Google Dokümanlar ofis içinde çok kullanılan yazı, tablo, sunum, form oluşturma gibi araçları çevrim içi ortama aktararak paylaşımlı hale getiriyor.

Yeşim Halıcı - 10 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google'ın en yararlı servislerinden olan Google Dokümanlar ile hala tanışmadıysanız çok şey kaçırdınız demektir. Microsoft Office yazılımından tanıdığımız yazı, tablo, sunum, form oluşturma yazılımları Google Docs ile çevrim içi ortama taşınıyor.



Google Docs tamamen ücretsiz ancak Google hesabıyla giriş yapmanız şart. Giriş yaptıktan sonra ihtiyacınıza göre yeni belge açıyorsunuz. Servis dokümanlar, e-tablolar, sunular, çizimler, takvim gibi bölümlerden oluşuyor. Servis ile hazırlanan belgeler internet ortamında yedeklendiği için her yerden ulaşılabiliyor ve veri kaybetme ihtimalini yok ediyor.



Google Dokümanlar'la hazırladığınız belgeleri isterseniz herkese açık hale getirebilir, isterseniz belli arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız kişilerle ortak dokümanlar açarak, düzenleyebilir ve en önemlisi her değişikliği kimin, ne zaman yaptığını takip edebilirsiniz. Bu özellik iş yerlerinde olası hataları takip etmek için önemli bir rol oynuyor. Belgeler tarihlere göre kaydedildiği için tarih ve saate göre belgenin eski halini görebiliyorsunuz.



Google Dokümanlar ayrıca bir format dönüştürücü olarak kullanılabiliyor. Servis pek çok farklı formattaki belgeyi istediğiniz formata dönüştürerek açabiliyor. Dolayısıyla paylaşıma açacağınız belgelerin Google Docs ile oluşturulması şart değil. Farklı ofis programlarıyla hazırlanan belgeler servise eklenerek hem yedeklenebiliyor hem de üstlerinde düzenleme yapılabiliyor.



Dokümanlar: Metin editörüyle belgeler hazırlayabilirsiniz. Microsoft Office Word alternatifi olan araçla her tür doküman oluşturulabilir.



E-tablolar: Microsoft Office Excel'den aşina olduğunuz tablo oluşturma aracı. Veri ve bütçe takibi, finansal hesaplamalar için yararlanabileceğiniz araç, tabloları gerçek zamanlı kaydederek veri kaybının önüne geçiyor.



Sunular: Sunumlar ve tanıtımlarda yararlanmak için slaytlar hazırlamanız gerekiyorsa bu aracı kullanmalısınız. Başarılı bir PowerPoint alternatifi olan Google Sunular, PPT, ODP gibi popüler formatları destekler.



Çizimler: Şema, grafik gibi sunumlarınıza ve analizlerinize yardımcı elemanlar hazırlamak için kullanabilirsiniz.



Formlar: HTML formatındaki formları kolayca hazırlayın. 60'dan fazla tema ve 7 soru türü arasından seçim yapın. Yaptığınız anketleri grafiklere dökün, internette paylaşın.