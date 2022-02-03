Android Sistem Arayüzü Durdu Hatası Çözümü

Sistem arayüzü durdu hatası, Android'de yaygın karşılaşılan bir hatadır. Bu hata mesajı arayüzde çeşitli sorunlar meydana geldiğinde ortaya çıkar.

Kullanıcılara gösterilen hata mesajları, telefon modeline göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bazı telefonlarda gösterilen hata mesajında "Maalesef sist arayüzü durdu" yazarken bazılarında ise "Sistem arayüzü yanıt vermiyor" ifadelerine yer veriliyor.

Çözüm yollarına geçmeden önce kullanıcı arayüzünün ne olduğunu bilmek büyük bir önem taşıyor. Kullanıcı arayüzü, İngilizce kısaltması UI olan user interface kelimelerinin Türkçe karşılığıdır. UI, kullanıcıların tıkladığı simgelerden metin, resim ve hatta animasyonlara kadar kullanıcıların etkileşimde bulunduğu her türlü ögenin oluşturduğu bir arayüzdür.

Android Sistem Arayüzü Durdu Hatası Nasıl Çözülür?

Telefonu yeniden başlatın.

Uygulamaların ön belleğini temizleyin.

Sistem güncellemesi yapın ve uygulamaları güncelleyin.

Google uygulamalarının güncellemelerini kaldırın.

Yukarıdaki çözüm yolları, Android sistem arayüzü durdu hatası için başvurulabilecek yöntemlerden oluşuyor. Bu yöntemleri aşağıdan daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

1. Telefonu Yeniden Başlatma

Telefonu yeniden başlatmak, bir çözüm yolu olmaktan çok uzak gibi gelebilir ama sizi çözüme götürebilecek tek yöntem olabilir. Telefonu yeniden başlatmak, geçici dosyaların temizlenmesini sağlar. Bu, akıllı telefonunuzun eskisi gibi hatasız çalışmasına yardımcı olabilir.

2. Uygulamaların Ön Belleğini Temizleme

Ayarlara girin.

Uygulamalar bölümüne girin.

Mevcut uygulamalardan "Sist Arayüzü" seçeneğini bulup üzerine dokunun.

seçeneğini bulup üzerine dokunun. "Önbelleği temizle" butonuna basarak Sist Arayüzü'nün ön belleğini temizleyin.

butonuna basarak Sist Arayüzü'nün ön belleğini temizleyin. Bu işlemin ardından Google Play Store, Google Play Hizmetleri ve diğer uygulamalar için de aynı işlemi uygulayın.

Google Play Hizmetleri, Google Play Store ve Sist Arayüzü gibi uygulamalar, akıllı telefonun bellek yükünü arttırabilir. Bu da en nihayetinde telefonun performansının olumsuz etkilenmesine, telefonun normal bir şekilde çalışmasına engel olabilir. Bu uygulamaların ön belleğini temizlemek ise sistem arayüzü durdu hatasını çözmenizi sağlayabilir.

3. Uygulama ve Sistem Güncellemesi Yapma

Sistem güncellemesi yapmak için ayarlara girin.

"Sistem > Sistem Güncellemesi" yolunu takip edin.

yolunu takip edin. Güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme varsa yükleyin.

Uygulamaları güncellemek için Play Store'u açın.

Profil simgesine dokunun.

Uygulamaları ve cihazı yönetme seçeneğine dokunun.

Güncellenecek uygulamaların yanında güncellemenin mevcut olduğu belirtilir. "Güncelle" butonuna basarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Store ve Google Play Hizmetleri gibi uygulamalar, arka planda otomatik olarak güncellenir ama güncellenmemesi hâlinde bunu manuel olarak yapmak gerekir.

Uygulamalarınız eğer güncel değilse Play Store'u açtığınız zaman güncellenmesi gereken uygulamaları görüntüleyip söz konusu uygulamaları güncellemeye başlayabilirsiniz.

4. Uygulamaların Güncellemelerini Kaldırma

Ayarlara girin.

Uygulamaları görüntüleyin.

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.

Güncellemeleri kaldırma seçeneğine basın.

"Sistem arayüzü yanıt vermiyor" hatası, Google uygulamasına gelen son güncellemeden de kaynaklanabilir. Dolayısıyla Google hizmetlerine gelen güncellemeleri kaldırarak sorunu çözüme kavuşturmayı deneyebilirsiniz. Güncelleme kaldırma işleminden önce meydana gelebilecek sorunlara karşı verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.