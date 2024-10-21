Telefonunuzda tıkladığınız bağlantıların açıldığı varsayılan tarayıcıyı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Yeni yüklediğiniz bir tarayıcı ile internette daha özelleştirilmiş bir gezinme deneyimi yaşamayı tercih etmek istemeniz çok doğal. Ancak, bu tarayıcıyı aktif bir şekilde kullanabilmek için kendisini cihazınızda varsayılan tarayıcı olarak tanımlamanız gerekiyor.

Hem Android hem de iOS kullanıcıları varsayılan tarayıcı ayarının nereden değiştirildiğini ve tarayıcı seçiminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu içerikte, adım adım telefonda varsayılan tarayıcının nasıl değiştirildiğini anlattık. İşte, detaylar!

Android Telefonlarda Varsayılan Tarayıcı Nasıl Değiştirilir?

Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda öncelikle telefonunuzun ‘Ayarlar’ bölümüne girin.

Uygulamalar seçeneğine tıkladıktan sonra ‘Varsayılan Uygulamalar’ başlığına dokunun.

Burada ‘Tarayıcı’ seçeneğini bulun.

Tıkladığınızda hali hazırda varsayılan olarak ayarlı tarayıcınızın seçili olduğunu göreceksiniz.

Bu tarayıcının altında ise sisteminizde yüklü olan diğer alternatifler sıralanıyor olmalı.

Eğer varsayılan tarayıcı olarak tanımlamak istediğiniz tarayıcı bu listede mevcutsa direkt olarak bu menüden istediğiniz alternatifi seçili hale getirebilirsiniz.

Varsayılan olmasını istediğiniz tarayıcıyı bu listede bulamıyorsanız ya da kısa bir süre önce yeni bir tarayıcı yüklediyseniz menünün alt kısmında bulunan ‘diğer uygulamalar’ sekmesine girebilirsiniz.

Burada ilgili tarayıcıyı seçip ayarları kaydettiğinizde işlem tamamlanmış olacak.

iOS Telefonlarda Varsayılan Tarayıcı Değiştirme

Tıpkı Andorid cihazlarda olduğu gibi iOS telefonlarda da varsayılan tarayıcı ayarını birkaç adımda değiştirmeniz mümkün. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzda ‘Ayarlar’ uygulamasına girin.

Safari sekmesine tıkladıktan sonra ‘varsayılan tarayıcı uygulama’ butonuna dokunun.

Seçili olan tarayıcı Safari veya başka bir uygulama olarak gözükebilir. Mevcut varsayılan tarayıcının hemen yan kısmında bulunan ‘değiştir’ butonuna basın.

Açılan listede telefonunuzda mevcut olan diğer tarayıcı seçeneklerini bulabileceksiniz.

Bu listede istediğiniz uygulama yer almıyorsa ‘diğer’ seçeneğine tıklayıp açılan menüden seçiminizi yapabilirsiniz.

Android telefonlarda varsayılan tarayıcı değiştirme işleminin ne kadar kolay olduğunu ve aynı işlemin iOS cihazlarda da birkaç adımda tamamlanabileceğini öğrenmiş oldunuz.

Peki, bu bilgiler işinize yaradı mı? Siz akıllı telefonda hangi tarayıcıyı kullanmayı tercih ediyorsunuz? Bu tarayıcıyı tercih etmenizin sebebi nedir? Yorumlarda düşüncelerinizi ve akıllı telefonda yapmakta zorlandığınız diğer işlemlere ilişkin sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.