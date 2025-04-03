Google Photos APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,948
- Üretici Google
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Google Photos APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz başarılı bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır
Google Photos APK kullanıcılara video ve fotoğraf saklama konusunda oldukça pratik bir çözüm sunan bir fotoğraf albümü uygulamasıdır. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Google Fotoğraflar uygulaması, temel olarak bütün fotoğraf ve videolarınızı tek bir yere topluyor ve bu dosyaları kendi içerisinde otomatik olarak organize ederek derli toplu bir hale getiriyor.
Bu sayede kullanıcılar aradıkları fotoğraf veya videolara çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Google Photos, Android cihazınızın dahili fotoğraf galerisine kuvvetli bir alternatif olarak öne çıkmakta.
Resmi bir Google uygulaması olan Fotoğraflar uygulaması kullanıcılara fotoğraf ve videoları arasında arama yapabilme imkanı veriyor. Konum, kişi veya nesnelere göre arama yapabiliyorsunuz ve özel olarak filtrelenmiş sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Eğer Android cihazınızda çok sayıda fotoğraf ve video depoluyorsanız bu özellike oldukça işinize yarayabiliyor.
Google Photos APK İndir
Google Photos kullanıcılara bulut tabanlı fotoğraf ve video yedekleme desteği sunmakta. Yani Google Photos üzerinde sakladığınız fotoğrafları size özel bulut depolama alanında saklayabiliyorsunuz.
15 GB limite sahip olduğunuz bu depolama alanında fotoğraf ve videolarınız yüksek kalite ile saklanabiliyor ve bu dosyalara internet üzerinden hesap bilgilerinizle giriş yaparak herhangi bir cihaz aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanın bu özelliği kullanıcılara Android cihazlarında boş yer açma imkanı veriyor. Yedeklediğiniz dosyaları Android cihazınızdan güvenle silebiliyorsunuz.
Google Photos içerisinde fotoğraf ve video düzenleme araçlarına da yer veriyor. Bu araçlar sayesinde kendi montajladığınız filmler, hikayeler, fotoğraf kolajları, animasyonlar oluştuabiliyorsunuz. Dilerseniz fotoğraf filtreleri ile fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabiliyorsunuz. Siz de Google Photos APK indirin ve fotoğraflarınızı güvenle saklayın!
Google Photos
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 914
- DOSYA BOYUTU 334 MB
- Üretici Google
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Google Photos iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır.
Google Photos, mobil cihazlarınızda fotoğraflarınızı ve videolarınızı çok daha düzenli bir şekilde saklamanıza ve onlara daha hızlı şekilde ulaşmanıza yardımcı olan bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu resmi Google uygulaması bütün fotoğraflarınızı ve videolarınızı bir yerde toplarken onları otomatik olarak düzenliyor ve kolay erişilebilir hale getiriyor. Google Fotoğraflar'ı iOS'un dahili fotoğraf görüntüleme aracı olan Film Rulosu'ndan çok daha kullanışlı yapan özellikler mevcut.
Bu özelliklerden ilki fotoğraf veya videolarınız arasında arama yapabilmenize imkan tanıması. Konum ve nesne tabanlı aramalar yapabilen uygulamada belli bir yerde çekildiğiniz fotoğrafları veya içerisinde belli şeylerin olduğu resimleri filtreleyebiliyorsunuz. Örnek olarak; İzmir'de çekildiğiniz fotoğrafları veya içerisinde kedi olan fotoğrafları arama bölümüne "İzmir" veya "kedi" yazarak aratabiliyorsunuz.
En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları
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Google Photos İndir
Google'ın Fotoğraflar adıyla yayınladığı bu uygulamayı Film Rulosu'ndan ayıran bir diğer özellik de fotoğraf ve videolarınızı düzenlemenize imkan vermesi. Google Photos ile fotoğraflarınıza çeşitli fotoğraf filtreleri ekleyebilir, kendi filmlerinizi yaratabilir, fotoğraf kolajları ve animasyonlar oluşturabilirsiniz.
Google Photos kullanıcılara 15 GB boyutunda bir bulut depolama alanı da sunuyor. Fotoğraf ve videolarınız orijinal kaliteleri korunarak bu alana otomatik olarak yedeklenebiliyor ve dilediğiniz cihaz üzerinden hesap bilgilerinizle giriş yaptığınızda görüntülenebiliyor ve cihaza kaydedilebiliyor.