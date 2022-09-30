Nabız Ölçebilen Kulaklık: Anker Soundcore Liberty 4

Kulaklık ve hoparlörleri ile adından sıkça söz ettiren Anker Soundcore, yeni Liberty 4 kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Tasarımı ve teknik özellikleri ile dikkat çeken kulaklık, iddialı bir duruş sergiliyor.

Liberty 4 Nabız Ölçebilecek

Anker Soundcore Liberty 4, kulak içi formuna sahip. Tasarımı ile şık bir duruş sergileyen model, taşıdığı sensör sayesinde nabız ölçümü yapabiliyor. Akıllı telefonlara yüklenen uygulaması üzerinden nabız sonuçlarını gösteriyor.

Sahip olduğu dinamik sürücü ile yüksek ses kalitesi sunan kablosuz kulaklık, rakiplerinin de önüne geçebilecek ''Uzamsal Ses'' desteğini sunuyor. Böylece kafa hareketleri algılanıyor ve daha çevreleyici, etkileyici bir dinleme deneyimi yaşatıyor. Aktif gürültü önleme özelliği de ürün kalitesini artırıyor.

Uzamsal ses ile 5 saat, LDAC modunda 6 saat, ANC ile 7 saat ve normal modda 9 saat dinleme süresi sunuyor. Böylece rekabeti fazlasıyla yakalayan bir model olarak öne çıkıyor. Hazne ile birlikte toplam kullanım süresi 28 saate kadar ulaşabiliyor.

Hemen hemen her ürünü Türkiye'de satılan Soundcore'in Liberty 4 modeli henüz Türkiye'de olmasa da yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Ürünün yurt dışı fiyatı ise 150 dolar.