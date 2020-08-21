Apple iPhone 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - 2020

Apple önümüzdeki haftalarda iPhone 12 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Biz de bu yazımızda Apple iPhone 12 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bugüne kadar çıkan tüm haberleri, sızıntıları ve söylentileri bir araya getirdik.

Uzun süren bekleyişlerin ardından iPhone 12 serisi ile tanışmamıza birkaç hafta gibi kısa bir süre kaldı. Öncelikle ne beklemeniz gerektiğini hatırlatmak adına şirketin yeni serisinde hangi modellerin yer alacağından bahsedelim. Son sızıntılar dahilinde yeni etkinlikte aşağıdaki modellerle karşılaşmayı bekliyoruz:

- Apple iPhone 12 4G / 5G

- Apple iPhone 12 Max 4G / 5G

- Apple iPhone 12 Pro 5G

- Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Bu noktada iPhone 12 ve iPhone 12 Max modellerinin hem 4G hem de 5G seçenekleri ile sunulacağını görüyoruz. Buna karşın iPhone 12 Pro'nun ve iPhone 12 Pro Max'in yalnızca 5G varyantı ile sunulacağını görüyoruz. Bu yanlış bir anlaşılmaya sebep olmasın. Tüm modellerde 4G bağlantısı yer alacak ancak 5G'nin kullanılabilir olmadığı yerlerde daha fazla para ödememek adına 4G varyantı almak isterseniz iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için bu durum geçerli olmayacak.

Bu modellerin ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili bazı belirsizliklerin var olduğu söylenebilir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi pandemi nedeni ile yaşanan tedarik zinciri sorunları. Öte taraftan eylül ya da ekim ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz. Her halükarda bu modellerden birisini satın almak istiyorsanız, kenara bir miktar para biriktirmiş olmanız gerekicek.

Çünkü yüksek fiyat etiketleri ile birlikte gelecekler.

Yine de olası gecikmelere ya da yüksek fiyat etiketlerine rağmen bu yıl bazı ciddi yükseltmelerin olmasını bekliyoruz.

Bu yazıda bugüne kadar ortaya çıkmış olan haberleri, sızıntıları ve söylentileri bir araya getirdik ve yeni gelişmeler oldukça güncellemeye devam ediyoruz. Bu nedenle iPhone 12 serisi hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmak istiyorsanız bu yazıya düzenli bir şekilde göz atabilirsiniz.

Apple iPhone 12 Hakkında

Bu nedir? Apple'ın bir sonraki nesil iPhone ailesi.

Apple'ın bir sonraki nesil iPhone ailesi. Ne zaman çıkacak? Muhtemelen eylül ayında tanıtılacak ve ekim ayında satışa sunulacak.

Muhtemelen eylül ayında tanıtılacak ve ekim ayında satışa sunulacak. Ne kadara mal olacak? 649 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulmasını bekliyoruz.

Apple iPhone 12 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Çıkacak?

Bu noktada az önce de bahsettiğimiz gibi bazı belirsizliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Son sızıntılar kapsamında yeni modellerin 10 Eylül 2020 tarihinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Ancak bunun aksine ekim ayının ortasına kadar uzayan başka sızıntıların ve söylentilerin de olduğunu hatırlatmamız gerek.

Tanıtım tarihi ile ilgili belirsizlikler çok sorun olmasa da söz konusu şey satışa sunulma tarihi olduğunda işlerin sarpa sardığı söylenebilir. Nitekim tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeni ile yeni modellerin normal takvime kıyasla birkaç hafta daha geç satışa sunulabileceği söyleniyor. Bu noktada iPhone 12'nin ve iPhone 12 Max'in ekim ortasında, iPhone 12 Pro'nun ve iPhone 12 Pro Max'in kasım başında ön siparişe sunulabileceği iddia ediliyor.

Yine tanıtım tarihine döndüğümüzde en tutarlı tarihin 8 Eylül 2020 olduğunu söyleyebiliriz. Apple'ın iPhone'ları salı günü tanıtmayı sevdiğini göz önüne aldığımızda, bu mantıklıdır.

Tabii tüm bunların 5G iPhone modelleri için olduğunu söyleyelim. 4G iPhone modellerinin - yani iPhone 12 4G ve iPhone 12 Max 4G - 2021'in başlarına kadar sarkabileceği ifade ediliyor.

Peki ne zaman binlerce lira ödeyip bir iPhone 12 alabileceksiniz? Henüz kesin bir şey söyleyemeyiz. Söylentilerin çoğu bir ila iki aylık bir gecikmeye işaret ediyor. Bu nedenle ekim veya kasıma kadar beklemeniz gerekebilir. Tabii cihazların daha öncesinde tanıtılabileceğini hatırlatalım.

Apple iPhone 12 Fiyatı: Ne Kadar Olacak?

Yeni modellerin çıkış tarihinden daha net olan bir şey varsa, o da yeni modellerin fiyat aralığıdır. Sızıntıların ağırlıklı kısmı yeni modellerin, mevcut modellerle benzer bir fiyatlandırma aralığında bulunacağını işaret ediyor.

Bir referans olması adına - yurt dışı fiyatları - iPhone 11 699 dolar, iPhone 11 Pro 999 dolar ve iPhone 11 Pro Max 1,099 dolar fiyat etiketine sahiptir.

Yeni modellere dair sızan fiyat bilgisi ise şu şekilde:

Model 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 4G 549 dolar - - iPhone 12 5G 649 dolar 749 dolar - iPhone 12 Max 4G 649 dolar - - iPhone 12 Max 5G 749 dolar 849 dolar - iPhone 12 Pro 5G 999 dolar 1,099 dolar 1,299 dolar iPhone 12 Pro Max 5G 1,099 dolar 1,199 dolar 1,399 dolar

Bu noktada iPhone 12'nin hem 4G hem de 5G varyantları, iPhone 11'den daha uygun olacak gibi gözüküyor. Ancak bu kafanızı karıştırmasın. iPhone 11, iPhone XR'dan 50 dolar daha uygun olmasına karşın ülkemizde daha yüksek fiyatla satışa sunuluyor. Bu nedenle yeni modelin ülkemizdeki fiyatlarının daha uygun olmayabileceğini düşünebiliriz.

Tabii fiyat noktasında da birbirine zıt bazı görüşler bulunuyor. Bazı kişiler fiyatların mevcut nesile göre çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Ancak Apple'ın bu fiyat dengesini korumak adına bazı kısıntılara gidebileceği söyleniyor. Öte taraftan Ming-Chi Kuo, iPhone'lara 5G'yi getirmenin maliyetinin her bir cihaz için 220 dolar olduğunu ifade ettiği için her iki görüşü de haklı bulabiliriz.

Durum ne olursa olsun, en azından ülkemizde, iPhone 12 serisi elbette pahalı fiyat etiketleri ile satışa sunulacaktır.

Apple iPhone 12 Tasarımı: Neye Benzeyecek?

Apple'ın yeni iPhone 12 ailesi, tasarım noktasında bazı ciddi farklar ile gelebilir. iPhone 4'ü ve iPhone 5'i hatırlıyor musunuz? Raporlara göre yeni nesil bu cihazlara benzer köşeli yapılarla gelecek ve bazı noktalarda iPad Pro 2020'den esinlenecek. Buna yönelik oluşturaln bazı konsept görüntüler hemen aşağıda yer alıyor.

Dört modelin her birinin, yine cam arka kapak ile gelmesi bekleniyor. iPhone 12 Pro'nun ve iPhone 12 Pro Max'in paslanmaz çelik kenarlar ile geleceği de ifade ediliyor. iPhone 12'nin ve iPhone 12 Max'in ise alüminyum çerçevelerle geleceğini duyduk. Ayrıca bu dört modelin tümü iPhone 11 serisindeki çentikten daha küçük, ne kadar küçük bilmiyoruz, çentikler ile gelecek.

Telefonun ötesine baktığımızda yeni cihazın örgülü bir şarj kablosu ile geleceğini görüyoruz. Örgülü kablolar daha dayanıklı olma eğilimi gösterirler ve Apple'ın kalitesiz kablo imajını düzeltmeye yardımcı olabilir. Ancak bu kabloların dört modelde de mi yoksa yalnızca belirli modellerde mi kullanılacağını bilmiyoruz. Nitekim şirketin şarj aletlerini ve kablolarını kutudan çıkarmaya yönelik bazı planlarının olduğunu da biliyoruz.

Apple iPhone 12 Renkleri: Hangi Renklerle Gelecek?

Son sızıntılar kapsamında şirketin yeni modellerde başka renklere yelken açmasını bekliyoruz. Bu noktada Gece Yeşili renginin korunabileceği ya da Lacivert renk ile değiştirebileceği söyleniyor.

iPhone 12 Pro'da ve iPhone 12 Pro Max'te Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili ve Lacivert renklerinin olacağı söylenirken iPhone 12'de ve iPhone 12 Max'te Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı ve Beyaz renklerinin bulunacağı düşünülüyor.

Apple iPhone 12 Ekranı: Ekran Boyutu Ne Kadar Olacak?

Ekrandaki en büyük değişiklik, boyutlar için geçerli olabilir.

- iPhone 12 için 5,4 inç ekran.

- iPhone 12 Max için 6,1 inç ekran.

- iPhone 12 Pro için 6,1 inç ekran.

- iPhone 12 Pro Max için 6,7 inç ekran.

iPhone 12 daha küçük bir cihaz arayanlara hitap ederken Max, benzer özelliklerde daha büyük ekran arayanlara hitap edecek. Buna ek olarak tüm modellerde OLED panel kullanılabileceği söyleniyor.

Aslında iPhone 11 serisinde de OLED panel kullanılıyor ancak iPhone 11'in kendisinde LCD panel bulunuyor ve tüm modeller OLED'e geçiş yaparsa, iPhone 12 modellerinin tümünde daha canlı bir ekranla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Buna karşın çözünürlük noktasında neler beklememiz gerektiğini henüz bilmiyoruz.

Buna ek olarak 2020 iPhone modellerinde 120Hz ekran yenileme hızı bulunabilir. Bu ekranın daha hızlı yenilenme hızına sahip olduğu ve daha yumuşak geçişlere imkan sunacağı anlamına geliyor. Tabii bunun Pro ve Pro Max modellerinde yer almasını bekleyebiliriz.

Apple iPhone 12 Kamerası

Kameralardaki ana sızıntılar iPad Pro 2020 modellerinde yer alan LiDAR Sensör üzerinde yoğunlaşıyor. Bu derinlik sensörü mesafeyi, dolayısı ile derinliği daha iyi ölçebilir ve artırılmış gerçeklik noktasında çok daha başarılı bir deneyim sunabilir.

- Apple iPhone 12: İkili Kamera Kurulumu - LiDAR yok.

- Apple iPhone 12 Max: İkili Kamera Kurulumu - LiDAR yok.

- Apple iPhone 12 Pro: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR Sensör.

- Apple iPhone 12 Pro Max: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR Sensör.

Kameranın özelliklerine değinirsek iPhone 12 modellerinde 64 MP çözünürlüğünde bir sensör bekleyebiliriz. Bu, mevcut nesildeki 12 MP çözünürlüğe kıyasla ciddi bir sıçramadır. Ayrıca yeni seride 2X Optik Zoom yerine 3X Optik Zoom bulunacağı da ifade ediliyor.

Apple iPhone 12 Teknik Özellikleri

iPhone 12 serisinde 5nm mimariye sahip A14 Bionic işlemcinin kullanılmasını bekliyoruz. Bu işlemci hakkında birkaç şey duyduk ancak ortalama bir tüketicinin bilmesi gereken detay, her zamankinden daha güçlü bir iPhone ile karşılaşacağımızdır.

- Apple iPhone 12: 4 GB RAM

- Apple iPhone 12 Max: 4 GB RAM

- Apple iPhone 12 Pro: 6 GB RAM

- Apple iPhone 12 Pro Max: 6 GB RAM

Peki batarya tarafında neler beklemeliyiz? Son sızıntılar kapsamında batarya kapasiteleri şu şekilde gibi gözüküyor:

- Apple iPhone 12: 2,227 mAh

- Apple iPhone 12 Max: 2,775 mAh

- Apple iPhone 12 Pro: 2,775 mAh

- Apple iPhone 12 Pro Max: 3,687 mAh

Bu sızıntı doğru ise iPhone 12'nin pil ömrü kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Ufak bir kıyaslama adına iPhone 11'de 3,110 mAh, iPhone 11 Pro'da 3,046 mAh ve iPhone 11 Pro Max'te 3,969 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor.

Yeni modellerde kablosuz şarj için kablosuz şarj mıknatısı bulunabilir. Bu sayede kullanıcılar uyumlu kablosuz şarj cihazlarında hizalama sorunları yaşamayacak.

Peki iPhone 12 ile USB-C'i görecek miyiz? Ne yazık ki hayır. Bütün sızıntılar yeni modelde Lightning portunun olacağını, iPhone 13 ile de tamamen portsuz bir yapıya geçileceğini işaret ediyor. iPhone 12'nin USB-C'e geçmesini istemek için pek çok nedenimiz var ancak ne yazık ki pek olası gözükmüyor.

Apple iPhone 12 Kutu İçeriği

Bazı sızıntılar ve söylentiler yeni modellerin kutu içerisinde AirPods ile geleceğini söyledi ancak ne yazık ki bu da pek mümkün değil. Apple yeni etkinlikte AirPods 3'ü açıklayabilir ancak bunu kutu içeriğine koyması fiyatlandırma açısından pek mantıklı olmayacaktır. Buna karşın sızıntılara göre yeni modellerin kutu içeriğinde kablolu kulaklık dahi bulunmayacak.

Nitekim şirketin kutuya şarj adaptörü dahi koymayabileceğini duymuştuk. Ancak yine de bir kablo alacaksınız. Bu da temel olarak maliyet düşürme ile ilgili bir adım olabilir.

Ayrıca başka bir rapor şirketin 20W'lık bir şarj adaptörü üzerinde çalıştığını ve yeni modellerin kutusuna bunu dahil edebileceğini söylüyor. Biliyorsunuz, sızıntılar hep belirsizlik doludur. Sızan görüntüler bu şarj adaptörünü bizlere gösterdi ancak bu adaptörün hangi modellerde sunulacağını bilmiyoruz.

Sonuçta şarj adaptörü ayrı olarak satılacak olabilir ve Apple etkinlikte açıklayana kadar öğrenmemiz mümkün olmayacak.