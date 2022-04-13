TestDisk & PhotoRec, hasarlı sabit diskleri onarabileceğiniz ve silinen verilerinizi kurtarabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır.

Can Çevrim - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TestDisk & PhotoRec, içerisinde yer alan özel araçlar yardımıyla sabit diskiniz üzerindeki hassas verileri tarayan ve sabit diskinizi onaran ücretsiz bir yazılımdır. Aynı zamanda program sabit diskiniz üzerinde yer alan hatalı bölümleri tekrar yapılandırır ve silinen verilerinizi kurtarabilmenize de olanak sağlar. Kurtarma yazılımı olarak adından söz ettiren ve günümüzde Windows ve Mac işletim sistemlerinde çalışıyor. Silinen dosyaları başarılı bir şekilde kurtararak kullanıcıların imdadına yetişen başarılı yazılım, İngilizce dil desteği ile kullanılmaya devam ediliyor.

TestDisk & PhotoRec Özellikleri

İngilizce dil desteği,

Sade tasarım,

Güvenilir,

Silinen dosya, resim, müzik vb. kurtarma,

Lisans gerektirmez,

Hem Windows hem de Mac sürümler,

Komut satırı üzerinde çalışan program yardımıyla gerçekleştirmek istediğiniz tüm görevleri kolayca seçebilirsiniz. Bölüm yapısını analiz edebileceğiniz ve seçmiş olduğunuz sabit disk üzerindeki kayıp bölümleri kolaylıkla bulabileceğiniz TestDisk oldukça kullanışlıdır.

Program aynı zamanda disk geometrisini değiştirmek ve diskin ilk sektörü üzerine MBR kodu yazdırmak için kullanılabilir. Ayrıca bir bölüm üzerinde yer alan tüm verileri silebilir veya önyüklenebilir olmayan diskleri önyüklenebilir hale getirebilirsiniz.

Hasarlı veya boş bölüm tabloları içeren sistemler için kullanıcılara onarım çözümleri de sunan program, kayıp bölümleri bulur ve veriler için yeni tablolar hazırlar.

Hem acemi hem de profesyonel bilgisayar kullanıcıları tarafından kullanılabilecek olan program, komut satırı üzerinden çalıştığı için başlangıçta biraz karışık gelebilir ama kolay kullanımı sayesinde zaman içerisinde programı zorlanmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

TestDisk & PhotoRec İndir

Windows ve Mac platformlarında ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen TestDisk & PhotoRec silinen verileri kurtararak kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Yıllardır düzenli olarak güncellemeler almaya devam edilen yazılım, her güncelleme sonrasında kullanıcılarına daha kararlı ve daha başarılı bir deneyim sunmaya devam etti. Sabit. diskler üzerindeki hassas verileri kurtararak diskleri onarmaya da olanak tanıyan uygulama, komut satırı yardımıyla çalışıyor. Kullanıcılar komut satırı üzerinden uygulamayı çalıştırarak tüm senaryolardan faydalanabildikleri gibi verilerini de kurtarabiliyorlar. Hem acemi hem de profesyoneller tarafından rahatlıkla kullanılabilen TestDisk & PhotoRec ücretsiz olarak dağıtılmayad evam ediliyor.