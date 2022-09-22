En İyi Apple Watch Uygulamaları - 2022

Apple Watch uygulamaları neler? Apple tarafından üretilen akıllı saatler üzerinden kullanılabilecek çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bunlar, akıllı saati çok daha kullanışlı hâle getiriyor. Bu yazıda en başarılı hizmetleri sıraladık.

Teknoloji devi Apple'ın şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Apple Watch isimli akıllı telefon modelleri bulunuyor. WatchOS işletim sistemine sahip olan akıllı saatler üzerinden kullanılabilecek çok sayıda uygulama bulunuyor. Peki, en başarılı hizmetler neler?

Apple Watch Uygulamaları Listesi

Calm

Pillow

Spotify

Lifesum

Todoist

PCalc Lite

1Password

Shazam

Sleep Cycle

WaterMinder

Google Maps

YouTube Music

Dark Sky

iTranslate Converse

SofaScore - Live Score

Yukarıda en başarılı 15 Apple Watch uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca Apple Watch Series 8 ve Watch SE 2 özellikleri ve fiyatı yazımıza da bakabilirsiniz.

Calm

Android, Apple TV, iPhone, iPad ve Apple Watch üzerinden kullanabileceğiniz Calm, en iyi meditasyon uygulamaları arasında yer alıyor. Çeşitli uzunluklarda meditasyon seanslarının yer aldığı hizmetin kullanımı da oldukça basittir. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Pillow

Daha iyi bir uyku deneyimi için harika bir uygulama olan Pillow, uyku düzeninizi takip edip bir analiz gerçekleştirir. Gelişmiş uyku analiz algoritması ile dikkat çeken uygulamada uyku düzeni grafikler bulunuyor. Pillow ayrıca horlama, uyku apnesi ve uykuda konuşma gibi durumlar için ses kaydetme özelliğine de sahip.

Spotify

Dijital müzik platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Spotify uygulamasının WatchOS sürümü de bulunuyor. Çok kullanışlı bir uygulama olan Spotify'ın kütüphanesinde çok fazla sayıda şarkı ve podcast bulunuyor.

Ayrıca uygulama üzerinden dinlediğiniz müziklerin geçmişine göz atmak için Spotify dinleme geçmişi nasıl görüntülenir ve silinir sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Lifesum

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen Lifesum uygulamasının ayrıca WatchOS versiyonu da yer alıyor. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, günlük yemek yeme alışkanlıklarınızı kontrol altına almanıza olanak tanıyor. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmette gün içinde içtiğiniz su miktarını da izleyebilirsiniz.

Todoist

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Todoist, milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Popüler hizmet sayesinde gün içerisinde yapmanız gereken görevleri ekleyebilirsiniz. Bu, görevleri unutmanızın önüne geçer.

PCalc Lite

PCalc Lite'ın WatchOS sürümü, hesap makinesi üzerinden işlem yapmak için akıllı telefona ya da bilgisayara gerek bırakmıyor. Akıllı saat üzerinden çok hızlı ve pratik bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken uygulama, kullanıcılara basit bir kullanım sunuyor.

1Password

En iyi şifre yöneticisi programları arasında bulunan 1Password, çevrim içi hesap bilgilerinizi yalnızca bir yerde saklamanıza imkân tanır. AES 256-bit şifreleme teknolojisini destekleyen uygulamanın kullanımı da çok kolaydır. Hizmetin Apple Watch haricinde iPhone ve iPad dahil birçok sürümü de bulunuyor.

Shazam

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Shazam, bulunduğunuz ortamda çalan şarkının ismini çok kısa süre içerisinde öğrenmenize imkân tanıyan bir uygulamadır. Telefona gerek kalmadan akıllı saatiniz üzerinden Shazam logosuna dokunarak çevrenizde çalan şarkının ismini saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz.

Sleep Cycle

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Sleep Cycle, kullanıcıların uyku analizlerini yapıyor ve hafif uyku evresinde uyandırıyor. Böylece kullanıcılar daha dinç bir şekilde uyanabiliyor. Başarılı bir arayüzün yer aldığı uygulamada ayrıca uykuya dair çeşitli istatistikler de mevcut. Hizmet ayrıca çeşitli alarm müzikleri de sunuyor.

WaterMinder

Her gün düzenli olarak yeterli miktarda su içmek her ne kadar oldukça büyük bir öneme sahip olsa da pek çok kişi, çoğu zaman bunu unutabiliyor ve yeterli miktarda su içmiyor. WaterMinder, kullanıcıların su içmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca uygulama üzerinden toplamda ne kadar su içildiği de takip edilebiliyor.

Google Maps

Harita uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Google Maps, kullanıcıların çok pratik ve hızlı bir şekilde yol tarifi alabilmesine olanak tanır. Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan hizmetin kullanımı da çok kolaydır. Bu sayede kullanım esnasında herhangi bir zorluk yaşamazsınız.

YouTube Music

Milyonlarca kişinin gün içerisinde sık sık kullandığı YouTube Music'in tıpkı Spotify gibi WatchOS versiyonu bulunuyor. Bu sayede akıllı saatiniz üzerinden şarkıyı duraklatabilir, diğer şarkının oynatılmasını sağlayabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Platformun kütüphanesinde çok fazla sayıda müzik mevcut.

Dark Sky

Geçtiğimiz yıllarda Apple tarafından satın alınan Dark Sky, en iyi hava durumu uygulamaları arasında yer alıyor. Akıllı saatiniz üzerinden günlük ve haftalık hava durumu tahminlerine kolayca göz atabilirsiniz. Yıllardır popülerliğini devam ettiren uygulamanın indirilebilmesi için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.

iTranslate Converse

iTranslate Converse isimli popüler çeviri uygulamasının Apple Watch sürümü de mevcut. İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dahil olmak üzere 38 farklı dili destekleyen uygulamanın çeviri yapabilmesi için mikrofon aracılığı ile konuşmak gerekiyor. Bu, birbirinin dilini bilmeyen iki farklı kişinin iletişim kurabilmesine imkân tanıyor.

SofaScore - Live Score

SofaScore - Live Score, basketbol ve futbol gibi sporlarda gerçekleşen müsabakalardaki skorları takip edebileceğiniz bir uygulamadır. Android, iPhone, iPad ve Apple Watch sürümlerinin yer aldığı uygulama, skorların yanı sıra çeşitli istatistiki bilgiler de sunuyor. Uygulamada tenis, buz hokeyi, voleybol gibi sporlar da mevcut.

Bu yazıda Apple Watch uygulamaları listesi hazırladık. Bu uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.