AirPods ve AirPods Pro Suya Dayanıklı mı? Suya Düşerse Ne Yapmalısınız?

AirPods ve AirPods Pro Suya Dayanıklı mı? - Apple tarafından satışa sunulan AirPods ve AirPods Pro, şirketin en başarılı ürün gruplarından birisi olarak öne çıkıyor. Peki ama yağmurda koşuya çıkacaksanız ya da kablosuz kulaklıklarınızın üzerine bir miktar su döküldüyse, bunun için endişelenmeli misiniz?

AirPods ve AirPods Pro Su Geçiriyor mu?

Öncelikli olarak belirtmemiz gereken şey, su geçirmezliğin ve suya dayanıklılığın farklı şeyler olduklarıdır.

- Su Geçirmez: Bu terim, cihazın içerisine sıvı girmesinin imkansız olduğu anlamına gelir. Kötü haber şu ki çoğu tüketici elektroniği ürünü su geçirmez değildir.

- Suya Dayanıklı: Bu terim ise cihazın belirli bir süre, belirli bir derinliğe kadar suya karşı koyabildiği anlamına gelir.

Apple AirPods Suya Dayanıklı mı?

Hayır, AirPods herhangi bir şekilde suya dayanıklı değil.

Hem birinci nesil hem de ikinci nesil AirPods'un su geçirmezlik ya da suya dayanıklılık sertifikası yok. Yani kullandığınız cihazları herhangi bir sıvıdan olabildiğince uzak tutmak en faydalısı olacaktır. Bu durumda yağmur yağarken ya da yorucu bir egzersizde ter içindeyken onları takmamalısınız.

Apple AirPods Pro Suya Dayanıklı mı?

Evet, AirPods Pro'da IP X4 sertifikası bulunuyor ve bu, onu suya bir miktar dayanıklı hale getiriyor.

IP X4 sertifikası ter ve hafif su damlalarına karşı dayanıklılığın olduğu anlamına gelir. Bilmeniz gereken önemli şeylerden birisi de, bu dayanıklılığın yalnızca kulaklık bazında olduğudur. Yani taşıma çantasının kendisinde herhangi bir dayanıklılık sertifikası yok. Ayrıca bu sertifika kulaklıklarla yüzebileceğiniz anlamına gelmiyor.

AirPods Suya Düşerse / AirPods'a Su Dökülürse Ne Yapmalısınız?

Peki AirPods ya da AirPods Pro modellerinden birisi, çeşitli sebeplerle sıvı ile temas ederse ne yapmalısınız? Öncelikli olarak bilmeniz gereken şey, asla kutuya koymamanız gerektiğidir.

AirPods'u bir kenara koyun. Kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin. Açık bir alanda kurumaya bırakın. Yaklaşık sekiz saat kadar bekletin. Her şey kuruduktan sonra çalıştırmayı deneyin.

AirPods'ları herhangi bir pirinç tabağına yatırmanıza gerek yok. Aslında pirinci yemek dışında başka herhangi bir sebeple kullanmamak en iyisi olacaktır. Eğer taşıma çantası ıslaksa onu da benzer adımlardan geçirin ve baş aşağı bakacak şekilde kurumaya bırakın.

Bu arada kullandığınız modeli gerçekten su geçirmez hale getirmek istiyorsanız, çeşitli üreticilerin sattığı su geçirmez yalıtım kılıflarına da göz atmak isteyebilirsiniz. Bu, özellikle çeşitli kaza durumlarında ciddi zararları önleyebilmek adına iyi bir tercih olacaktır.