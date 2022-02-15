TeamViewer ile bilgisayardan telefona bağlanma nasıl yapılır? Uzaktan erişim söz konusu olduğunda akıllara gelen TeamViewer'ı kullanarak PC'den telefona bağlanma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

Uzaktan erişim uygulaması TeamViewer QuickSupport sayesinde telefondan bilgisayarı kontrol etmek mümkün hâle geliyor. Uygulama telefonunuza ve bilgisayarınıza yüklenerek iki cihaz arasında kolaylıkla bağlantı kurulabiliyor.

Teamviewer ile Bilgisayardan Telefona Bağlanma Adımları

TeamViewer QuickSupport'u telefonunuza, TeamViewer'ı bilgisayarınıza indirin.

Uygulamayı telefonunuzda açın. ID ile karşılaşacaksınız.

Bu ID'yi bilgisayarınızdan TeamViewer'a girin.

"Uzaktan kontrol" seçeneğini işaretleyin.

Telefondan bağlantıyı onaylayın.

Bilgisayarınıza dönün ve telefonu kontrol etmeye başlayın.

Uzaktan bağlantı kurma programını kullanarak PC'den telefona bağlanmak için takip etmeniz gereken adımlar bunlarla sınırlıdır. Daha iyi anlaşılması açısından yukarıdaki adımların nasıl yapılacağını içeren resimli anlatıma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra bilgisayarınızda ve telefonunuzda TeamViewer uygulamalarını açık tutmanız gerekiyor. Telefonunuzda uygulamayı açtıktan sonra yukarıdaki gibi ID’nizi gösterecektir. Bu numaraları not alıp bilgisayardaki uygulamaya gireceğiz.

Masaüstü uygulamasına gerekli numaraları girdikten sonra, telefonda bağlantıyı onaylamanızı isteyen bir uyarı penceresi açılacaktır.

"İzin ver" butonuna bastığınız anda bilgisayarınızda telefonunuzun ekranını görebilir, telefonu istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.

TeamViewer QuickSupport uygulaması aynı zamanda cihazınızı yönetebileceğiniz çözümler de sunuyor. Ekran görüntüsü alma, yüklü uygulamalar, ayarlar, işlemler ve sistem kaydı gibi bölümlerin dışında, cihazınızın CPU ve RAM kullanımı, batarya doluluk oranı, boş hafıza ve cihazınızla ilgili diğer detayları da detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

Dosya aktarım özelliğini kullanarak telefonunuzla bilgisayarınız arasında dosya alış-verişi yapabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi TeamViewer QuickSupport uygulamasını kullanarak bilgisayar üzerinden telefonumuzu kontrol etmek de artık çok kolay hale geliyor. Diğer TeamViewer özelliklerini de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

TeamViewer Özellikleri

Windows ve MacOS işletim sistemleri arasında uzaktan erişim, yazdırma gibi çözümler sunuyor.

Telefondan telefona bağlanma, telefondan bilgisayara bağlanma, bilgisayardan telefona bağlanma gibi imkânlar tanıyor.

Yerleşik sohbet özelliği bulunuyor.

Ekran görüntüsü almayı mümkün hale getiriyor.

AES-256 gelişmiş şifreleme protokolü sağlıyor.

Peki, siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? TeamViewer QuickSupport işlerinizi tamamlama ve uzaktan erişim ile destek sağlama açısından size bir kolaylık sunuyor mu? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.