Android mi? iOS mu? Oylarınız ile Belli Oluyor (Anket)

iOS ve Android işletim sistemleri yıllar boyunca tartışma konusu oldu ve olmaya da devam ediyor. iOS mu? Yoksa Android mi? Bizler de bu iki işletim sisteminin hangisi daha iyi olduğunu sizlere sormak istedik. Anketimize katılarak oylayabilirsiniz.

iOS mu, Android mi?

iOS işletim sistemi ve Android işletim sistemi arasında oldukça fazla farklar bulunuyor. Bu farklar arasından en dikkat çekeni ise tasarım. iOS işletim sisteminin kendine özgü, Android işletim sisteminin de yine kendine özgü tasarımı bulunuyor.

Kullanıcılar yeni bir cihaz alırken " Android mi alayım, iOS mu alayım " arasında git gel yaşıyor. Sizce iOS işletim sistemi mi daha iyi? Yoksa Android işletim sistemi mi? Hemen aşağıda bulunan anketimize katılarak iOS mu daha iyi? Android mi daha iyi? sorusuna yanıt verebilirsiniz.

Sizler bu iki işletim sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Görüşlerinizi paylaşarak diğer okurlarımız ve bizler ile konuyu konuşabilirsiniz.

Android, Google ve Open Handset Alliance tarafından geliştirilmekte olan Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi. iOS ise Apple'ın başlangıçta iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod touch ve iPad'de de kullanılan mobil işletim sistemi.