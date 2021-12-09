App Store Fiyatları Zamlandı!

Türk lirasının son birkaç ay içerisinde yaşadığı değer kaybı, pek çok sektörde ciddi fiyat artışlarına neden olmuştu. Bu bakımdan zamları yansıtan ilk şirketlerden birisi Apple Türkiye olmuştu ve şirket, şimdi de App Store'daki uygulama fiyatlarında güncellemeye gitti. Peki uygulama fiyatları bu güncellemeden nasıl etkilendi?

App Store'daki Uygulama Fiyatları Arttı!

Bildiğiniz üzere uygulama ve oyun geliştiricileri, App Store'da belirli fiyat kademeleri üzerinden fiyatlandırmaya gidiyor. Bu kapsamda kademe fiyatları şu şekilde güncellendi:

Alternate Tier A: 2,99 TL

Alternate Tier B: 4,99 TL

Tier 1: 16,99 TL

Tier 2: 34,99 TL

Tier 3: 49,99 TL

Tier 4: 69,99 TL

Tier 5: 84,99 TL

Listenin tam halini görüntülemek için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Tabii ki yapılan bu fiyat güncellemesinden sonra hem uygulama ve oyun fiyatları, hem uygulama içi satın alım fiyatları hem de abonelik fiyatları artışa uğrayacaktır. Yine de geliştiriciler, kendi istekleri doğrultusunda, zam öncesi fiyatları kullanmaya devam edebilirler.

2021'in En İyi iOS Oyunları ve Uygulamaları Listesi

Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World (Toca Boca)

Toca Life World (Toca Boca) Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion (LumaTouch)

LumaFusion (LumaTouch) Yılın Mac Uygulaması: Craft (Luki Labs Limited)

Craft (Luki Labs Limited) Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN (DAZN Group)

DAZN (DAZN Group) Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather (Grailr)

Carrot Weather (Grailr) Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

League of Legends: Wild Rift (Riot Games) Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution (Netmarble Corporation)

MARVEL Future Revolution (Netmarble Corporation) Yılın Mac Oyunu: Myst (Cyan)

Myst (Cyan) Yılın Apple TV Oyunu: Space Marshals 3 (Pixelbite)

Space Marshals 3 (Pixelbite) Yılın Arcade Oyunu: Fantasian (Mistwalker)

Fantasian (Mistwalker) Yılın Trendi: Among Us

Apple tarafından yapılan açıklama ile 2021 yılının enleri belli oldu. Bu kapsamda yılın iPhone uygulaması Toca Life World, yılın iPad uygulaması LumaFusion, yılın Mac uygulaması Craft, yılın Apple TV uygulaması DAZN ve yılın Apple Watch uygulaması Carrot Weather oldu.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Play Store da uygulama, uygulama içi satın alım ve abonelik fiyatlarında artışa gidebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.