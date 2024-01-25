Yapay Zeka Sanatçılarına Özel Geliştirilen Klavye: ArtBoard CX-1

Havas CX İstanbul ekibi, piyasadaki klavyelerle yaratıcı çalışmalara imza atılmasının zor olduğu gerekçesiyle ArtBoard CX-1 adlı klavyeyi tasarladı. Bu klavye, şu an piyasada satışı gerçekleşen standart klavyelerden çok farklı özelliklerden oluşuyor.

Havas CX İstanbul ekibi, yeni klavyenin yapay zeka sanatçılarının kişilerini ön plana çıkaracağını ve üretkenliklerini artıracağını açıkladı. Biz de sizlere bu klavyeyle ilgili bir rehber hazırladık.

ArtBoard CX-1 Özellikleri

ArtBoard CX-1 Ağırlık ve ebatları şu şekildedir;

Derinlik: 4,52 inç (11,49 cm)

Yükseklik: 0,16-0,43 inç (0,41-1,09 cm)

Genişlik: 10,98 inç (27,89 cm)

Ağırlık: 0,53 pound (0,239 KG)

Bağlantılar: Tiype-C, Bluetooth, Lightning Port

ArtBoard CX-1, birçok yapay zeka tasarım aracıyla uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. Yüksek performansa sahip olan klavye, kablosuzdur. “Sirius White” ve “Stellar Black” olmak üzere iki farklı renk seçeneğinden oluşuyor.

Alüminyum kalkan gövdeye sahip olan klavye, dayanıklı bir yapıya sahiptir. Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Klavyeyi kullanıcı isterse kişiselleştirebilir. Bu kişiselleştirilebilir özelliği sayesinde tuş takımını çalışma tarzına göre değiştirebilir. Kullanıcı, isterse klavyenin yan tarafına adını ve imzasını dahi ekleyebilir.

Yapay zeka sanatçıları, sanatlarıyla özdeşleşen anahtar kelimelerden oluşan bir tuş takımı ön ayarı oluşturabilir. Klavyenin dikkat çeken özellikleri arasında konuşarak istemler oluşturmak da yer alıyor.

Yapay zeka destekli ArtBoard© Opt uygulaması üzerinden ses bir komut istemine dönüştürülebilir. Yapay zeka sanatçıları, konuşarak “imagine” tuşuyla prompt oluşturabiliyor.

ArtBoard CX-1 Fiyatı

Havas CX İstanbul ekibi klavyeyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Tarih boyunca sanatın evrimi, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktaları oldu. Sanatın bugün geldiği noktada AI tasarım araçlarını kullanarak, büyüleyici eserleri “prompt” yazma mühendisliği ile birleştirerek üretiyoruz. Ancak QWERTY klavyeler ile çalışıyoruz. Mekanik klavyeler, dokunma ve ses duyularına hitap etmelerinin yanı sıra; tuşların, renklerin, tuş düzeni ve kısayolların kişiselleştirilebilir olması ile kişiye özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor, adeta bir sanatçının paletini oluşturuyorlar. ArtBoard CX-1 ile bu tasarım deneyimini çağın hızına uygun hale getirerek, modern sanatçıların üretkenliğini artırmayı hedefliyoruz.”

Dikkat çeken bu klavyenin fiyatıyla ilgili henüz detaylar belli değil. Fiyatla ilgili bir gelişme olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz.