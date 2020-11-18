Android Telefonların Ne Kadar RAM'e ihtiyacı Var?

Android Telefonların Ne Kadar RAM'e İhtiyacı Var? - Samsung, Oppo, Xiaomi veya bir başkası. Son dönemlerde marka fark etmeksizin pek çok akıllı telefon üreticisinin ciddi bir bellek yarışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki ama gerçekten de bu kadar fazlasına ihtiyacınız var mı?

Android Telefonlarda Ne Kadar RAM Gerekli?

Bu soruyu yanıtlamadan önce RAM'lerin Android cihazlarda nasıl çalıştığına daha yakından göz atacağız.

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız, ne kadar fazla bellek o kadar iyi sistem performansı anlamına gelir. Eğer bunun akıllı telefonunuz için de geçerli olduğunu düşünüyorsanız, bir miktar yanılıyorsunuz.

Tamamen değil, bir miktar.

Android, Windows tabanlı bilgisayarlardan tamamen farklı kurallar dizisi altında çalışan Linux çekirdeğini temel alır ve bu cihazlarda önemli bir kural geçerlidir: Boş RAM, boşa harcanan RAM'dir.

RAM, Linux tabanlı cihazların çoğunda üzerinde çok da düşünmeniz gereken bir şey değildir. Android'de diğer uygulamaların yüklenmesi için RAM'i temizlemeye gerek yok. Bu işlem zaten otomatik ve akıcı bir şekilde gerçekleşiyor.

Bu söylediklerimizden RAM gereksiz bir şey gibi bir ifade çıkarmayın. Tabii ki çok az bellek miktarı her zaman sorun yaratacaktır. Ve yine tabii ki çok fazla bellek de kötü değil.

Ancak gereksiz.

Günümüzde pek çok bilgisayar halen 8 GB ve hatta bazı durumlarda 4 GB RAM ile gelirken kullandığınız akıllı telefonda 12 GB ya da 16 GB RAM olması pek de anlaşılabilir değil. Açıkçası bu, bir pazarlama stratejisinden başka bir şey de değil.

Günümüzde Android cihazlarda 4 GB RAM standart olarak kabul edebiliriz. Öte taraftan her şey için hazır olmak istiyorsanız 6 GB RAM sizin için yeterli olacaktır.

Yani çok yüksek bellek miktarına ihtiyacınız yok. Çok fazla RAM gündelik kullanımınızda hiçbir şey değiştirmeyecek ve bir akıllı telefon için ödediğiniz fiyatı artırmaktan başka etki yaratmayacak. Yine de kötü şey şu ki üreticiler bu konuda yarışmaya devam edecekler ve aptalca seviyelerde bellek miktarları görmeye devam edeceğiz.

Peki sizin kullandığınız akıllı telefonda kaç GB RAM var? Bu size yetiyor mu ve gündelik kullanımda sorunlar yaşıyor musunuz? Sizce ideal bellek miktarı ne kadar olmalıdır? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.