Google Photos APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz başarılı bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır

Can Erdil Şentürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Photos APK kullanıcılara video ve fotoğraf saklama konusunda oldukça pratik bir çözüm sunan bir fotoğraf albümü uygulamasıdır. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Google Fotoğraflar uygulaması, temel olarak bütün fotoğraf ve videolarınızı tek bir yere topluyor ve bu dosyaları kendi içerisinde otomatik olarak organize ederek derli toplu bir hale getiriyor.

Bu sayede kullanıcılar aradıkları fotoğraf veya videolara çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Google Photos, Android cihazınızın dahili fotoğraf galerisine kuvvetli bir alternatif olarak öne çıkmakta.

Resmi bir Google uygulaması olan Fotoğraflar uygulaması kullanıcılara fotoğraf ve videoları arasında arama yapabilme imkanı veriyor. Konum, kişi veya nesnelere göre arama yapabiliyorsunuz ve özel olarak filtrelenmiş sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Eğer Android cihazınızda çok sayıda fotoğraf ve video depoluyorsanız bu özellike oldukça işinize yarayabiliyor.

Google Photos APK İndir

Google Photos kullanıcılara bulut tabanlı fotoğraf ve video yedekleme desteği sunmakta. Yani Google Photos üzerinde sakladığınız fotoğrafları size özel bulut depolama alanında saklayabiliyorsunuz.

15 GB limite sahip olduğunuz bu depolama alanında fotoğraf ve videolarınız yüksek kalite ile saklanabiliyor ve bu dosyalara internet üzerinden hesap bilgilerinizle giriş yaparak herhangi bir cihaz aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanın bu özelliği kullanıcılara Android cihazlarında boş yer açma imkanı veriyor. Yedeklediğiniz dosyaları Android cihazınızdan güvenle silebiliyorsunuz.

Google Photos içerisinde fotoğraf ve video düzenleme araçlarına da yer veriyor. Bu araçlar sayesinde kendi montajladığınız filmler, hikayeler, fotoğraf kolajları, animasyonlar oluştuabiliyorsunuz. Dilerseniz fotoğraf filtreleri ile fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabiliyorsunuz. Siz de Google Photos APK indirin ve fotoğraflarınızı güvenle saklayın!