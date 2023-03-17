Android Telefonlarda Pil Ömrü Nasıl Artırılır?

Mobil cihazını sık sık şarj etmek istemeyen kullanıcılar için Android telefonun pil ömrünü uzatma yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemler, akıllı telefonların şarjının daha uzun süre boyunca dayanmasına yardımcı oluyor. Hazırladığımız yazıda batarya ömrünü artırmak için hangi yöntemlerin uygulanabileceğini açıkladık.

Hayatımızın bir parçası hâline gelen ve gün içerisinde sık sık kullandığımız akıllı telefonların şarjının hızlı şekilde tükenmesi önemli bir problemdir. Kısa pil ömrüne etki eden bir dizi faktör mevcut. Bunlar arasında parlaklık düzeyi yüksek ekran, arka planda çalışan uygulamalar ve dahası bulunuyor.

Telefonların mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmasını sağlamak için çeşitli yöntemler uygulayabilirsiniz. Peki, Android telefonun pil ömrünü artırma işlemi için hangi yolları izlemek gerekiyor?

Android Telefonun Pil Ömrünü Uzatma Yöntemleri

Ekran parlaklığını azaltın.

Otomatik parlaklığı kapatın.

Güç tasarruf modunu etkinleştirin.

Kullanmadığınız özellikleri kapatın.

Aşırı pil tüketen uygulamaları silin.

Titreşim özelliğini devre dışı bırakın.

Ekran zaman aşımını ayarlayın.

Uygulamaların Lite sürümünü tercih edin.

Always-On Display'i kapatın.

Koyu mod tercih edin.

Telefonunuzu doğru şekilde şarj edin.

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.

Ekran Parlaklığını Azaltın

Telefonun ayarlarına girin.

Ekran kategorisini açın.

Ekran Parlaklığını Azaltın

Ekran parlaklığının yüksek olması pil ömrünü olumsuz yönde etkiler. Bu sebepten ötürü ekran parlaklığını orta düzey şeklinde ayarlayabilirsiniz. İster yukarıda bulunan adımları uygulayabilir isterseniz bildirim paneli üzerinden pratik şekilde parlaklığı azaltabilirsiniz.

Otomatik Parlaklığı Kapatın

Ayarlar menüsünü açın.

Ekran kategorisini görüntüleyin.

Otomatik parlaklığı devre dışı bırakın.

Pilin daha uzun süre boyunca dayanmasını sağlamak için otomatik parlaklığı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için ayarlar menüsünde bulunan Ekran kategorisine girebilir ve söz konusu özelliği kapatabilirsiniz.

Güç Tasarruf Modunu Etkinleştirin

Ayarlar menüsünü açın.

Pil kategorisine girin.

Güç tasarruf modunu aktif edin.

Akıllı telefonlarda yer alan güç tasarruf modu, şarjın daha uzun süre boyunca dayanmasına imkân tanır. Bu nedenle ayarlar menüsündeki Pil kategorisi üzerinden güç tasarruf modunu etkinleştirebilirsiniz.

Kullanmadığınız Özellikleri Kapatın

Bluetooth ve konum gibi özellikler arka planda şarj tüketir. Eğer bu özellikleri kullanmadığınız zamanlarda devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özellikleri ister ayarlar menüsü üzerinden isterseniz bildirim panelinden kapatabilirsiniz.

Aşırı Pil Tüketen Uygulamaları Silin

Bazı uygulamalar aşırı pil tüketiyor. En çok batarya tüketen uygulamalar, şarjın daha kısa süre içerisinde bitmesine yol açıyor. Bu uygulamaları kullanmıyorsanız silebilirsiniz. Silme işlemi için ayarlar menüsündeki Uygulamalar kategorisine girebilir ve uygulamayı seçip "Sil" butonuna basabilirsiniz.

Titreşim Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Titreşim özelliği mobil cihazlarda belirli bir güç tüketir. Bu da şarjı olumsuz yönde etkiler. Eğer bu özelliğe gerçekten ihtiyacınız yoksa devre dışı bırakabilirsiniz.

Ekran Zaman Aşımını Ayarlayın

Akıllı telefonunuzun ekranı ne kadar uzun süre açık kalırsa o kadar fazla pil tüketir. Dolayısıyla ekranın açık kalma süresini azaltmak pil ömrünü artırma konusunda katkıda bulunur. Ayarlar menüsünde konumlanan Ekran kategorisi üzerinden ekran zaman aşımı süresini belirleyebilirsiniz.

Uygulamaların Lite Sürümünü Tercih Edin

Uygulamaların Lite sürümleri normal versiyona kıyasla daha az pil tüketilmesine yardımcı olur. Bu sebepten ötürü eğer Lite sürümde olmayan özelliklere ihtiyaç duymuyorsanız bu uygulamaları tercih edebilirsiniz.

Always-on Display'i Kapatın

Bazı akıllı telefonlarda yer alan Always-on Display özelliği şarjı olumsuz yönde etkiler. Android telefonun pil ömrünü artırmak istiyorsanız söz konusu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özelliğe Ekran kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Koyu Mod Tercih Edin

OLED ya da AMOLED ekrana sahip akıllı telefonunuz varsa koyu mod tercih edebilirsiniz. Böylelikle mobil cihazınızın şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer cihazınızda bu özellik varsa Ekran kategorisi üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca destekleyen uygulamalarda koyu modu etkinleştirebilirsiniz.

Telefonunuzu Doğru Şekilde Şarj Edin

Telefonun pil ömrünü uzatma yöntemleri arasında cihazı doğru şekilde şarj etmek de yer alıyor. Şarj sırasında cihazın %100'e ulaşmamasına özen gösterin. Ayrıca şarj işlemi için telefonun pil seviyesinin yüzde 0'a düşene kadar beklemeyin. %30 civarındayken cihazı şarj edebilirsiniz.

Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırın

Akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamalar kullanılmasa bile arka planda bir güç tüketiyor. Bu da şarjı olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla Uygulamalar kategorisi üzerinden kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz.

Bu yazıda Android telefonun pil ömrünü artırma yöntemlerini sıraladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, akıllı telefonların şarjının daha uzun dayanmasını sağlayabilir.