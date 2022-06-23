Internet Download Manager IDM veya IDMAN, Chrome, Opera ve diğer tarayıcılarla entegre en iyi hızlı dosya indirme programıdır.

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Internet Download Manager Nedir?

Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera ve diğer tarayıcılarla entegre çalışan hızlı dosya indirme programıdır. Bu dosya indirme yöneticisi ile internetten film indirme, dosya indirme, müzik indirme, YouTube'dan video indirme dahil tüm indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. En iyi dosya indirme programı olan Internet Download Manager, 30 gün deneme sürümü ile gelir ve belli süre tüm özellikleri kullanabilirsiniz; sonrasında seri numarası edinerek full sürüme geçmeniz gerekir.

Internet Download Manager, internet üzerinden yaptığınız dosya indirme işlemlerini 5 kata kadar daha hızlı yapmanıza olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. Firefox, Google Chrome, Opera ve Internet Explorer gibi tüm popüler internet tarayıcılarıyla entegre olarak çalışabilen IDM, aynı zamanda yarım kalan indirme işlemlerinize kaldığınız yerden devam etmenize de izin verir. Internet Download Manager indir butonuna basarak programı indirebilirsiniz.

Internet Download Manager İndir

Oldukça temiz ve iyi organize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olan IDMAN, büyük ve iyi görünümlü butonları sayesinde tüm dosya yönetimi işlemlerini kullanıcılar için oldukça kolaylaştırmaktadır. Tüm indirme işlemleri türüne göre farklı klasörler üzerine indirilerek, ortaya çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilmiş olur ve indirilen dosyalar için tam anlamıyla bir düzen sağlanmış olur. Ayrıca program içerisinde yer alan gelişmiş ayarlar menüsü sayesinde farklı dosya türleri ve indirme kaynakları için gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Yeni bir güncelleme çıktığı zaman kendisini otomatik olarak güncelleyebilen Internet Download Manager, bu sayede kullanıcıların sürekli olarak programın en güncel sürümünü kullanmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca IDM İndir üzerinde yer alan sürükle bırak desteği, görev zamanlayıcı, virüs koruması, indirme kuyruğuna ekleme, HTTPS desteği, komut satırı parametreleri, sesler, ZIP önizleme, proxy sunucuları ve kotalı aşamalı indirme gibi özellikler sayesinde kullanıcılar, kullanıcılar bir indirme yöneticisi üzerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm özelliklere sahip olabiliyorlar.

Testlerim sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığım Internet Download Manager, sistem kaynaklarını oldukça düşük miktarlarda kullanıyor. Tabii ki bunun dosya boyutu ve indirme hızına bağlı olduğunu söylemeliyiz.

Sonuç olarak internet üzerinden dosyalarınızı indirmek için kullanabileceğiniz gelişmiş özelliklere sahip profesyonel bir programa ihtiyaç duyuyorsanız Internet Download Manager'ı mutlaka denemelisiniz. Internet Download Manager indir butonundan kolayca indirme işlemi yapabilirsiniz.

Internet Download Manager Nasıl Kullanılır?

Internet Download Manager (IDM) ile film, video, müzik, dosya indirmenin birkaç yolu vardır:

IDM, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Opera ve diğer internet tarayıcılarında tıklamaları izler. Bu yöntem en kolay olanıdır. Google Chrome'da veya başka bir tarayıcıda indirme bağlantısına tıklarsanız, Internet Download Manager bu indirmeyi devralır ve hızlandırır. Bu durumda özel bir şey yapmanıza gerek yoktur, sadece her zaman yaptığınız gibi internette gezinirsiniz. IDM, dosya türü/uzantısı ile eşleşirse Google Chrome'dan indirmeyi devralır. IDM ile indirilecek dosya türleri/uzantıları listesi Seçenekler - Genel bölümünden düzenlenebilir. Dosya indirme penceresi açıldığında Daha Sonra İndir'e tıklarsanız URL (web adresi) indirmeler listesine eklenir, indirme işlemi başlatılmaz. Başlat'a tıklarsanız IDM dosyayı heemen indirmeye başlar. IDM, indirmelerinizi IDM kategorileriyle ilişkilendirmenize izin verir. IDM, dosya türüne göre kategori ve varsayılan indirme dizinini önerir. Ana IDM penceresinde kategorileri düzenleyebiliri silebilir ve yeni kategoriler ekleyebilirsiniz. Ön İzle butonuna tıklayarak indirmeden önce sıkıştırılmış dosyasının içeriğini görebilirsiniz. Tarayıcıda indirme bağlantısına tıklarken CTRL'ye basılı tutarsanız IDM herhangi bir indirme işlemini devralır, ALT'a basılı tutarsanız IDM indirmeyi devralmaz ve tarayıcının dosyayı indirmesine izin vermez. IDM'nin tarayıcıdan herhangi bir indirmeyi devralmasını istemiyorsanız IDM seçeneklerinde tarayıcı entegrasyonunu kapatın. IDM Seçenekleri - Genel'de tarayıcı entegrasyonunu kapattıktan veya açtıktan sonra tarayıcıyı yeniden başlatmayı unutmayın. İnternet Download Manager ile indirmede sorun yaşarsanız ALT tuşuna basın.

IDM, geçerli URL'ler (web adresleri) için panoyu izler. IDM, özel uzantı türlerine sahip URL'ler için sistem panosunu takip eder. Panoya bir web adresi kopyalandığında IDM indirmeyi başlatmak için iletişim kutusunu gösterir. Tamam'a tıklarsanız IDM indirmeyi başlatır.

IDM, IE tabanlı (MSN, AOL, Avant) ve Mozilla tabanlı (Firefox, Netscape) tarayıcıların sağ tık menülerine entegre olur. Tarayıcıda bir bağlantıya sağ tıklarsanız, IDM ile İndir'i görürsünüz. Bir HTML sayfasından seçilen metindeki tüm bağlantıları veya belirli bir bağlantıyı indirebilirsiniz. IDM indirmeyi otomatik olarak devralmazsa bu dosya indirme yöntemi kullanışlıdır. IDM ile bir bağlantıyı indirmeyi başlatmak için sadece bu seçeneği seçin.

URL Ekle butonu ilee elle URL (web adresi) ekleyebilirsiniz. URL Ekle ile indirmek için yeni bir dosya ekleyebilirsiniz. Metin kutusuna yeni URL girebilir veya mevcut olanlardan URL seçebilirsiniz. Ayrıca sunucu yetkilendirme istiyorsa Yetkilendirme Kullan kutusunu işaretleyerek oturum açma bilgilerini de belirtebilirsiniz.

Bağlantıları tarayıcıdan IDM ana penceresine veya indirme sepetine sürükleyip bırakın. Bırakma hedefi Internet Explorer, Opera veya diğer tarayıcılardan çekilen köprüleri alan bir penceredir. İndirmelerinizi IDM ile başlatmak için tarayıcınızdan bir bağlantıyı sürükleyip bu pencereye bırakabilirsiniz.

Komut satırı parametrelerini kullanarak komut satırından indirmeyi başlatabilirsiniz. Aşağıdaki parametreleri kullanarak IDM'yi komut satırından başlatabilirsiniz:

idman /s veya idman /d URL [/p local_path] [/f local_file_name] [/q] [/h] [/n] [/a]

Parametreler:

/d URL - bir dosyayı indirir.

/s - zamanlayıcıda kuyruğu başlatır.

/p local_path - dosyanın kaydedileceği yeri belirler.

/f local_file_name - dosyanın hangi adla kaydedileceğini belirler.

/q - IDM başarılı indirmeden sonra kapanır. Bu parametre sadece ilk indirmede çalışır.

/h - IDM başarılı indirmeden sonra bağlantınızı keser.

/n - IDM herhangi bir soru sormadığında sessiz modu açar.

/a - indirme kuyruğuna /d ile belirtilen bir dosya ekler ancak indirmeyi başlatmaz.

Parametreler /a, /h, /n, /f local_file_name, /p local_path sadece indirilecek dosyayı /d URL ile belirttiyseniz çalışır.

Genel sekmesi IDM Sistem entegrasyon seçeneklerini değiştirmek için kullanılabilir; otomatik başlatma, tarayıcılara entegrasyon seçenekleri, URL panosu izleme. Dosya Türleri sekmesi, IDM tarafından bir tarayıcıdan devralınacak ve indirilecek dosya türlerinin listesini değiştirmek için kullanılabilir. Bağlantı sekmesinden internet bağlantınızın hızını seçebilirsiniz ki bu bant genişliğinizin optimum kullanımı için gereklidir. Sekmeye Kaydet sekmesinden bir kategori için varsayılan kaydetme dizinini ayarlayabilirsiniz. İndirilenler sekmesinden IDM pencerelerinin nasıl görüntüleneceğini kontrol edebilir, indirme işleminden sonra virüsten koruma programınızın virüs taraması yapıp yapmayacağını belirleyebilirsiniz. Proxy / Güvenlik Duvarı sekmesi, proxy sunucularınızın ayarlarını yapmak için kullanılabilir. Sadece Internet Download Manager (IDM) full sürümde mevcut olan Site Girişleri sekmesi, yetki talep eden sitelere giriş bilgilerinin bir listesini yapmak için kullanılır.