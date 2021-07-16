Masaüstü için Google Drive uygulaması ile Windows PC'nizdeki dosyaları, belgeleri, fotoğrafları kolayca yedekleyebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Masaüstü için Google Drive, Windows bilgisayarınızdaki dosyaları ve belgeleri Google Drive ile eşitlemenizi (yedeklemenizi) sağlayan, aynı zamanda Google Fotoğraflar üzerinden fotoğraflarınızı yedekleyebileceğiniz bir program.

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Her yıl daha fazla içerik üretiyor ve bu içeriklere erişebildiğimiz cihazların sayısı artıyor. Dosyaları, klasörleri ve fotoğrafları güvende tutmak, cihazlar arasında senkronize etmek, yedeklemek ve organize etmek çok önemli. Windows PC ve Mac bilgisayar kullanıcıları için indirilebilir olan Masaüstü için Drive, içeriklerinizi tüm cihazlarınız ve bulut arasında kolayca senkronize etmenizi sağlıyor.

PC ve Mac’inizden doğrudan içerikleri hızlıca senkronize edin ve erişin. Birçok kişi Google Drive’a doğrudan web tarayıcıdan veya mobil uygulamadan erişirken, bazı kişiler dosyalarına ve fotoğraflarına doğrudan masaüstünden erişmeyi tercih eder. Masaüstü için Drive, içeriğe doğrudan masaüstünüzden hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan ve bir konumdaki dosya ve klasörlere kolayca erişmenize yardımcı olan bir Windows ve macOS uygulamasıdır. Masaüstü için Drive ayrıca yerel dosyaları otomatik olarak arka planda buluta senkronize eder, bu da dosyaların senkronize edilmesini beklemek için harcamanız gereken süreyi en aza indirir.

Masaüstü için Drive, Mac veya PC’nizde disk alanınızı boşaltmak ve ağ bant genişliğinden tasarruf sağlamak için dosyalara doğrudan buluttan erişme imkanı sağlar. Drive dosyaları bulutta depolandığından siz veya çalışanlarınızın yaptığı tüm değişiklikler her yerde otomatik olarak güncellenir ve her zaman en son sürümlerine erişebilirsiniz.