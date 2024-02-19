Araç Perte Çıkınca Ne Yapmak Gerekir? Pert Olan Aracın Parasını Kim Ödüyor?

Başınıza böyle bir olayın gelmemesini dileriz, ancak aracınızla büyük bir kaza yaptığınızı varsayalım. Bu kaza sonucunda onarım için belirlenen bütçe, aracınızın piyasa değerinin %60-70'ine yakın veya eşitse, aracınız perte çıkabilir. Elbette, bu oranı siz kendiniz belirlemiyorsunuz.

Kazadan sonra gerekli prosedürleri tamamladığınızda, belirleyici unsur eksper raporunda yazanlar oluyor. Bu rapora göre aracınız perte çıkarsa, izlemeniz gereken bazı adımlar ve dikkat etmeniz gereken noktalar var. Sizin için aracınız perte çıktıktan sonra yapmanız gerekenler hakkında bir rehber hazırladık.

Aracınız Perte Çıktıktan Sonra Ne Yapmalısınız?

Kaza sonrası hazırlanan tutanak, sigorta şirketlerine iletildikten sonra Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderilir. Bu merkezde, kazada kusurlu olan taraflar ve kusur oranları belirlenir.

Yaptığınız kazada karşı taraf suçlu bulunduysa otomatik olarak onun sigorta haklarından yararlanma şansınız oluyor. Eğer hatalı tarafın kaskosu varsa perte çıkan araçla ilgili işlemler kasko firması ile yapılan sigortadaki teminatlar çerçevesinde değerlendirilerek sürdürülüyor.

Her iki tarafta da kasko olmaması durumunda yararlanabileceğiniz tek sigorta zorunlu trafik sigortası ancak o da oldukça düşük bir tutarı karşılıyor. Bunun yanında aracınıza pert tanısı konulduysa pert işlemlerini başlatmak için de bizzat araç sahibinin harekete geçmesi gerekiyor.

Genel anlamda nasıl bir sürecin sizi beklediğine ilişkin küçük bir liste hazırladık:

Eksper tarafından pert raporu verilen araç sigorta şirketi tarafından pert ihalesine çıkarılıyor.

Gelen teklifler arasından sizin için en uygun olanı ile birlikte aracın pert rayiç bedeli tarafınıza bildiriliyor.

Bu satışı onaylıyorsanız sigorta firması ile bir mutabakat imzalamanız gerekiyor.

Satışın başlaması için sovtaj firması sizden aldığı vekaletle aracınızı trafikten çekiyor. Böylece artık aracınız çekme belgeli hale geliyor.

Araç sahibinin ruhsatı, plakası gibi bilgiler firmaya iletiliyor.

Sovtaj firması sizin yerinize satış işlemini gerçekleştiriyor.

Eğer bu satışı onaylamıyorsanız; 2024 yılında zorunlu trafik sigortasının bu tarz durumlarda maksimum karşıladığı tutar 120.000 TL olarak belirtiliyor.

Satışı onaylamadığınızda sigortadan poliçe kapsamında ödenecek tutarı temin edip kalan kısmını kendiniz ödeyerek aracınızı tamir ettirebiliyorsunuz.

Bu noktada bazı kişiler dava açarak kalan tutarı karşı taraftan temin etmeye çalışmayı da tercih edebiliyor.

Pert Olan Aracın Parasını Kim Ödüyor?

Sigorta aracılığıyla ihaleden gelen teklifi onayladıysanız sovtaj firması önceden size bildirilen tutardaki ödemeyi belli bir tarihte araç sahibinin hesabına gönderiyor. Bu süre bazen tahmin edilenden uzun olabiliyor. Net bir gün sayısı söyleyemiyoruz.

Eğer sigortaya gelen ve sizin de onayladığınız teklif rayiç bedelinin altındaysa arada kalan tutarı poliçedeki teminatlara uygun olacak şekilde kazada hatalı olan tarafın sigortası ödüyor. Kasko olması durumunda ise genellikle bu işlemler kasko firması tarafından yürütülüyor.

Siz hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.