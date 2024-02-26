Uygun Fiyatlı Vision Pro Alternatifi! Frame AI Glasses Özellikleri ve Fiyatı

Giyilebilir teknoloji alanında çığır açan bir yeniliğe daha imza atıldı. Apple Vision Pro’dan sonra gündemden düşmeyen sanal gerçeklik gözlüklerine bir yenisi eklendi. Üstelik Apple ile kıyaslandığında çok daha uygun fiyatlı!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Frame AI Glasses, sıradan bir gözlükten çok daha fazlasını vadediyor. Yapay zeka desteği ile anlık çeviri imkanı sunan cihaz farklı renk seçenekleri ile satışa çıkacak.

Baktığınız nesne hakkındaki bilgileri anlık olarak görüntülü biçimde önünüze getirecek. İşte, yapay zekâ destekli Frame AI Glasses’ın özellikleri ve fiyatı!

Frame AI Glasses Özellikleri

Brilliant Labs tarafından geliştirilen Frame AI Glasses bir adet microLED ekran aracılığıyla çeşitli bilgileri gözler önüne seriyor.

Tanıtım klibinde görüldüğü üzere gözlüğe yansıtılan bilgiler arasında baktığınız bir ürünün fiyatı, bir yiyeceğin kalorisi gibi detaylara yer veriliyor.

Gözlük sapının arka tarafında bataryalar konumlandırılmı. Kulağın arka bölümünde kalıyor. Böylece kullanım sırasında rahatsızlık vermiyor.

Bataryanın sunduğu kullanım süresi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Cihaza entegre edilmiş bir adet kamera ve çevreyi analiz edebilen yapay zekâ desteği vurgulanıyor.

Gerçek zamanlı olarak çeviri desteği sunan cihaz hem günlük hayatta hem de profesyonel kullanımda işinizi kolaylaştıracak bir buluş olarak değerlendiriliyor.

Frame AI Glasses Fiyatı

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ‘Apple Vision Pro’ ile kıyaslandığında çok daha uygun fiyatlı bir alternatif olduğu belirtiliyor. Yurt dışı için satış fiyatı 350 dolar olarak belirlenmiş. Bu da yurtdışı fiyatı 3.499 dolar olan Apple ürününe göre oldukça uygun bir tutar.

Frame AI Glasses’ın Türkiye pazarında saıtşa çıkması durumunda ne kadarlık bir etikete sahip olacağına ilişkin net bir bilgi verilmedi. Böyle bir senaryoda uygulanacak vergilerin ardından 500 – 600 dolar yani 15.000 – 20.000 TL aralığında bir fiyat beklentisinden söz edebiliriz.

Frame AI Glasses Çıkış Tarihi

Yapay zekânın hayatımıza gittikçe daha fazla entegre olduğu bu günlerde henüz tanıtılan akıllı gözlük modeli kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Firmanın paylaştığı bilgilere göre ürünün muhtemel çıkış tarihi için 2024 yılının Nisan ayına işaret edildi.

Cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair bir paylaşım ise henüz yapılmadı.

Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Vision Pro yerine bu ürün tercih edilebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!