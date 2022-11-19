Apple Watch'ın En Çok İstenen Özelliği Artık Kullanılabilir

Apple Watch için yeni bir watchOS 9 güncellemesinde şirket nihayet gerektiğinde saatin pil ömrünü uzatmak için kullanabileceğiniz gerçek bir güç tasarrufu modu getiriyor. Bu yeni güç tasarrufu modu, kontrol merkezi veya ayarlar menüsünden manuel olarak etkinleştirilebilir.

Yeni güç tasarrufu modu %10 pil şarjı kaldığında kullanıcıyı bilgilendirecek. Şarj edilirken ise %80'e ulaştığında otomatik olarak kapanıyor.

Güç Tasarrufu Modu Pek Çok Özelliği Kapatıyor

Güç tasarrufu modu, AoD, kalp atış hızı bildirimleri, ritim bozukluğu takibi, kalp atış hızı ve kan oksijen ölçümleri gibi pili çok tüketen uygulamaları kapatıyor.

İlginç bir şekilde ise yakınlarda saate bağlı bir iPhone yoksa, Wi-Fi ve hücresel bağlantıları da kapatıyor. Gelen aramalar ve bildirimler de devre dışı bırakılıyor. Elbette veri veya Wi-Fi bağlantısı gerektiren belirli bir uygulamaya ihtiyacınız varsa sistem bunları yeniden etkinleştirebiliyor.

Saatin yeni güç tasarrufu modundaki genel performansı da düşecek, bu nedenle animasyonlar ve navigasyon bir bütün olarak pürüzsüz olmayacak. Buna kullanıcılar iPhone'lardaki güç tasarrufu modundan alışkın.