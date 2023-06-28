Anker Soundcare R50i Özellikleri ve Fiyatları

Geçtiğimiz günlerde Anker tarafından düzenlenen etkinlikte tanıtılan TWS kulaklığı Anker Soundcore R50i’nin tam bir fiyat / performans ürünü olduğu belirtiliyor. Kullanışlı özellikleri sayesinde muadillerine göre uygun fiyatlı olarak değerlendirilen yüksek performanslı kulaklık yoğun miktarda ön sipariş alıyor.

Kişiye özel bir ses deneyimi sunan Soundcore R50i AirPods’dan ilham alan özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte, Soundcore R50i’nin kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlayan özellikleri ve fiyatı!

Anker Soundcore R50i Özellikleri

Son derece hafif bir ürün olarak tanıtılan Soundcore R50i tek şark ile 10 saat boyunca kullanılabiliyor. 10 mm sürücüden derin bir bas sesi elde edilebiliyor. İki adet dahili mikrofonun yer aldığı kulaklıkta yapay zekadan yararlanılarak seslerin netliği artırılıyor.

Suya karşı dayanıklı olması, yağmurlu havalarda da ürünü kullanabiliyor olmanızı sağlıyor. Şarj kutusuna bağlı olan askı ipi ürünü kolay taşınabilir hale getiriyor.

Tıpkı Apple AirPods’ta olduğu gibi Anker Soundcore R50i’de de ‘Kulaklıklarımı Bul’ özelliği mevcut. Ek olarak sadece tek bir kulaklığı kullanmak istediğinizde bir kulaklıktan sesi alırken diğerini kutuda tutma şansınız bulunuyor. Anker Soundcore R50i’nin genel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

Stereo ses çıkışı

Pasif gürültü önleme

5.3 kablosuz Bluetooth bağlantı

30 saate kadar dinleme süresi

IP X5 suya dayanıklılık sınıfı (sıçrama)

Çağrı gürültü engelleme özellikli 2’li mikrofon

Çağrı ve müzik kontrol

Beyaz / siyah renk seçenekleri

NFC

Kulaklığımı bul

Derin bas

Ekolayzır modu

Güçlü bas

Dokunmatik sensör

Hızlı şarj

Toza dayanıklılık mevcut değil.

Type-C şarj

Anker Soundcore R50i Kullanımı

Kullanıcı yorumlarına baktığımızda Anker Soundcare R50i’nin karşı tarafa aktarılan sesteki pürüzlerin giderilmesinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında müzik deneyimini iyileştirmek için 22 farklı tipten oluşan bir EQ seti kullanılıyor.

Bu Equalizer Soundcore App üzerinden kullanılabiliyor. Aynı şekilde ANC adı verilen Aktif Gürültü Önleme özelliği de yine uygulamadan kullanabileceğiniz özellikler arasında yer alıyor.

Anker Soundcore R50i Fiyatı

Kablosuz kulaklık arayışındaysanız telefon görüşmelerinizde ve müzik dinlerken etkili bir performans gösteren, ergonomik tasarımlı Anker Soundcore R50i’ye göz atabilirsiniz.

BassUp teknolojisi ile öne çıkan bu kulaklık ile pürüzsüz bir konuşma ve kesintisiz müzik deneyiminin farkını yaşayabilirsiniz. Üstelik birçok markanın benzer özelliklere sahip kulaklık modellerinden daha uygun bir fiyata Soundcore R50i’nin işlevsel özelliklerinden yararlanmanız mümkün!

Şu an için 500 - 600 TL bandında bir satış fiyatına sahip olan Anker Soundcore R50’nin satış fiyatı satıcıdan satıcıya farklılık gösterebiliyor. Ancak genel anlamda belirtilen fiyat aralığında yer alıyor.