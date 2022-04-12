Assetto Corsa bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış simülasyonudur.

Can Erdil Şentürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Assetto Corsa eğer gerçekçi bir yarış tecrübesinin içinde kaybolmak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir yarış oyunu.

Basit bir yarış oyunu olmaktan ziyade, simülasyon oyunu tadında bir oyun olan Assetto Corsa'da fizik hesaplamalarına büyük önem veriliyor. Aerodinamik hesaplamalar, yol direnci, yol tutuşu üzerinde özenle durularak tam anlamıyla bir simülasyon yaratılıyor. Bu nedenle bu oyunun basit bir yarış oyunu olmaktan ziyade size zorlu bir yarış ve araç kullanma mücadelesi sunacak bir oyun olduğunu belirtmekte fayda var.

Assetto Corsa Özellikleri

Birbirinden farklı araç modelleri,

Gerçekçi grafik açıları,

Başarılı ses efektleri,

Farklı hava koşulları,

Sürükleyici yarış tecrübesi,

Ferrari, Mercedes, Audi, Lotus gibi birbirinden farklı araç markaları,

İngilizce dil desteği,

Assetto Corsa içinde lisanlı gerçek araba modelleri yer alıyor. Ferrari, Mercedes, Posche, Audi, Lotus, BMW, Lamborghini, McLaren, Pagani oyunda bulabileceğiniz markalardan bazıları. Üstelik oyunda sadece modern araba modelleri de bulunmuyor, yarış tarihinden tanıdığımız klasik araç modelleri Assetto Corsa'da kullanılabiliyor.

Assetto Corsa gerçek yarış pistlerinin lazer taramayla yaratılmış kopyalarını oyuna taşıyor, bu da oldukça detaylı yarış pisti dinamikleri anlamına geliyor.

Assetto Corsa İndir

Windows platformu için yayınlanan ve milyonlarca adet kopya satan başarılı yarış oyunu gerçekçi atmosferi ile beğenileri topladı. Sayısız güncelleme ile içeriğini zenginleştirmeye devam eden yarış oyunu, farklı hava koşulları ile yarışçılara sürükleyici bir atmosfer sunuyor.Başarılı grafik açılarıan sahip olan oyun, birbirinden farklı araç modelleri ile yarışçıların adeta nefesini kesiyor. Oyunu Steam üzerinden satın alabilir ve hemen yarışlara dahil olmaya başlayabilirsiniz.

Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri

HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemleriyle de uyumlu olan Assetto Corsa'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Integrated

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

İşlemci: AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 (e.g. AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Integrated