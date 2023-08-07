Anker Soundcore Liberty 4 Özellikleri ve Fiyatı

Kulaklık ve hoparlör denince ilk akla gelen markalar arasında Anker Soundcore yer alıyor. Ünlü marka yeni Liberty 4 kablosuz kulaklık modeliyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. İşte teknik ve tasarım açısından çok beğenilen Anker Soundcore Liberty 4.

Anker Soundcore Liberty 4 Özellikleri

Anker Soundcore Liberty 4, kalp atış hızını ölçen sensörden oluşuyor. Bu sensör, kalp atış hızını devamlı ya da spor yaparken ölçüyor. Anker’a ait Wellness isimli uygulamaya bağlı olan Anker Soundcore Liberty 4 sensörleriyle;

Özel egzersiz rutinler

Rehberli serbest stil

Kalp ritim verileri izlenebiliyor.

Dolayısıyla Anker Soundcore Liberty 4 sayesinde spor yaparken kol bandı ve kol saati kullanmayanlar da kalp atış hızı verilerine ulaşabiliyor.

Anker Soundcore Liberty 4; ANC modlu 7 saat, uzamsal sesle 5 saat, normal modla 9 saat ve LDAC modlu olarak da 6 saat dinleme süresi sunuyor. Kulaklık, müzik dinlerken ve film izlerken kafa hareketlerini algılayıp keyifli bir dinleme deneyimi sunan 360 sürükleyici uzamsal ses özelliğine sahiptir.

Anker Soundcore Liberty 4 ile AirPods vb. farklı cihazlar arasında geçiş yapılabiliyor. Hem telefon hem de laptopta bağlı kalması için de çok noktalı bağlantı seçeneklerinden oluşuyor. Tek şarjla 9 saate kadar kullanılabilen pil ömrü vardır. Yalnız bu süre gürültü engelleme özelliği açıldığında 7 saate kadar düşüyor.

USB-C bağlantı noktalı kablosuz şarj kutusundan oluşan kulaklığın 28 saatlik pil ömrü var. Kulaklığın 15 dakikalık hızlı şarj özelliği, 3 saatlik dinleme süresi sunuyor. Kulaklığın şarjı, 1 saat içerisinde tamamen doluyor.

Anker Soundcore Liberty 4, Bluetooth 5.3 ve HearlD aktif gürültü engelleme teknolojisiyle tasarlanmıştır. 3 farklı boyutta uçlardan oluşan kulaklığın aynı zamanda 6 adet mikrofonu vardır. Mikrofonlar, sesi net şekilde kullanıcıya ulaştırıyor. 6 mikron, her bir kulaklıkta 3 tane kullanılacak şekilde geliştirilmiştir.

Anker Soundcore Liberty 4, özelleştirilebilir ekolayzer ile SBC, AAC, LDAC kondeklerine destek sunuyor. Yalnız kulaklığın aptX desteği yoktur. ACAA 3.0 koaksiyel akustik sistem atacılığıyla sesleri net ve canlı şekilde iletiyor. Anker Soundcore’in yüksek teknolojiye sahip bu kulaklığının dikkat çeken diğer bir özelliğiyse kulak uçlarının CloudComfort teknolojisine sahip olmasıdır.

Anker Soundcore Liberty 4 Fiyatları

Kalp atış hızını ölçen kulaklık Anker Soundcore Liberty 4, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Kulaklığın siyah versiyonu geçtiğimiz 10 Ekim’de Amazon’da satışa sunuldu.

Beyaz renkli kulaklıksa 17 Ekim’de Amazon üzerinden kullanıcılarıyla buluştu. Anker Soundcore Liberty 4 fiyatı, 4.499 TL’dir.