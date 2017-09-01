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Android İçin En İyi Ücretsiz Antivirüs Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz Antivirüs Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Her Android telefon ve tablet kullanıcısının cihazında bulunması gereken en iyi ücretsiz antivirüs uygulamalarını listeliyoruz.

Android'in Dünya genelinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi olmasıyla güvenlik açıkları bulma arayışına giren hacker’lara karşı önlemenizi çok geç olmadan almanızı tavsiye ediyoruz. Cihazınızın üreticisinin güvenlik güncellemesi yayınlamasını beklemeden ücretsiz bir antivirüs ugulaması edinmenizde fayda var.

Gerçek zamanlı koruma sağlayarak kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engelleyen, mobil bankacılık işlemleri ve alışveriş başta olmak üzere işlemlerinizi güvenli şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan antivirüs uygulamaları arasından en iyileri sizler için hazırladığımız listemize aldık.

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360 Security 360 Security
360 Security 360 Mobile Security, mobil cihazınız için kapsamlı güvenlik uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
avast! Mobile Security avast! Mobile Security
avast! Mobile Security Avast antivirüs yazılımının, Android cihazlar için geliştirilmiş mobil antivirüs ve gizli bilgilerin korunmasını sağlayan güvenlik uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Avira Free Android Security Avira Free Android Security
Avira Free Android Security Avira Free Android Security, Android cihazlarınız için tam koruma sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Bitdefender Antivirus Free Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender Antivirus Free Bitdefender Antivirus Free, bulut tarama teknolojisi sayesinde tüm virüsleri cihazınızdan uzak tutar. ÜCRETSİZ
Dr.Web Anti-virus Light Dr.Web Anti-virus Light
Dr.Web Anti-virus Light Android akıllı telefon ve tabletinizin güvenliğini sağlamak için kullanabileceğiniz ücretsiz virüs uygulamalarından birisi de Dr. Web Anti-virus Light. ÜCRETSİZ
ESET Mobile Security & Antivirus ESET Mobile Security & Antivirus
ESET Mobile Security & Antivirus ESET Mobile Security ile kişisel verileriniz her koşulda güvende. ÜCRETSİZ
Kaspersky Antivirus & Security Kaspersky Antivirus & Security
Kaspersky Antivirus & Security Kaspersky Antivirus & Security ile Android cihazlarınızın güvenliğini en üst noktada tutabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware, Android cihazlarınızı zararlı ve kötü amaçlı yaızlımlardan uzak tutabilmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir antivirüs uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
McAfee Mobile Security McAfee Mobile Security
McAfee Mobile Security McAfee Mobile Security, Android telefon ve tabletinizi virüslere karşı koruyan ödüllü güvenlik uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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