Android Telefonlarda Timelapse Videolar Nasıl Oluşturulur?

Genellikle güzel zamanları anı olarak saklamak ve unutulmaz hale getirmek için fotoğraf ya da video çekimleri yapılır. Ancak çok uzun süreli videolar anılardan oluşsa dahi izlerken sıkıcı gelebilir. Bu sebeple sıkıcı ve monoton videoların yerine timelapse videolar oluşturmak çok mantıklı.

Hızlandırılmış video olarak da isimlendirilen Timelapse videolar, belirli aralıklarda ve uzun şekilde çekilen görüntülerin kısa videoya dönüştürülmesidir. Özetle, uzun videoların hem süresi kısaltılır hem de hızlandırılır.

Android’de Timelapse Video Oluşturma İpuçları

Android cihazlarda timelapse video oluşturmadan önce mutlaka çekilecek yer, obje ve kişiler belirlenir. Çekim gerçekleşirken cihazın titrememesine de çok dikkat edilir. Cihaz titrediği takdirde görüntü kalitesi düşer.

Cihazın sabit tutulması, videolardaki olayların gelişmesi hızı açısından önemli. Özellikle telefonun sabit durması için tripodan yararlanmak çok mantıklı. Android cihazlarda timelapse videolar çekmek için belirtilen bu noktalara dikkat edildiğinde profesyonel görüntülere imza atılır. Timelapse videolar çekmek için herhangi bir uzmanlığa vs. gerek yok.

Android’de Timelapse Video Oluşturma Yöntemleri

Android’de timelapse video çekmek için şu adımlar takip edilmeli;

Cihazdan kameraya girilir.

Kamera alanından “Video Modu” seçilir.

Kamera ayarlarından hızlandırılmış çekim özelliği bulunur.

Akıllı telefonun sabit durması için yukarıda belirtildiği üzere tripoya sabitlenir.

Çekime başlanarak telefonun timelaps videolar için birkaç saat kayıt yapması sağlanır.

Yalnız çekime başlamadan önce mutlaka telefonun bataryasının dolu olup olmadığına bakılır. Şarjın tam dolu olması ve yeterli depolama alanına sahip olması gerekiyor.

Android’de Timelapse videolar oluşturmak için Time Lapse Camera uygulamasından da yararlanılabilir. Time Lapse Camera uygulaması, Google Play üzerinden cihaza indirilir. Uygulama üzerinden kolayca Timelapse videolar oluşturulur. Kolay bir şekilde oluşturulan videolar YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında paylaşılabilir.

Time Lapse Camera hem basit hem de sezgisel arayüze sahip olduğu için videoları oluşturmanın yanı sıra düzenlemekte çok kolay. Oluşturulan timelapse videolara uygun müziklerde eklenebilir. Ücretsiz olarak kullanılan bu uygulama oluşturulan videolar yüksek çözünürlüktedir.