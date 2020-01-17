WhatsApp’ta kişi listeniz çok büyük olduğundan ötürü kişi listenizi kontrol etmek gitgide daha da zorlaşıyor olabilir. WhatsApp’ta kişi listenizin çok büyük olduğu noktada istenmeyen kişileri silmek, daha makul bir WhatsApp kişi listesine sahip olmak için başvurabilecekleriniz arasında en iyi eylem olabilir.

WhatsApp, kişi listenizi oluşturmak için varsayılan olarak akıllı telefonunuzun rehberini kullanmaktadır. WhatsApp’tan birini silerseniz o kişi akıllı telefonunuzun rehberinden de silinir.

Bu işlemi hem WhatsApp‘ı kullanarak hem de doğrudan akıllı telefonunuzun rehberini kullanarak gerçekleştirmek mümkündür. WhatsApp’ta istenmeyen kişileri nasıl sileceğiniz konusunda bir fikriniz yok ise bu makale size bunun tam olarak nasıl yapılacağını adım adım anlatmaktadır.

WhatsApp’ta istenmeyen kişileri silmek Android ve iPhone cihazlarda ufak tefek farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yazıda hem iPhone hem de Android cihazlarda WhatsApp’ta istenmeyen kişileri nasıl silebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, WhatsApp’ta istenmeyen kişileri silme!

Android Cihazlarda WhatsApp’ta İstenmeyen Kişileri Silme

İlk önce WhatsApp isimli anlık mesajlaşma uygulamasını açın. WhatsApp’ı açtıktan sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan yeşil renkli butona dokunun. Bu buton sizi WhatsApp kişi listenize yönlendirecektir.

WhatsApp kişi listenizde silmek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun. Sağ üst köşede yer alan üç noktanın üzerine basın. Açılan menüden “Kişiyi görüntüle” seçeneğine dokunun. Sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun. “Adres defterinde görüntüle” yazısına dokunun. Bu bölümde ise tekrardan üç noktaya dokunun ve “Kişiyi sil” yazısına dokunun.

iPhone Cihazlarda WhatsApp’ta İstenmeyen Kişileri Silme

iPhone cihazınızda WhatsApp’ta istenmeyen kişileri silmek için ilk olarak WhatsApp uygulamasını açın. Sağ üst bölümde yer alan kişi listesi butonuna dokunun. WhatsApp’ta silmek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun. Bu kişinin üzerine dokunduğunuzda önünüze WhatsApp kişi listenizden silmek istediğiniz kişi ile olan sohbetiniz gelecektir. Sohbetin başında yer alan kişinin ismine dokunun.

Açılan bölümün sağ üst köşesinde yer alan “Düzenle” yazısının üzerine dokunun. Açılan sayfanın en altında “Kişiyi sil” seçeneği yer alacaktır. Bu seçeneğe dokunarak kişiyi hem WhatsApp kişi listenizden hem de akıllı telefonunuzun rehberinden silebilirsiniz.