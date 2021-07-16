Google Drive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 61,397
- DOSYA BOYUTU 257.00 MB
- Üretici Google
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Masaüstü için Google Drive uygulaması ile Windows PC'nizdeki dosyaları, belgeleri, fotoğrafları kolayca yedekleyebilirsiniz.
Masaüstü için Google Drive, Windows bilgisayarınızdaki dosyaları ve belgeleri Google Drive ile eşitlemenizi (yedeklemenizi) sağlayan, aynı zamanda Google Fotoğraflar üzerinden fotoğraflarınızı yedekleyebileceğiniz bir program.
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Her yıl daha fazla içerik üretiyor ve bu içeriklere erişebildiğimiz cihazların sayısı artıyor. Dosyaları, klasörleri ve fotoğrafları güvende tutmak, cihazlar arasında senkronize etmek, yedeklemek ve organize etmek çok önemli. Windows PC ve Mac bilgisayar kullanıcıları için indirilebilir olan Masaüstü için Drive, içeriklerinizi tüm cihazlarınız ve bulut arasında kolayca senkronize etmenizi sağlıyor.
PC ve Mac’inizden doğrudan içerikleri hızlıca senkronize edin ve erişin. Birçok kişi Google Drive’a doğrudan web tarayıcıdan veya mobil uygulamadan erişirken, bazı kişiler dosyalarına ve fotoğraflarına doğrudan masaüstünden erişmeyi tercih eder. Masaüstü için Drive, içeriğe doğrudan masaüstünüzden hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan ve bir konumdaki dosya ve klasörlere kolayca erişmenize yardımcı olan bir Windows ve macOS uygulamasıdır. Masaüstü için Drive ayrıca yerel dosyaları otomatik olarak arka planda buluta senkronize eder, bu da dosyaların senkronize edilmesini beklemek için harcamanız gereken süreyi en aza indirir.
Masaüstü için Drive, Mac veya PC’nizde disk alanınızı boşaltmak ve ağ bant genişliğinden tasarruf sağlamak için dosyalara doğrudan buluttan erişme imkanı sağlar. Drive dosyaları bulutta depolandığından siz veya çalışanlarınızın yaptığı tüm değişiklikler her yerde otomatik olarak güncellenir ve her zaman en son sürümlerine erişebilirsiniz.
- Fotoğrafları ve videoları Google Fotoğraflar ve/veya Google Drive’a yükleyin ve senkronize edin.
- Flash diskler ve harici sabit diskler dahil olmak üzere harici depolama aygıtlarını bulutla senkronize edin.
- Dosyalarınızı yerel cihazınızda depolayan ve içeriklere daha hızlı erişim sağlayan masaüstünüzde Drive dosyaları
Google Drive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,052
- DOSYA BOYUTU 8.40 MB
- Üretici Google
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Google Drive için hazırlanan Android uygulaması sayesinde tüm verilerinizi yedekleyerek, istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz.
Google Drive için hazırlanan Android uygulaması sayesinde istediğiniz tüm verilerinizi mobil rahatlığıyla ücretsiz bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Google Dökümanlar serviside artık Google Drive'ın bir parçası olarak dikkat çekmekte. İstediğiniz herşeyi saklayın ve herhangi birşeyi istediğiniz an paylaşın.
- Google Drive ile tüm dosyalarınızı tek bir yerde saklayabilir ve istediğiniz zaman onlara her yerden ulaşabilir, başkalarıyla da paylaşabilirsiniz.
- Google Drive ile saklanan fotoğraf, belge, video ve diğer dosyalara ulaşmak için Google Drive Android uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Android cihazınızla doğrudan Google Drive'a dosya yükleyebilirsiniz.
- Arkadaşlarınızla herhangi bir dosyayı paylaşabilirsiniz.
- Başkalarının sizinle paylaştığı dosyalara ulaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantınız olmasa bile çevrimdışı ulaşım izni verdiğiniz dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.
- Zengin metin biçimlendirme ile Google belgeleri oluşturma ve düzenleme yapabilirsiniz.
- ve daha fazlası.
Google Drive'ı Android cihazınızda hemen keşfetmeye başlayın.
1.2.182.25 sürümü ile gelen yenilikler:
- Dosyalarınızı daha hızlı şekilde bulmanızı saplayan ızgara görünümü seçeneği
- Uygulama içindeki fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı görmenizi sağlayan hızlı ön izleme özelliği
- Drive'a güvenli kaydetmeyi sağlayan belgeleri ve makbuzları tarama seçeneği; böylece bir kere yüklemeden sonra içerikte arama yapabileceksiniz
- Dosya kopyalarını cihazınıza indirebilme (Honeycomb+)
- Tablo düzenleyici sayesinde yazı tiplerini, renklerini değiştirme ve hücre hizalama yapma
- Editörler sayesinde dosya özelliklerini görüntüleme
- Hata giderme ve sanal geliştirmeler
Google Drive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,087
- DOSYA BOYUTU 24.30 MB
- Üretici Google
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Google Drive için hazırlanan iOS uygulaması sayesinde tüm verilerinizi yedekleyerek, istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz.
Google Drive için hazırlanan iOS uygulaması sayesinde istediğiniz tüm verilerinizi mobil rahatlığıyla ücretsiz bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Google Dökümanlar serviside artık Google Drive'ın bir parçası olarak dikkat çekmekte. İstediğiniz herşeyi saklayın ve herhangi birşeyi istediğiniz an paylaşın.
- Google Drive ile tüm dosyalarınızı tek bir yerde saklayabilir ve istediğiniz zaman onlara her yerden ulaşabilir, başkalarıyla da paylaşabilirsiniz.
- Google Drive ile saklanan fotoğraf, belge, video ve diğer dosyalara ulaşmak için Google Drive Android uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Cihazınızla doğrudan Google Drive'a dosya yükleyebilirsiniz.
- Arkadaşlarınızla herhangi bir dosyayı paylaşabilirsiniz.
- Başkalarının sizinle paylaştığı dosyalara ulaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantınız olmasa bile çevrimdışı ulaşım izni verdiğiniz dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.
- Zengin metin biçimlendirme ile Google belgeleri oluşturma ve düzenleme yapabilirsiniz.
2.0.0 güncellemesi sonrasında:
- Yeni tasarım
- Dosya ve resimler için küçük önizleme
- Kolay dosya taraması için yeni tablo görünümü ve liste görünümü arasında geçiş
1.2.2 güncellemesi sonrasında:
- Çoklu video ve fotoğraf yükleme özelliği geldi.
- QuickOffice kullanıcıları için destek geldi.
- Helvatica Neue font desteği eklendi.
1.1.1 versiyonu ile gelen özellikler:
- Animasyonlar ve konuşmacı notlarıyla zenginleştirilmiş Google sunumları
- Cihazınızdan fotoğraf ya da video yükleyebilmenin yanı sıra kameranızdan direkt olarak fotoğraf aktarabilme
- Yeni klasör ya da Google belgesi oluşturabilme
- Drive'ınızdan dosyaları silebilme ya da uzaklaştırabilme
- 30'un üzerinde dilde kullanım olanağı
Google Drive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,256
- DOSYA BOYUTU 23.79 MB
- Üretici Google
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Mac bilgisayarlarınızdan Google Drive dosya depolama ve paylaşma servisini kullanmak için bu programı yüklemelisiniz.
Google’ın çevrimiçi dosya depolama servisi uzun yıllardır bütün internet kullanıcıları tarafından bekleniyordu.
Google Drive adı verilen bu programı kullanarak Google Drive aktif hale getirilmiş hesabınıza program üzerinden erişebilir ve Google Drive web servisi üzerinde sakladığınız tüm dökümanlara, belgelere ve dosyalara bilgisayarınızdaki bir klasörü kullanıyormuşsunuz gibi erişebilir ve cihazlarınız arasındaki dosya aktarımını hiç zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.
Programı yükledikten sonra tek yapmanız gereken drive.google.com adresine girdikten sonra Google Drive hesabınızı aktif hale getirmek.
Google Drive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,598
- Üretici Google
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Google Dokümanlar ofis içinde çok kullanılan yazı, tablo, sunum, form oluşturma gibi araçları çevrim içi ortama aktararak paylaşımlı hale getiriyor.
Google'ın en yararlı servislerinden olan Google Dokümanlar ile hala tanışmadıysanız çok şey kaçırdınız demektir. Microsoft Office yazılımından tanıdığımız yazı, tablo, sunum, form oluşturma yazılımları Google Docs ile çevrim içi ortama taşınıyor.
Google Docs tamamen ücretsiz ancak Google hesabıyla giriş yapmanız şart. Giriş yaptıktan sonra ihtiyacınıza göre yeni belge açıyorsunuz. Servis dokümanlar, e-tablolar, sunular, çizimler, takvim gibi bölümlerden oluşuyor. Servis ile hazırlanan belgeler internet ortamında yedeklendiği için her yerden ulaşılabiliyor ve veri kaybetme ihtimalini yok ediyor.
Google Dokümanlar'la hazırladığınız belgeleri isterseniz herkese açık hale getirebilir, isterseniz belli arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız kişilerle ortak dokümanlar açarak, düzenleyebilir ve en önemlisi her değişikliği kimin, ne zaman yaptığını takip edebilirsiniz. Bu özellik iş yerlerinde olası hataları takip etmek için önemli bir rol oynuyor. Belgeler tarihlere göre kaydedildiği için tarih ve saate göre belgenin eski halini görebiliyorsunuz.
Google Dokümanlar ayrıca bir format dönüştürücü olarak kullanılabiliyor. Servis pek çok farklı formattaki belgeyi istediğiniz formata dönüştürerek açabiliyor. Dolayısıyla paylaşıma açacağınız belgelerin Google Docs ile oluşturulması şart değil. Farklı ofis programlarıyla hazırlanan belgeler servise eklenerek hem yedeklenebiliyor hem de üstlerinde düzenleme yapılabiliyor.
Dokümanlar: Metin editörüyle belgeler hazırlayabilirsiniz. Microsoft Office Word alternatifi olan araçla her tür doküman oluşturulabilir.
E-tablolar: Microsoft Office Excel'den aşina olduğunuz tablo oluşturma aracı. Veri ve bütçe takibi, finansal hesaplamalar için yararlanabileceğiniz araç, tabloları gerçek zamanlı kaydederek veri kaybının önüne geçiyor.
Sunular: Sunumlar ve tanıtımlarda yararlanmak için slaytlar hazırlamanız gerekiyorsa bu aracı kullanmalısınız. Başarılı bir PowerPoint alternatifi olan Google Sunular, PPT, ODP gibi popüler formatları destekler.
Çizimler: Şema, grafik gibi sunumlarınıza ve analizlerinize yardımcı elemanlar hazırlamak için kullanabilirsiniz.
Formlar: HTML formatındaki formları kolayca hazırlayın. 60'dan fazla tema ve 7 soru türü arasından seçim yapın. Yaptığınız anketleri grafiklere dökün, internette paylaşın.