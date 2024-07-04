Asus VivoWatch 6 Özellikleri ve Fiyatı

Asus’un akıllı saat sektörüne bomba gibi düşen yeni ürünü VivoWatch 6 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Kullanışlı özellikleri sayesinde sağlık takibi alanında başarılı performans sergileyen cihazın sahip olduğu nitelikler ilgi çekiyor.

Giyilebilir teknoloji alanında sunduğu diğer ürünlerin yanı sıra yenilikçi akıllı saat modeli ile adından söz ettiren Asus, bu cihazda hangi özellikleri sunuyor? Yeni akıllı saat için belirlenen satış fiyatı ne kadar? Bu yazımızda Asus VivoWatch 6 ile ilgili detayları yakından inceliyoruz. İşte, bu cihaza ilişkin bilmeniz gereken ayrıntılar!

Asus VivoWatch 6 Özellikleri

Bir önceki yıl tanıtılan ve satışına başlanan Asus VivoWatch 5 ile benzer özelliklere sahip olan yeni akıllı saat modeli uzun kullanım süresi, güçlü bir batarya, kolay taşınabilirlik gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

60 gram ağırlığında olan bu saati kolunuzda taşırken ekstra bir yük hissetmeyeceksiniz. Hafifliği sayesinde kullanımı ve taşıması son derece kolay.

Ekran özelliklerine gelecek olursak cihazın ön yüzeyinde 1.39 inç büyüklüğünde AMOLED teknolojisi ile donatılmış bir ekran bulunuyor.

Bu ekranda 454 x 454 px çözünürlük ve 350 nit parlaklık sunuluyor.

Cihazın ekran koruması için tercih edilen kaplama Corilla Glass 3 olarak belirtiliyor.

Ekran yenileme hızı ise 60 Hz olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı saatlerin kullanım süresini etkileyen en önemli etmen şüphesiz, batarya özellikleri oluyor. Bu cihazda standart kullanımda 9 güne varan pil ömrü sunuluyor.

Cihazı güç tasarrufu modunda kullandığınızda ise bu süre biraz daha uzuyor. 14 gün gibi bir seviyeye ulaşabiliyor.

EKG ve kan basıncı takibi sunan Asus VivoWatch 6’da uyku kalitesi ölçümü yapılabiliyor.

Asus ECG ve Asus Blood Pressure ile desteklenen cihazda stres seviyesindeki ani değişimler de kayıt altına alınıyor.

Cihazın dış tasarımında kullanılan BIA sensörü, vücut kompozisyonunun ölçümünü yapabiliyor.

Böylece kullanan kişinin vücudundaki yağ oranı, iskelet ağırlığı gibi değerlerin takibi direkt olarak yapılabiliyor.

Vücuttaki su seviyesi, metabolizma hızı gibi değerlerin de ölçümü gerçekleştirilebiliyor.

Asus VivoWatch 6 Fiyatı

Asus’un yeni akıllı saat modelinin ne zaman satışa çıkacağı şu an için belirsiz. Marka bu konuda net bir açıklama yapmadığı için global pazarda ve Türkiye’de ne zaman satışına başlanacağı bilinmiyor.

Fiyatına gelecek olursak, Asus VivoWatch 6’nın 130 Eurodan satışa çıkması bekleniyor. İngiliz sterlini olarak 110 sterlin gibi bir fiyatlandırmaya tabi tutulan modelin dolar bazındaki fiyatı 140 dolar olacak. Çin’de ise 1020 Yuanlık bir fiyat etiketi ile satışı gerçekleştirilecek.

Siz bu akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat/performans ürünü diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.