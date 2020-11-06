Apple Watch Neler Yapabilir? Apple Watch ile Yapılabilecek 10 Şey!

Son zamanlarda hemen her akıllı telefon üreticisi, akıllı saat sektörüne giriş yaptı. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız, çeşitli uyumluluk sorunlarını da göz önüne aldığınızda en iyi tercihiniz Apple Watch olarak öne çıkıyor. Öte taraftan bu modeller rakiplerine nazaran yüksek fiyat etiketleri ile birlikte geliyor ve bu, tüketicilerin aklını karıştırmak adına yeter bir sebep. Eğer yeni bir akıllı saate binlerce lira ödemeden önce buna değip değmeyeceğini öğrenmek istiyorsanız, Apple Watch ile Neler Yapılabilir? sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu rehberde Apple Watch ile Yapılabilecek 10 Şey ile karşınızdayız!

Bir iPhone ya da iPad kadar güçlü olmasa da Apple Watch, küçük bir kasada paketlenmiş çok yönlü bir cihazdır. Yine de başlamadan belirtmek gerekiyorki şu sıralar çeşitli internet sitelerinden ya da fiziksel mağazalardan satın alabileceğiniz pek çok farklı seçenek bulunuyor.

Bu noktada Watch Series 3'ün ya da Watch Series 6'nın ya da Watch Series 4'ün ya da Watch SE'nin yapabilecekleri şeyler arasında bazı farklar bulunuyor. Ancak biz bu listemizde en güncel veriler üzerinden yola çıkacağız. Unutmayın ki bu listede yer alan çeşitli özellikler her modelde bulunmuyor olabilir ve bu özelliklere erişmek için fazladan ödeme yapmanız gerekebilir.

Apple Watch ile Neler Yapabilirsiniz?

İşte Apple Watch ile yapılabilecek 10 şey!

1- Müzikleri Kontrol Edebilirsiniz

Eğer watchOS 4.1 ya da daha yeni sürüme sahip bir Apple Watch kullanıyorsanız saatiniz üzerinden müzik dinleyebilir ya da dinlediğiniz müzikleri kontrol edebilirsiniz. Bu sayede metroda müzik dinlerken her dakika iPhone'unuzu cebinizden çıkartmak zorunda kalmayacaksınız. Ufak bir hatırlatma olarak Spotify müziklerinizi de kontrol edebilirsiniz. Ayrıca şirket, şu sıralar Apple Watch üzerinde çalma özelliğini beta olarak test ediyor. Yani yalnızca Apple Music'e bağlı değilsiniz.

2- Egzersiz Takibi Yapabilirsiniz

Bir akıllı saatin en büyük hedef kitlesi, muhtemelen sık sık spor yapan kişilerdir. Apple Watch'lar dahili olarak pek çok egzersiz takibi özelliği ile birlikte geliyor ve yaptığınız egzersizleri anlık olarak çeşitli verilerle harmanlıyor. Bu sayede ne kadar koştuğunuzu, bu sırada kalbinizin ne kadar hızlı attığını ve diğer detayları görebilirsiniz.

3- Kalp Ritminizi Takip Edebilirsiniz

Yerleşik nabız takibi uygulaması ile birlikte istediğiniz her an kalp ritminizi ölçebilirsiniz. Bu arada bunu manuel olarak yapmak zorunda değilsiniz. Apple Watch sık sık ritminizi ölçer ve uygulamaya kaydeder. Eğer kalp ritminiz düşük ya da yüksek ise sizleri uyarır.

4-EKG Çekebilirsiniz

Eğer Watch Series 4 ya da daha yeni bir model kullanıyorsanız, Watch SE hariç, dahili olarak elektrokardiyografi ile gelen bir saate sahipsiniz demektir. Bu sayede istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yarım dakikanızı ayırarak tek kanallı elektrokardiyografi çekebilirsiniz. Ufak bir hatırlatma, Apple Watch kalp krizini tespit edemez.

5- Kandaki Oksijen Seviyenizi Ölçebilirsiniz

Watch Series 6 ile birlikte gelen yeni sensörler, kanınızdaki oksijen seviyesini ölçebilmenize olanak sunuyor. Bu, beyninizin ya da diğer hayati organlarınızın yeterli seviyede oksijen alıp almadığını söyleyebilir. Tipik olarak yüzde 95 ila yüzde 100 arasında bir düzeye sahip olmanız gerekir.

6- Ellerinizi Yıkamayı Hatırlayabilirsiniz

Ellerinizi sık sık yıkamak, şu sıralar en önemli şeylerden birisi. Eğer bunu unutuyorsanız, Apple Watch size yardımcı olacak. Akıllı saat eve geldiğinizi algıladığında size bildirim gönderir ve ellerinizi yıkamanız gerektiğini hatırlatır. Bunun dışında elinizi yıkadığınızı algılarsa yirmi saniyelik bir zamanlayıcı kurar ve yeterli hijyene ulaşmanıza yardımcı olur.

7- Uykunuzu Takip Edebilirsiniz

Ne kadar uyuduğunuzu ya da uykunuzun ne kadar verimli olduğunu merak ediyor musunuz? watchOS 7 ile gelen yerleşik uygulamayı ya da diğer üçüncü parti uygulamaları kullanarak uyku takibinizi gerçekleştirebilir, ne kadar uyuduğunuzu ya da ne kadar kaliteli uyuduğunuzu takip edebilirsiniz.

8- Siri'den Yardım Alabilirsiniz

Evet, Apple Watch'ta Siri ile konuşabilirsiniz. Üstelik tamamen Türkçe desteği var. Ayrıca watchOS 7 ile birlikte artık Türkçe olarak sesli cevap verebiliyor. Bu sayede telefonunuz uzakta olduğunda bazı temel işlevleri akıllı saatiniz üzerinden kontrol edebilirsiniz.

9- iPhone'unuzu Bulabilirsiniz

iPhone'unuzu mu kaybettiniz? Ah, sorun değil. Tek yapmanız gereken şey Siri'ye "iPhone'umu bulamıyorum" demek olacaktır. Ya da bildirim panelinde yer alan telefon simgesine tıklayabilirsiniz. Ardından akıllı telefonunuzda güçlü bir titreşim ve sesli uyarı yankılanacak.

10- Navigasyonu Kullanabilirsiniz

Eğer bir yeri bulmak istiyorsanız ancak bu süreçte elinizde iPhone ile dolaşmak istemiyorsanız Apple Watch'taki navigasyon uygulamasını kullanabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma olarak Watch Series 5, Watch Series 6 ve Watch SE dahili pusula ile gelir ve bu işi daha da kolaylaştırır.