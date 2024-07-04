Apple Watch kullanıcıları iPhone’daki birçok uygulamaya akıllı saatleri aracılığıyla kolayca erişim sağlayabiliyor. Bunun için bazı ayarlamaları yapmak yeterli oluyor. WhatsApp uygulaması da Apple Watch’ta kullanabileceğiniz uygulamalardan birisi.

Peki, Apple Watch’a WhatsApp yükleme nasıl yapılır? Akıllı saat üzerinden WhatsApp konuşmaları ve bildirimleri nasıl kontrol edilir? İşte, adım adım Apple Watch’a WhatsApp yükleme rehberi!

Apple Watch’a WhatsApp yükleme nasıl yapılır?

Apple Watch’a sadece WhatsApp değil diğer uygulamaları yüklemek için de benzer adımları izlemeniz gerekiyor. iPhone’da yapacağınız birkaç ufak ayarla ​ kolayca WhatsApp’i akıllı saatinize yükleyebilirsiniz. Dilerseniz Apple Watch üzerinden AppStore’a girip burdan da uygulama indirmeyi tercih edebilirsiniz.

Böylece size gelen bildirimleri anlık olarak saat üzerinden takip edebilir, gelen mesajlara hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Apple Watch’ta WhatsApp kullanırken size gelen mesajları metin formatında okuyabilirsiniz. Yanıtlamak istediğinizde ise sesli olarak mesajı iletmeniz gerekiyor. Bu ses kaydında kullandığınız kelimeler akıllı saat tarafından metne dönüştürülerek karşı tarafa iletiliyor.

Akıllı saatinize WhatsApp kurmak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Apple Watch’ta Digital Crown’a basıp App Store’a giriş yapın.

Uygulama aramak için ‘ara’ butonuna dokunun.

Dilerseniz önceden belirlenmiş uygulama koleksiyonlarını da inceleyebilirsiniz.

Burada WhatsApp uygulamasını bulup ‘indir’ seçeneğine tıklayarak saatinize WhatsApp’i indirebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise akıllı saatinizle iPhone’unuzu eşleştirdikten sonra iPhone’da yapacağınız ayarlardır. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iPhone’da Watch uygulamasına girin.

Saatim menüsünü seçin.

Burada bulunan uygulamalar arasında WhatsApp’ı bulun ve akıllı saatinize yüklemek için bu uygulamaya tıklayın.

Yükle butonuna bastığınızda seçtiğiniz uygulama akıllı saatinize yüklenecektir.

İki yöntemle de WhatsApp’ı Apple Watch’a kurmayı başaramadıysanız üçüncü parti yazılımlardan yararlanmayı deneyebilirsiniz.

Apple Watch’ta WhatsApp Bildirimleri Nasıl Açılır?

Uygulamayı kurmanıza rağmen size gönderilen mesajlar bildirim olarak akıllı saatinizin ekranına düşmüyorsa aşağıdaki adımları izleyerek WhatsApp bildirimlerini açık hale getirebilirsiniz.

iPhone’da Watch uygulamasına girin.

Bildirimler menüsüne tıklayın.

iPhone uyarılarını yansıt seçeneğinden WhatsApp’i bulun.

Bu seçimi yaptığınızda WhatsApp bildirimleriniz akıllı saatinize anlık olarak gelmeye başlayacak.

Bu ayarı yapmanıza rağmen bildirimleri alamıyorsanız iPhone’da Ayarlar menüsüne giderek ‘Bildirimler’ seçeneğinden WhatsApp’a tıklayıp ‘kilitli ekran’ seçeneğini açık hale getirmeniz yeterli olacaktır.