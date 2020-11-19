Arızalı USB Bellekteki / Hafıza Kartındaki Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Pek çoğumuz dosyalarımızı harici belleklerde saklamayı ve taşımayı seviyoruz ancak fiziksel araçların tümünde olan bir kural gereği, bu cihazlar da gün geçtikçe bozulma eğilimi gösterir. Eğer bu tip bir sorundan muzdaripseniz ve neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız, arızalı USB bellekteki ya da hafıza kartındaki dosyalar nasıl kurtarılır sorusuna daha yakından göz atacağız.

Arızalı USB Bellekteki / Hafıza Kartındaki Dosyaları Kurtarma

Bu rehberimizde yaşadığınız sorunun fiziksel bir sorun olup olmadığını değerlendirdikten sonra konu hakkında neler yapabileceğinize göz atacağız. Başlamadan önce harici belleği yanınıza almayı, bilgisayarınızın başına oturmayı ve derin bir nefes çekmeyi ihmal etmeyin.

1- Fiziksel Olmayan Hatalar

Harici belleğinizdeki verilere erişemiyor olmanız, her durumda belleğin bozuk olduğu anlamına gelmez. O yüzden hızlı bir şekilde bu karara varmadan önce bazı tavsiyelerde bulunacağız ve bunları deneyerek işe yarayıp yaramadıklarına bakmanızı isteyeceğiz.

- Belleği farklı bir konnektöre takın.

- Belleği farklı bir bilgisayara takın.

Eğer üstteki maddelerle sorun çözüme kavuştuysa, yaşadığınız sorunun kaynağı konnektör olabilir. Eğer çözülmediyse, devam edin.

- Görev Çubuğu'nda yer alan arama kutucuğuna Çalıştır yazın.

- Açılan ekrana diskmgmt.msc yazın ve Enter tuşuna basın.

- Belleğinizi bulun ve sağ tıklayarak Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir seçeneğine tıklayın.

- Açılan pencereden Değiştir butotuna basın.

- Listede yer almayan bir harfi seçin ve Tamam butonuna tıklayın.

Bu sayede Windows'un sürücü tanımlama hatası ile karşı karşıya olup olmayadığını anlayacağız. Eğer işe yaramadıysa, devam edin.

- Görev Çubuğu'nda yer alan arama kutucuğuna Aygıt Yöneticisi yazın.

- Açılan ekranda Disk Sürücüleri sekmesini bulun ve genişletin.

- Düzeltmek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın ve Cihazı Kaldır seçeneğine basın.

- Belleği bilgisayarınızdan çıkartın.

- Bilgisayarı yeniden başlatın

- Belleği bilgisayarınıza takın.

Bu işlemlerle birlikte olası sürücü engellerini aşmaya çalıştık. Eğer işe yaramadıysa, devam edin.

- Masaüstünde yer alan Bu Bilgisayar simgesine tıklayın.

- Sürücünüze sağ tıklayın ve Özellikler seçeneğini seçin.

- Yukarıdaki menüden Araçlar sekmesine tıklayın.

- Cihazı Denetle penceresinde yer alan Denetle butonuna basın.

- Gelen ekranda Sürücüyü Onar butonuna tıklayın.

Bu işlemlerle birlikte elimizdeki son kozları oynadık. Bundan sonra yapacağınız işlemler, sorunun fiziksel bir sorundan ortaya çıktığı ihtimali üzerine kurulacak.

Fiziksel Hatalar

Bu seçeneğe kadar geldiyseniz ancak dosyalarınıza ulaşamadıysanız üçüncü parti uygulamalardan yardım almanız gerekecek. Bu noktada size üç farklı programı tavsiye edeceğiz. Bunların birisini ya da hepsini kurarak harici belleğinizdeki dosyaları kurtarmayı deneyebilirsiniz.

Bu programlar işinize yaramadıysa ne yazık ki yapacak çok bir şey yok gibi gözüküyor. Eğer harici bellekteki veriler çok önemli ise profesyonel bir kurumdan yardım alabilirsiniz. Ayrıca ileriki dönemlerde benzer sorunlar yaşamamak için bulut depolama servislerine göz atmayı unutmayın.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan yöntemlerle birlikte harici belleğinizde yer alan dosyaları kurtarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.