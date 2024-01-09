iPhone 14 Trafik Kazası Algılama Nedir? Nasıl Çalışır?

iPhone 14 ve üst modellerinde çalışan yeni bir acil durum özelliği bulunuyor. Trafik kazası yaptığınızda cihazınız bu kazayı algılayıp acil durum bildirimlerini etkinleştirerek gereken yardımın size hızlı bir şekilde ulaşmasına ön ayak oluyor.

iPhone’un ‘Acil Durum Algılama Teknolojisi’ yapay zekâ ve akıllı sensörlerin iş birliği ile çalışıyor. Trafik kazası geçiren sürücü ve yolcular belli bir süre hareketsiz kaldığında iPhone, acil hizmetlerine ulaşım sağlıyor.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor? İşte detaylar!

iPhone Acil Durum Algılama Teknolojisi Nedir?

iPhonelar’da bulunan bu özellik ani ve şiddetli çarpmaları tespit ediyor. Bunun için jiroskop ve ivmeölçerden yararlanılıyor. Telefonun düşmesi, aniden yaşanan bir hız değişimi, cihazın yön değiştirmesi, yüksek ses gibi unsurlar cihazda bulunan gelişmiş sensörler ve yapay zekâ tarafından analiz ediliyor.

Çarpışma ve kaza ihtimali değerlendirilerek söz konusu verilerin eşik değerin üstüne çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor. Eğer bir kaza tespit edilmişse Apple tarafından belirlenen acil durum işlemleri otomatik olarak devreye giriyor.

iPhone Acil Durum Algılama Teknolojisi Nasıl Çalışır?

Kaza anında yapılan testlere ve gerçekleşen deneyimlere göre kaza test edildiği anda iPhone size acil yardım isteyip istemediğiniz hakkında bir soru yöneltiyor.

Bu bildirimi yanıtlamadığınız taktirde 10 saniyelik bir geri sayım başlatılıyor.

Geri sayımın sonunda hala bir yanıt vermediyseniz acil yardım çağırma özelliği aktif hale geliyor.

Aynı anda hem acil durum kişileri hem de ilgili servisler cihazınız tarafından otomatik olarak aranıyor ve konum bilginiz tıbbi kimlikte belirttiğiniz kişilere gönderiliyor.

Türkiye’de yaşanan bir kazada cihazın otomatik olarak 112’yi aradığını deneyimledik.

Bu özelliği kullanabilmek için önceden aktifleştirmiş olmanız, tıbbi kimlik ve acil durum kişilerine gereken bilgileri girmiş olmanız büyük bir önem taşıyor.

iPhone 14 ‘Trafik Kazası Algılama’ Özelliği Nasıl Açılır ve Kapatılır?

iPhone’unuzda bulunan ‘Ayarlar’ menüsüne gidin.

Burada yer alan ‘Acil SOS’ sekmesine giriş yapın.

Karşınıza çıkan ekranda acil aramalara ilişkin çeşitli ayarları yapabileceğinizi göreceksiniz.

Benzer şekilde acil durum kişilerini de bu bölümde görüntüleyebilirsiniz.

iPhone 14 ve üstü modellere özgü bir özellik olduğu için daha eski modellerde başka bir seçenek göremezsiniz.

iPhone 14 ve sonrasında çıkan modellerde aynı menüde yer alan ‘Ağır Trafik Kazasından Sonra Ara’ seçeneğine ulaşın.

ve sonrasında çıkan modellerde aynı menüde yer alan ‘Ağır Trafik Kazasından Sonra Ara’ seçeneğine ulaşın. Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde herhangi bir tehlike anında cihazınız otomatik olarak bu durumu algılayıp acil arama işlemlerini başlatacaktır.

Eğer bu özelliği kapatmak istiyorsanız seçeneği aktif moddan çıkarın.

Trafik kazası algılama özelliği bazı yüksek hızlı aktivitelerde yanlış alarm vermenize sebep olabilir. Örneğin, roaller coaster’a bindiğinizde veya yüksek hız içeren bir aktivide bulunduğunuzda.Böyle zamanlarda dilerseniz önceden ilgili özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.