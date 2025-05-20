Apple Watch 3 Özellikleri Neler? 2025'te Alınır mı?

Apple Watch Series 3, özellikleri ve fiyatı ile 2025'te bile akıllı saat almak isteyen kişilerin aklını kurcalıyor. Peki Apple'ın 2017'de tanıttığı bu akıllı saat, günümüzde hala alınır mı? Bu yazıda "Apple Watch Series 3, 2025'te hala alınır mı?" sorusuna cevap aradık.

Apple Watch Series 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1.5 inç (38mm) / 1.65 inç (42mm)

1.5 inç (38mm) / 1.65 inç (42mm) Ekran Çözünürlüğü: 272 x 340 (38mm) / 313 x 390 (42mm)

272 x 340 (38mm) / 313 x 390 (42mm) Piksel Yoğunluğu: 290 ppi (38mm) / 303 ppi (42mm)

290 ppi (38mm) / 303 ppi (42mm) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Apple S3 (Dual Core)

Apple S3 (Dual Core) Bellek: 768 MB RAM

768 MB RAM Depolama: 8 GB

8 GB Bluetooth: Bluetooth 4.2

Bluetooth 4.2 Wi-Fi: 802.11 b/g/n

802.11 b/g/n NFC: Var

Var GPS: Var

Var Batarya Kapasitesi: 273 mAh (38mm) / 334 mAh (42mm)

273 mAh (38mm) / 334 mAh (42mm) Nabız Sensörü: Var

Var Düşme Algılama: Yok

Yok SpO2 Sensörü: Yok

Yok Elektrokardiyogram: Yok

Yok Her Zaman Açık Ekran: Yok

Yok Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Hoparlör: Var

Var Mikrofon: Var

Var Gövde Malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Kalınlık: 11.4 mm

11.4 mm Ağırlık: 26,7 gr (38mm) / 32,3 gr (42mm)

26,7 gr (38mm) / 32,3 gr (42mm) Yazılım: watchOS 4.0 (watchOS 8.7'ye yükseltilebilir)

Apple Watch Series 3, 38mm için 1,5 inç boyutunda 42mm için 1,65 inç boyutunda ekranla kutudan çıkıyor ancak çerçeveler açısından modern bir görünüm sunmaktan uzakta kalıyor. Ayrıca ekranda Always On Display desteğinin yer almadığını da hatırlatmak gerekiyor.

Çift çekirdekli Apple S3 işlemciden gücünü alan modelde 768 MB RAM ve 8 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Sağlık takibi ile ilgili detaylara geçtiğimizde adım sayar ve nabız takibi gibi temel sensörler mevcut olsa da düşme algılama, SpO2 sensörü ve elektrokardiyogram gibi gelişmiş özellikler bulunmuyor.

Apple Watch 3 Fiyatı Ne Kadar?

Apple Watch Series 3, Türkiye'de artık satılmıyor. Söz konusu modelin hem 38 mm hem de 42 mm versiyonları ise internette ikinci el olarak 2-4 bin TL aralığında bulunabiliyor.

Apple Watch 3, 2025'te Hala Alınır mı?

Apple Watch Series 3, 2025'te hala alınır mı? sorusunun cevabı ise kesinlikle hayır. 2017'de çıkan bir saat teknoloji olarak bile günümüz standartlarının gerisindeyken ikinci el olarak almak da mantıklı değil. Bunun yerine 9 bin TL civarına Apple Watch SE 2 ya da daha uygun bir şey isterseniz 5 bin TL'ye Huawei Watch Fit 4 alabilirsiniz.

Bu rehberde Apple Watch 3, 2025'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Bu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.