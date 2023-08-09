Suya Dayanıklı Hoparlör: Anker Rave Neo 2 Özellikleri ve Fiyatı

Kablosuz hoparlör Anker Rave Neo 2, sizlere uzun çalma süresi, gerçek zamanlı bir bas teknolojisi ve renkli ışıkları sayesinde ışıl ışıl bir müzik deneyimi sunuyor. Anker Rave Neo 2, partilerinizin vazgeçilmezi olmaya aday bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük hayatta da spor, temizlik gibi aktivitelerinizi renklendirmek için kullanabileceğiniz Anker Rave Neo 2'nin tek fonksiyonu müzik çalmak da değil. Soundcore uygulamasını desteklediği için farklı aktiviteler yapma imkânı sunuyor.

Suya dayanıklılığı ile öne çıkan ürünün yenilikçi özelliklerini keşfettikten sonra yaz / kış demeden her türlü eğlencenizde bu hoparlörü kullanabilirsiniz.

Anker Rave Neo 2 Özellikleri

18 saate kadar çalma süresi

BassUp teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı bas deneyimi

101 dB'e kadar yükseltilebilen stereo ses

2 adet 2 inç tiz, 1 adet 4 inç bas hoparlör

Güç: 80 Watt ile yüksek parti sesi

Bluetooth 5.3 bağlantı

50-20 kHz ses frekans aralığı

USB ile kolay şarj

PartyCast 2.0 özelliği

Suda batmayan ve yüzen özel tasarım

Suya batırmaya çalıştığınızda hasar görmeyen korunaklı gövde

IPX7 derecelendirmesi ile kanıtlanmış suya karşı yüksek koruma

Havuz, deniz kenarı, yağmur ve kar gibi koşullarda sorunsuz çalışma özelliği

Ritme göre yanıp sönen renkli ışıklar ve ışıklara özel 7 adet otomatik efekt

Soundcore uygulaması ile eşleşebilme ve bu sayede daha fazla ekolayzır özelliği ve ışık denetimine ulaşma imkânı

Anker Rave Neo 2 Fiyatı

Sıraladığımız özellikleri ile öne çıkan Anker Rave Neo 2 aslında tam bir parti hoparlörü olarak biliniyor. Bu cihaz ile doğum gününden bekarlığa veda partisine, evlilik yıl dönümünden yazın havuz partilerine varıncaya kadar hemen her ortamda unutulmaz bir eğlence yaşayabilirsiniz.

Anker Rave Neo 2, şu an Türkiye'de aktif biçimde satışta olan, bası güçlü ve suya karşı dayanıklı hoparlör modellerinden birisi. Güncel fiyatı ise 8.399 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Dalgalanan dolar kuru ilerleyen dönemde fiyat artışına neden olabilir. Ayrıca yeni ürünler çıktığında da Anker Rave Neo 2 fiyatında güncellemeler yapılabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.