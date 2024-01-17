Apple’a Rakip: Asus Airvision M1 Özellikleri ve Fiyatı

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te Airvision M1 artırılmış gerçeklik özelliğini tanıttı.

Apple’ın Vision Pro teknolojisine rakip olarak gösterilen Asus Airvision M1, özellikleriyle artırılmış gerçeklik alanında devrim yaratıyor.

Biz de kullanıcı dostu tasarıma sahip olan Asus’un bu artırılmış gerçeklik gözlüğüne dair tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Asus Airvision M1 Özellikleri

Asus Airvision M1, 1080p çözünürlüklü gelişmiş mikro OLED ekrana sahiptir. Bu özellik sayesinde gözlük, kullanıcılarına net ve canlı görüntüler sunuyor. Gözlük ekranı; 57 derecelik geniş dikey perspektif görüş alanı, 38 derece görüş alanı ve yüzde 60 geçirgenlikle gerçekçi görüntüler aktarıyor.

Gözlük, üç eksende konumlandırma (3DoF) özelliğiyle bir noktaya sabitlenebiliyor. Gözlüğün sanal ekranı, herhangi bir noktaya sabitlenerek belirli görevlere yoğunlaşılabilir. Belirli bir görev üzerinde yoğunlaşıldığında sanal ekranda kullanıcının gözünün odak noktasında kalıyor.

Bahsedilen bu özellikte kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkartıyor. Asus’un yeni artırılmış gözlükte 16:9, 32:9 ve 21:9 olarak birden çok sanal ekran oluşturulabiliyor. Bundan dolayı gözlüğün çok yönlü kullanım olanağı sunduğu söylenebilir.

Gözlükteki micro OLED teknolojisi, daha canlı renkler ve yüksek kontrast oranlarından oluşuyor. Bu da görsel içeriklerin gerçekçi ve sürükleyici görünmesini sağlıyor. Asus Airvision M1, interaktif özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kullanım kolaylığıyla büyük avantaja sahip olan artırılmış gerçeklik gözlüğün sol kısmı, dokunmatik yüzeyden oluşuyor. Dokunmatik yüzey sayesinde gözlüğün ekranı üzerinde tüm ayarlamalar kolayca yapılabiliyor. Bu yüzey üzerinden parmak hareketleriyle ses düzeyi, parlaklık, kontrast gibi birçok özellik kolayca ayarlanabiliyor.

Asus Airvision M1 Fiyatı

Asus Airvision M1, şık bir tasarıma sahiptir. Küçük boyuttaki gözlük, özellikleriyle artırılmış gerçeklik gözlüklere farklı bir boyut kazandırdı. Gözlük hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Asus’un yeni gözlüğü, dahili gürültü önleyici mikrofon ve hoparlörle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Dizi ve film izlerken, oyun oynarken, sosyal medya platformlarında gezinirken muhteşem deneyim sunan gözlüğün fiyatı 12.010,86 TL’dir.