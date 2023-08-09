Suya Dayanıklı Hoparlör: Anker Rave Neo 2 Özellikleri ve Fiyatı
Suya dayanıklı hoparlör Anker Soundcore Rave Neo 2 ile eğlenceniz kesintisiz devam etsin. İşte, son teknoloji kablosuz hoparlörün özellikleri ve fiyatı!
Kablosuz hoparlör Anker Rave Neo 2, sizlere uzun çalma süresi, gerçek zamanlı bir bas teknolojisi ve renkli ışıkları sayesinde ışıl ışıl bir müzik deneyimi sunuyor. Anker Rave Neo 2, partilerinizin vazgeçilmezi olmaya aday bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
Günlük hayatta da spor, temizlik gibi aktivitelerinizi renklendirmek için kullanabileceğiniz Anker Rave Neo 2'nin tek fonksiyonu müzik çalmak da değil. Soundcore uygulamasını desteklediği için farklı aktiviteler yapma imkânı sunuyor.
Suya dayanıklılığı ile öne çıkan ürünün yenilikçi özelliklerini keşfettikten sonra yaz / kış demeden her türlü eğlencenizde bu hoparlörü kullanabilirsiniz.
Anker Rave Neo 2 Özellikleri
- 18 saate kadar çalma süresi
- BassUp teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı bas deneyimi
- 101 dB'e kadar yükseltilebilen stereo ses
- 2 adet 2 inç tiz, 1 adet 4 inç bas hoparlör
- Güç: 80 Watt ile yüksek parti sesi
- Bluetooth 5.3 bağlantı
- 50-20 kHz ses frekans aralığı
- USB ile kolay şarj
- PartyCast 2.0 özelliği
- Suda batmayan ve yüzen özel tasarım
- Suya batırmaya çalıştığınızda hasar görmeyen korunaklı gövde
- IPX7 derecelendirmesi ile kanıtlanmış suya karşı yüksek koruma
- Havuz, deniz kenarı, yağmur ve kar gibi koşullarda sorunsuz çalışma özelliği
- Ritme göre yanıp sönen renkli ışıklar ve ışıklara özel 7 adet otomatik efekt
- Soundcore uygulaması ile eşleşebilme ve bu sayede daha fazla ekolayzır özelliği ve ışık denetimine ulaşma imkânı
Keyifli Müzik Dinleme Deneyimi İçin: En İyi Bluetooth Hoparlör Modelleri
Keyifli bir şekilde müzik dinlemenin farklı yolları vardır. Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte bluetooth hoparlörlerin kullanımı ve popülerliği artıyor.
Anker Rave Neo 2 Fiyatı
Sıraladığımız özellikleri ile öne çıkan Anker Rave Neo 2 aslında tam bir parti hoparlörü olarak biliniyor. Bu cihaz ile doğum gününden bekarlığa veda partisine, evlilik yıl dönümünden yazın havuz partilerine varıncaya kadar hemen her ortamda unutulmaz bir eğlence yaşayabilirsiniz.
Anker Rave Neo 2, şu an Türkiye'de aktif biçimde satışta olan, bası güçlü ve suya karşı dayanıklı hoparlör modellerinden birisi. Güncel fiyatı ise 8.399 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Dalgalanan dolar kuru ilerleyen dönemde fiyat artışına neden olabilir. Ayrıca yeni ürünler çıktığında da Anker Rave Neo 2 fiyatında güncellemeler yapılabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.
YORUMLAR