Apple Watch Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Apple’a ait akıllı saat Apple Watch üzerinden herhangi bir durum ya da mesaj, ekran görüntüsü alınarak kaydedilebilir. Apple’ın bu akıllı saati serisindeki "Series 4" diğer modellere göre geniş ekrana sahip olduğu için ekran görüntüleri daha kolay alınabiliyor. Böylelikle kullanıcılara daha iyi bir kullanım deneyimi sunuyor. Çok basit adımlarla akıllı saatin görüntüsü alınabilir. İşte aşamalar:

Apple Watch Ekran Görüntüsü Alma

İlk olarak iPhone üzerinden Apple Watch uygulaması açılır,

üzerinden Apple Watch uygulaması açılır, Daha sonra “Saatim” sekmesi ve “Genel” alanına tıklanır,

Sayfa aşağıya doğru kaydırılıp akabinde “Ekran Resimlerini Etkinleştir” açılır.

Apple Watch’ta ekran resmi çekme işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir;

Aynı anda iki parmakla Digital Crown’la yan düğmeye tıklanır,

Yukarıdaki işlemden sonra ekran resmi çekildiyse ekranın ışığı yanıp sönmeye başlar,

Ekran resminin bulunması için iPhone’daki “Fotoğraflar” uygulamasına tıklanır. Ardından “Albümler” sekmesi ve “Ekran Resimlerine” tuşlanır.

Aile Üyesi İçin Apple Watch Ekran Resimleri Özelliğini Açma

Bir aile üyesi için ayarlanan Apple Watch’taki ekran resimlerinin de görüntüleri alınabilir. Bunun için aşağıda sıralanan adımlar takip edilmeli;

Aile üyelerinin Apple Watch’ı üzerinden “Ayarlar” alanına girilir,

Önce “Genel” daha sonra “Ekran Resimleri” alanına tıklanır,

“Ekran Resimlerini Etkinleştir” kısmı açık konuma getirilir.

Aile üyelerinin Apple Watch üzerinden ekran resmi çekildiğinde “Fotoğraflar” uygulamasına direkt kaydedilir. Daha sonrada iPhone’a gönderilir. iPhone’dan ekran resminin görüntülenmesi için de takip edilmesi gereken adımları şöyle sıralayabiliriz;

iPhone’dan Apple Watch uygulamasına giriş yapılır.

İlk “Tüm Saatler”, “aile üyesinin Apple Watch’ına” daha sonrada “Bitti” butonuna tıklanır.

Sonraki adımda “Genel” hemen akabindeyse “Tanı Günlükleri” butonuna dokunulur.

Ekran resmi üzerine tıklanarak resim de görüntülenir. Ekran resmi kaydedilebilir ya da paylaşılabilir. Bunun için de “Paylaş” düğmesine tıklanarak paylaşma tekniği seçilir.

Apple Watch ekran görüntüsü alma özelliği; aniden ekrana gelen önemli mesaj ya da görüntülerin kaçırılmamasını ve kaybolmamasını sağlar.

Yazımızda Apple'ın akıllı saati üzerinden nasıl ekran görüntüsü alınacağıyla ilgili bilgi verdik. Dilerseniz En İyi Apple Watch Uygulamaları - 2023 listemize de göz atabilirsiniz.