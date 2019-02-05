Apex Legends, ücretsiz Battle Royale oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 3 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Apex Legends indir, Titanfall oyunlarıyla tanıdığımız Respawn Entertainment tarafından yapılan, son zamanların popüler türlerinden Battle Royale tarzında olan bir oyununu edinebilirsiniz.

Call of Duty serisini Call of Duty yapan Infinity Ward'dan ayrılan geliştiricilerin kurdukları Respawn Entertainment, eski FPS türünü yenilenerek tekrar ortaya çıkarmak için Titanfall serisini yapmışlardı. İçerisinde devasa robotlar, çift zıplama, duvarda gezinme gibi ilginç detaylar barındıran oyun oldukça beğenilmiş, Titanfall 2 piyasaya sürülmüştü.

Apex Legends ise Titanfall evreninde geçen bir tür Battle Royale oyunu olarak ön plana çıkıyor. Buna rağmen Apex Legends'da Titanfall'da görmeye alıştığımız devasa robotlar Titan'lar, çift zıplama, duvarlarda gezme gibi detaylar yer almıyor. Titan denilen robotlar oyunda yer almasına karşın Apex Legends, kendine bir hava yakalamayı başarmış durumda. Buna uygun olarak oyuncularla ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki tanıtım videosundan alabilirsiniz.

Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, çıktıktan sonra Fortnite, PUBG gibi devasa rakiplerine karşı sert bir mücadeleye girişmişti. Sadece ilk ayında 50 milyon kullanıcıya ulaşan Apex Legends, beklediği tepkiyi bulmuş; ne kadar iyi bir oyun olduğunu bizlere göstermeyi başarmıştı.

Apex Legends sistem gereksinimleri

Minimum sistemleri

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor

RAM: 6GB

GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700

GPU RAM: 1 GB

HARD DRIVE: Minimum 30 GB of free space

Önerilen sistem gereksinimleri

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel i5 3570K or equivalent

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

GPU RAM: 8GB

HARD DRIVE: Minimum 30 GB of free space

Apex Legends daha iyi nasıl olabilir?

Çıktıktan sonra çok sevilen, milyonlarca oyuncuya ulaşan Apex Legends, diğer Battle Royale oyunlarına göre farklı içerikler barındırıyordu. Apex Legends içerisinde bulunan, diğer oyunlarla farklılığını oluşturan detaylar ise aşağıdaki gibi oldu.

Happy Hour: Oyuncuların favori çevrimiçi oyunları Apex Legends oynamaya geri dönmelerini sağlayan bir şey, sürekli yükselen döngüdür. XP çubuğunu doldurup görmek, yeni bir seviyeye ulaşmak gibisi yoktur. Titanfall 2'deki çok oyunculu oyunun en havalı özelliklerinden biri de bu oyunun Happy Hour olması. İkili XP kazanmak, belirlenmiş bir günlük süre için iki kat daha hızlı tesviye yapmak harika. Sadece bonus XP teşvikini vermekle kalmaz, aynı zamanda oyuncu sayısı bu sürelerde en yüksek seviyede kalır, bu nedenle bir eşleşme bulmak hiç sorun olmaz.

Anlık etkinlikler: Sınırlı zaman etkinlikleri mükemmeldir, ancak amaç insanların düzenli olarak Apex Legends'i tekrar ziyaret etmesini sağlamaksa, günlük, haftalık zorluklar daha da iyidir. Belirli bir silahla belirli sayıda öldürmenin tamamlanması oyuna bir meydan okuma katmanı ekler. Ek olarak, Apex Legends, listenin benzersiz yeteneklerinden yararlanan karaktere özgü günlüklere sahip olan Dead by Daylight gibi bir şeyden tamamen ödünç alabilir.

Yeni modlar: Özel olaylar bir yana, eğer Respawn, Apex Legends için geleneksel bir takım ölüm maçı modu gibi bir şey bıraksa ne olur? Elbette, bu, oyunun artık yalnızca özel olarak bir savaş royale deneyimi olmadığı, ancak atış mekaniği, bayrak yakalamada veya nokta modunu kontrol etmede gösterilmeyi hak edecek kadar iyi olduğu anlamına gelecektir.

Daha iyi istatistik takibi: 300'e yakın Apex Legends maçı oynadım ve toplamda yedi tane kazandım. Şu anda toplam kazanma sayınızı takip etmek imkansız. Elbette, oynadığın her karakter için tam bir takımla kaç kez kazandığını görebildin, ama o zaman bile bazı tahminlere dayanan işler var, kazancını kaybetme rekorunu bu şekilde çözmen biraz zor .

Haritalar: Fortnite aynı haritayı bir buçuk yıldan beri kullanıyor, zaman zaman peyzajda küçük değişiklikler yapılıyor. (Bu krater olayı aptaldı.) Apex Legends haritasını da değiştirebilir, muhtemelen yolun aşağısında bir noktada olacaktır, fakat daha da iyi olanı çoklu haritaların tanıtılmasıdır. Cehennem, belki de Apex Legends yaparsa, Fortnite, takım elbiselerini takip etmek, kendine özel hayran kitlesi için yeni haritalar eklemek için ilham alacak.