Tarayıcı Deneyimini Üst Seviyeye Taşıyan Chrome Ayarlar

Tarayıcı deneyiminizi iyileştirecek çeşitli Chrome ayarlar yer alıyor. Bu ayarları uygulayarak daha iyi bir deneyim elde edebilirsiniz. Bu yazıda mutlaka yapmanız gereken ayarları bir arada topladık.

Hızlı çalışması, basit arayüzü ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle dikkat çeken Chrome, sık kullanılan fonksiyonlarına ek olarak birçok kullanıcı tarafından pek bilinmeyen veya bilinse dahi pek kullanılmayan bazı özellikleri de beraberinde getiriyor.

Chrome tarafından sunulan bu özellikler farklı konular üzerine yoğunlaşıyorlar ve kullanıcıların internet deneyimlerini bir adım öteye taşımayı amaçlıyorlar.

Mutlaka Yapılması Gereken Chrome Ayarlar

Güvenlik kontrolünü çalıştırma

Yazı tipini ve boyutunu ayarlama

Üçüncü taraf çerezleri engelleme

Varsayılan arama motorunu değiştirme

Sık ziyaret edilen siteler için kısayol oluşturma

Yer işaretlerini düzenleme

Sekmeleri gruplandırma

Karanlık modu etkinleştirme

Kötü amaçlı yazılım taraması yapma

Okuma modunu aktif etme

Tarayıcıyı gizli modda kullanma

Uzantıların gizli modda çalışmasına izin verin.

Arka plan uygulamalarını devre dışı bırakma

Yukarıda popüler internet tarayıcısı üzeirnden uygulamanız gereken ayarlar yer alıyor. Bu ayarları nasıl uygulayabileceğinize aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Güvenlik Kontrolünü Çalıştırma

Chrome’u açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Gizlilik ve Güvenlik" sekmesini görüntüleyin.

"Güvenlik Kontrolü" bölümündeki "Şimdi denetle" butonuna basın.

Chrome 83 güncellemesi ile beraber popüler internet tarayıcısına güvenlik kontrolü işlevi eklendi. Bu işlev, Chrome veri ihlallerine, kötü uzantılara ve diğer tehditlere karşı güvende kalmanıza imkân tanır. Bu işlemi kullanabilmek için ilk önce tarayıcıyı açın ve hemen ardından sağ üst köşedeki dikey üç nokta simgesine basın.

Açılan pencere üzerinden ayarlar menüsüne girin. "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesini görüntüleyin. Daha sonra "Güvenlik Kontrolü" bölümündeki "Şimdi denetle" butonuna tıklayın.

2. Yazı Tipini ve Boyutunu Ayarlama

Ayarlar menüsünü açın.

"Görünüm" sekmesine girin.

"Yazı tipi boyutu" kısmından yazı tipi boyutunu belirleyin.

"Yazı tiplerini özelleştir" butonuna tıklayın.

İnternet tarayıcısında yazı tipini ve boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz mümkün. Bu işlemi çok pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yazı tipini ve boyutunu ayarlayabilmek için ilk olarak sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklamanız ve hemen ardından ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor.

Sol kısımda yer alan "Görünüm" sekmesini açın. Açılan sayfa üzerinden "Yazı tipi boyutu" yazısının karşısında konumlanan kutucuktan boyutu ayarlayın. Daha sonra "Yazı tiplerini özelleştir" butonuna basın. Açılan sayfadan yazı tipi konusunda çeşitli ayarlamaları yapabilirsiniz.

3. Üçüncü Taraf Çerezleri Engelleme

Ayarları açın.

"Gizlilik ve Güvenlik" sekmesini açın.

"Çerezler ve Diğer Site Verileri" seçeneğini seçin.

"Üçüncü Taraf Çerezleri Engelle" seçeneğini işaretleyin.

Web tarayıcısı üzerinden üçüncü taraf çerezleri engelleyebilirsiniz. Bunun için ilk önce ayarlar menüsünü açın. Açılan sayfada yer alan "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesine tıklayın. Bu işlemin hemen ardından "Çerezler ve Diğer Site Verileri" seçeneğini seçin. Son olarak "Üçüncü Taraf Çerezleri Engelle" seçeneğini işaretleyin.

4. Varsayılan Arama Motorunu Değiştirme

Ayarlara girin.

"Arama Motoru" sekmesini görüntüleyin.

Farklı bir arama motoru seçebilirsiniz.

Google Chrome tarayıcısında Google arama motorunu kullanmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla arama motorunu değiştirebilmeniz mümkün. Bunun için ilk önce ayarları açın ve ardından "Arama Motoru" sekmesine girin. Açılan sayfa üzerinden DuckDuckGo, Yandex ve Bing gibi seçenekler içerisinden seçim yapabilirsiniz.

5. Sık Ziyaret Edilen Siteler İçin Kısayol Oluşturma

Kısayol oluşturmak istediğiniz siteyi ziyaret edin.

Adres çubuğundaki yıldız simgesine tıklayın.

"Bitti" butonuna tıklayın.

Popüler internet tarayıcısı üzeirnden sık ziyaret ettiğiniz siteler için kısayollar oluşturabilirsiniz. Böylelikle sitelere daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. İlk önce kısayol oluşturmak istediğiniz siteyi ziyaret edin. Daha sonra adres çubuğunun sağ kısmında konumlanan yıldız simgesine tıklayın. Son olarak "Bitti" butonuna basın.

6. Yer İşaretlerini Düzenleme

Tarayıcıyı açın.

Üç nokta simgesine tıklayın.

"Yer İşaretleri" menüsüne girin.

"Yer imi yöneticisi" kategorisini açın.

"Diğer yer işaretleri" yazısının karşısındaki boş alana sağ tıklayın.

"Yeni klasör ekle" butonuna basın.

Sağ kısımdaki siteleri yeni klasöre sürükleyip bırakın.

Yer işaretlerini pratik bir şekilde kategorize edebilirsiniz. Örneğin, haber siteleri için bir haber klasörü oluşturabilir ve bu alandaki siteleri söz konusu klasöre aktarabilirsiniz. Böylelikle haber sitelerine göz atmak istediğinizde çok hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki adımları uygulayın.

7. Sekmeleri Gruplandırma

Açık olan bir sekmeye sağ tıklayın.

"Sekmeyi yeni gruba ekle" seçeneğini seçin.

Grup için isim belirleyin.

Farklı bir sekmeye sağ tıklayın.

"Sekmeyi gruba ekle" seçeneğini seçin.

Tarayıcı deneyimini geliştirmek için sekmeleri gruplandırabilirsiniz. Bu, özellikle tarayıcıyı çok sayıda sekme açıkken kullanan kişiler için oldukça kullanışlı. Sekmeleri gruplandırma özelliğini kullanabilmek için açık olan bir sekmeye sağ tıklayın. "Sekmeyi yeni gruba ekle" seçeneğini seçin ve ardından grup için isim belirleyin.

Daha sonra farklı bir sekmeye sağ tıklayın. "Sekmeyi gruba ekle" seçeneğini seçin ve oluşturduğunuz grup isminin üzerine tıklayın. Bu şekilde gruplandırma yapabilirsiniz.

8. Karanlık Modu Etkinleştirme

Adres çubuğuna Chrome://flags yazın.

Enter tuşuna basın.

Arama kutucuğuna "Dark mode" yazın.

Seçeneği "Enabled" olarak değiştirin.

İnternet tarayıcısını karanlık modda kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce Google Chrome’u açın. Daha sonra adres çubuğuna Chrome://flags yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın. Arama kutucuğuna "Dark mode" yazın. Seçeneği "Enabled" olarak değiştirin. Bunu yaptıktan sonra tarayıcıyı yeniden başlatın.

9. Kötü Amaçlı Yazılım Taraması Yapma

Ayarları açın.

Gelişmiş sekmesine tıklayın.

"Sıfırla ve temizle" kategorisine girin.

"Bilgisayarı temizle" butonuna basın.

"Bul" seçeneğini seçin.

Google Chrome’da yerleşik olarak kötü amaçlı yazılım tarama aracı bulunur. Bu özellik sayesinde kötü amaçlı yazılımları tespit edebilir ve temizleyebilirsiniz. Bu aracı kullanabilmek için ayarları açın ve ardından Gelişmiş sekmesine tıklayın. Daha sonra "Sıfırla ve temizle" kategorisine girin.

Açılan sayfa üzerinden "Bilgisayarı temizle" butonuna basın ve hemen ardından "Bul" seçeneğini seçin. Bunu yapmanız halinde tarama işlemi otomatik olarak başlayacak.

10. Okuma Modunu Aktif Etme

Web tarayıcısını açın.

Adres çubuğuna Chrome://flags yazın.

Enter tuşuna basın.

Arama kutucuğuna "Reader" yazın.

"Enable Reader Mode" özelliğinin karşısındaki seçeneği Enabled olarak değiştirin.

Popüler internet tarayıcısında Okuma modunu aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için web tarayıcısını açtıktan sonra adres çubuğuna Chrome://flags yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın. Açılan sayfada bulunan arama kutucuğuna "Reader" yazın.

Arama sonuçları üzerinden "Enable Reader Mode" özelliğinin karşısındaki seçeneği Enabled olarak değiştirin. Tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekebilir.

11. Uzantıların Gizli Modda Çalışmasına İzin Verin

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Ayarlara girin.

Uzantılar sekmesine tıklayın.

Uzantının üzerindeki "Ayrıntılar" butonuna basın.

"Gizli modda izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

Chrome, normalde gizli moddayken uzantıların çalışmasına izin vermez fakat bu ayarı değiştirebilmeniz mümkün. Bunun için sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayarak ayarlara girmeniz gerekiyor. Sol kısımdan Uzantılar sekmesine girin.

Uzantılar sayfasında yer alan uzantının üzerindeki "Ayrıntılar" butonuna basın. Açılan sayfa üzerinden "Gizli modda izin ver" seçeneğini aktif hale getirin.

12. Arka Plan Uygulamalarını Devre Dışı Bırakma

Ayarları açın.

"Gelişmiş" yazısına tıklayın.

"Sistem" kategorisine girin.

"Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et" seçeneğini devre dışı bırakın.

Taracı kapandığında arka plan uygulamalarını devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için ayarları açın ve ardından "Gelişmiş" yazısına tıklayın. Daha sonra "Sistem" kategorisine girin. "Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et" seçeneğini devre dışı bırakın.

Yukarıda Tarayıcı deneyiminizi iyileştirecek çeşitli Chrome ayarlar yer alıyor. Bu ayarlar sayesinde daha iyi bir deneyim elde edebilirsiniz. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.