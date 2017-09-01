Android İçin En İyi Ücretsiz Antivirüs Uygulamaları

Her Android telefon ve tablet kullanıcısının cihazında bulunması gereken en iyi ücretsiz antivirüs uygulamalarını listeliyoruz.

Android'in Dünya genelinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi olmasıyla güvenlik açıkları bulma arayışına giren hacker’lara karşı önlemenizi çok geç olmadan almanızı tavsiye ediyoruz. Cihazınızın üreticisinin güvenlik güncellemesi yayınlamasını beklemeden ücretsiz bir antivirüs ugulaması edinmenizde fayda var.

Gerçek zamanlı koruma sağlayarak kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engelleyen, mobil bankacılık işlemleri ve alışveriş başta olmak üzere işlemlerinizi güvenli şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan antivirüs uygulamaları arasından en iyileri sizler için hazırladığımız listemize aldık.