android Recorder, kolay bir şekilde telefonun ekranını gerçek zamanlı olarak bilgisayara yansıtabiliyor.

Özelleştirilebilir ayarlara da sahip olan uygulama ile bilgisayara aldığınız görüntünün kaydını alabiliyor ve aynı zamanda kayıtlarda düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Oynadığınız oyunların ya da kullandığınız programların ekranlarını bilgisayar üzerinden kolayca kayıt altına alabilir ve anında paylaşabilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için telefonunuzun ekran paylaşımı özelliğine sahip olması gerekiyor. Eğer telefonunuzunda bu özellik varsa telefonun ekranını bilgisayarınızla paylaşmalı ve daha sonrasında uygulamayı açmanız yeterli oluyor.

Peki siz bu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.