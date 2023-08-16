Birbirinden Eğlenceli En İyi Battle Royale Oyunları

Battle royale oyunları oynamak isteyen ancak hangi oyunu oynayacağı konusunda kararsız kalan kişiler için birbirinden eğlenceli yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.

Battle royale oyunu denildiğinde akla ilk olarak PUBG: BATTLEGROUNDS ve Fortnite gelir fakat günümüzde battle royale türüne sahip pek çok yapım bulunuyor. Bu yapımların neler olduğunu merak ediyorsanız listemize göz atabilirsiniz.

Battle Royale Oyunları Listesi

Fortnite

PUBG: BATTLEGROUNDS

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Darwin Project

Ring of Elysium

Fall Guys Ultimate Knockout

Realm Royale Reforged

Z1 Battle Royale

Counter-Strike: Global Offensive

Battlefield 5

Call of Duty: Black Ops 4

En iyi 12 battle royale oyunu listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fortnite

Epic Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Fortnite 2017 yılında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oynanan oyunda hayatta kalan son kişi olmak için mücadele etmemiz gerekiyor.

PUBG: BATTLEGROUNDS

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran PUBG: BATTLEGROUNDS'ta hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Çeşitli haritaların yer aldığı yapımda pek çok silah bulunuyor. Oyunun ayrıca PUBG Mobile isimli mobil sürümü de mevcut.

Apex Legends

2020 yılının kasım ayında oynaması ücretsiz olarak sunulan Apex Legends, karakter özellikleri ile öne çıkıyor. Oyunda Bloodhound ve Fade dahil çeşitli karakterler bulunuyor ve her karakterin bazı özellikleri mevcut.

Call of Duty: Warzone

Pek çok oyuncuya göre en iyi battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, 2020 yılında oynaması ücretsiz olarak çıktı ve çok kısa sürede tüm dünyada popüler hâle geldi. Hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığımız oyun, kaliteli grafikleriyle dikkat çekiyor.

Darwin Project

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan Darwin Project'te amaç, diğer battle royale yapımlarında olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışmak. Scavengers Studio tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2020 yılında oynaması ücretsiz olarak sunuldu.

Ring of Elysium

Yayıncılığını TCH Scarlet Limited'ın üstlendiği Ring of Elysium, Aurora Studio tarafından geliştirildi. Battle royale oyunları arasında bulunan Ring of Elysium'da hayatta kalmak için mücadele etmemiz ve helikopterle kaçmamız gerekiyor. Popüler yapımda çeşitli araçlar da bulunuyor.

Fall Guys Ultimate Knockout

Mediatonic tarafından geliştirilen Fall Guys Ultimate Knockout, 2020 yılında satışa sunuldu. Yayıncılığını Devolver Digital Games'in üstlendiği oyunda çeşitli engeller içeren parkurda mücadele ediyoruz.

Realm Royale Reforged

2018 yılında erken erişime açılan Realm Royale Reforged, hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Yayıncılığını Hi-Rez Studios'un üstlendiği oyunda çeşitli sınıflar ve yetenekler yer alıyor. Heroic Leap Games tarafından geliştirilen yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Z1 Battle Royale

Daybreak Game Company tarafından geliştirilen ve yayımlanan Z1 Battle Royale, oynaması ücretsiz olarak oynanabiliyor. 70 Metacritic puanına sahip olan oyunda hayatta kalan son kişi olmak için mücadele ediyoruz. Z1 Battle Royale'da ayrıca özelleştirme sistemi de mevcut.

Counter-Strike: Global Offensive

Zula benzeri oyunlar arasında yer alan Counter-Strike: Global Offensive'de (CS: GO) Danger Zone isimli battle royale modu da bulunuyor. Oyuncular, Danger Zone'da hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Valve tarafından 2012 yılında sunulan CS: GO, ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Battlefield 5

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan Battlefield 5, 2018 yılında piyasaya sürüldü. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan oyunda Firestorm isimli battle royale modu da yer alıyor. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan Battlefield 5'te keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4'te oyuncuların hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığı Blackout isimli battle royale modu bulunuyor. Treyarch tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Activision üstlendi. En iyi savaş oyunları arasında bulunan yapım 2018 yılının ekim ayında satışa sunuldu.

Bu rehberde en iyi battle royale oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.