Apple Watch Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Apple Watch açılmıyor mu? WatchOS işletim sistemine sahip olan akıllı saatin kullanılamamasına yol açan bu sorunun düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda böyle bir hatayla karşı karşıya kalındığında uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık.

Teknoloji devi Apple tarafından üretilen akıllı saat her ne kadar oldukça kullanışlı özelliklerle donatılsa da bazen bazı problemler ile can sıkıcı hâle gelebiliyor. Apple Watch açılmama sorunu da bu problemler arasında yer alıyor. Peki, sorunun çözüm yolları neler?

Apple Watch Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Apple Watch'ı şarj edin.

VoiceOver özelliğini devre dışı bırakın.

Apple Watch'ı yeniden başlatmaya zorlayın.

Güç Koruma özelliğini devre dışı bırakın.

Yetkili teknik servisle iletişime geçin.

En iyi akıllı saatler arasında yer alan Apple Watch'ta can sıkıcı problemle karşılaştıysanız yukarıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Apple Watch'ı Şarj Edin

Bu yöntem kulağa basit gibi gelebilir ancak akıllı saatinizin şarjı bitmiş olabilir. Saati şarj cihazına bağlayın ve şarj olup olmadığını kontrol edin. Eğer şarj olmuyorsa evde Apple Watch için yedek bir şarj cihazı varsa onunla deneyin.

Şarj konusunda herhangi bir problem olmadığı hâlde watchOS işletim sistemine sahip olan giyilebilir cihaz açılmıyorsa bir sonraki yönteme göz atın.

Voiceover Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Voiceover özelliğini devre dışı bırakmaktır. Bunun için ilk olarak iPhone üzerinden Watch uygulamasını açın. Açılan sayfa üzerinden Erişilebilirlik kategorisini görüntüleyin.

Voiceover isimli özelliğin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer açıksa hemen karşısındaki butona basarak devre dışı bırakın. Bunu yaptıktan sonra saatin açılıp açılmadığına bakın.

Apple Watch'ı Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Teknoloji devi tarafından üretilen akıllı saati yeniden başlatmaya zorlamak için cihazın yan kısmında yer alan küçük butona ve Digital Crown'a en az 10 saniye boyunca ekranda Apple logosunu görene kadar basılı tutun.

Güç Koruma Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Can sıkıcı sorun, pilin daha uzun süre boyunca dayanmasına yardımcı olan Güç Koruma olarak isimlendirilen özellikten kaynaklanıyor olabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için cihazın yan tarafında konumlanan küçük butona Apple logosunu görene kadar boyunca basılı tutun.

Yetkili Teknik Servisle İletişime Geçin

Rehberde yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa yetkili teknik servis ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda Apple Watch açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.